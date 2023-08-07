В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Путин призвал Ростех увеличить производство новейшего вооружения
Президент Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».
Путин подчеркнул, что речь, в частности, идет о самолетных комплексах.
«Вы знаете, о чем речь. «Ланцеты», так далее», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
В свою очередь Чемезов заявил, что как раз идет работа над поставленной Путиным задачей, кроме того, Ростех смог в два раза нарастить производство военных вертолетов по линии гособоронзаказа, передает ТАСС.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ответственности сотрудников ВС за срыв гособоронзаказа.