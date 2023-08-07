Путин призвал Ростех увеличить производство новейшего вооружения

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

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    Новости
    15:59В Минздраве опровергли введение дополнительных ограничений на УЗИ

    Дополнительные ограничения на прохождение ультразвукового исследования (УЗИ) вводиться не будут, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

    15:52В результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек

    В турецком порту в городе Коджаэли в результате взрыва десять человек получили ранения, причины выясняют правоохранительные органы.

    15:44Операторы связи призвали абонентов обновить персональные данные

    Сотовые операторы призвали своих абонентов провести актуализацию своих персональных данных во избежание отключения услуг связи, сообщают в пресс-службах «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

    15:36Чемезов: Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для СВО

    Предприятия Ростеха полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для СВО, которые требуются на сегодняшний день, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    15:29У турецкого порта Дериндже прогремел взрыв

    Взрыв прогремел в понедельник возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции, сообщает агентство IHA.

    15:21Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    15:14Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»

    Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить, они очень эффективно себя показали, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    15:07Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО

    Беспилотник вертолетного типа БАС-200 будет применяться в рамках спецоперации на Украине, соответствующие испытания уже проводятся Ростехом, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    14:56Министра обороны Литвы заподозрили в разглашении секретных данных

    В Литве генпрокуратура начала расследовать возможное предание министром обороны Арвидасом Анушаускасом огласке секретной информации о планах приобретения танков.

    14:54Путин призвал Ростех увеличить производство новейшего вооружения

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    14:51Чемезов заявил о выполнении гособоронзаказа в 2022 году на 99,5%

    Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) за 2022 год составило 99,5%, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    14:45Virgin Galactic впервые решила отправить в космос мать и дочь

    Студентка из Абердинского университета в Шотландии и ее мать отправятся в космос в четверг после того, как выиграли в лотерею места на второй коммерческий рейс Virgin Galactic, сообщает вещательная корпорация Би-Би-Си

    14:39Стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества – 2023»

    С 7 августа по 1 октября пройдет всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта «Производительность труда», начался прием заявок, сообщили в Минэкономразвития.

    14:33Движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили

    Восстановлено движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, разрешен проезд только легковым машинам, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    14:31В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

    Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    7 августа 2023, 14:54

    Путин призвал Ростех увеличить производство новейшего вооружения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Путин подчеркнул, что речь, в частности, идет о самолетных комплексах.

    «Вы знаете, о чем речь. «Ланцеты», так далее», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    В свою очередь Чемезов заявил, что как раз идет работа над поставленной Путиным задачей, кроме того, Ростех смог в два раза нарастить производство военных вертолетов по линии гособоронзаказа, передает ТАСС.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект об ответственности сотрудников ВС за срыв гособоронзаказа.

    5 августа 2023, 09:14
    В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    В России начали производить дрон «Гастелло», созданный с учетом пожеланий участников СВО

    В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    Tекст: Ольга Никитина

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО, сообщил инженер-разработчик.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что новый FPV-дрон получит возможность ночного полета и применения в темное время суток. Как ожидается, в месяц будет выпускаться по 5 тыс. единиц таких БПЛА.

    Инженер-разработчик уточнил, что дроны собираются на новой конвейерной линии и на 30% состоят из российских комплектующих, в том числе это карбоновые рамы и корпуса. Причем долю российских комплектующих в новом ударном дроне планируется довести до 95%.

    Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

    Ранее в Екатеринбурге создали аналоговый боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине.

    Коментарии (26)
    5 августа 2023, 04:07
    Скорость нанесения ударов ВС России решили увеличить с помощью быстрой загрузки данных

    Источник: ВС России увеличат скорость нанесения ударов с помощью быстрой загрузки данных

    Скорость нанесения ударов ВС России решили увеличить с помощью быстрой загрузки данных
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные способны увеличить скорость нанесения ударов подвижными ракетными комплексами при помощи новых систем связи, позволяющих быстрее грузить данные в ракеты, сказал информированный источник.

    Разработка использует коротковолновые линии связи, позволяющие значительно ускорить загрузку полетных заданий в подвижные ракетные комплексы разного назначения за счет увеличения объема передачи данных в единицу времени, сказал собеседник РИА «Новости».

    Это увеличит скорость реагирования войск на действия противника и позволит оперативнее наносить удары по обнаруженным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий.

    Военный эксперт, ведущий специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что коротковолновая связь (КВ) дублирует спутниковые линии связи, и линии связи, применяющие кабели для распространения сигнала. Такие кабели могут повреждаться в бою или при чрезвычайных происшествиях.

    КВ-связь удобна для флота и для ракетных комплексов, которые должны быстро разворачиваться на позициях, получать целеуказание и бить по противнику, после чего менять местоположение, указал он.

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    7 августа 2023, 04:22
    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    «Росэлектроника»: Истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
    @ vk.com/mil

    Tекст: Ольга Никитина

    На истребитель пятого поколения Су-57 внедрили новейший комплекс бортовых средств цифровой связи, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

    В холдинге сообщили ТАСС, что комплекс разработан НПП «Полет». Отмечается, что его можно будет использовать на любых летательных аппаратах, включая предыдущие поколения.

    Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехоустойчивостью и разведзащищенностью. Кроме того, увеличена дальность устойчивой связи.

    Ранее сообщалось, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет.

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    4 августа 2023, 17:08
    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир остановившего колонну техники ВСУ российского танка «Алеша» рассказал о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие танки ВСУ «Леопард» горят очень хорошо, задача по их уничтожению была выполнена, заявил командир с позывным Ласка российского танка «Алеша».

    По словам танкиста, связь в танке только внутри машины. Во время боя все решения принимал он как командир, работали «на свой страх и риск», передает RT.

    «Что я видел – мы уничтожали. Задача была уничтожить – мы уничтожали. Во время боя дело доходит до ругани, до мата, но бой длится недолго, поэтому решения приходится принимать моментально, поскольку это не Сталинград и не Курская битва», – заявил командир. 

    «Владимир Владимирович сказал, что «Леопарды» горят хорошо. Я вам подтверждаю, что они горят хорошо, у них просто башни все слетели», – отметил танкист.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

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    5 августа 2023, 05:21
    Минобороны показало боевую работу спецпоезда «Волга» в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало видео с боевой работой специального поезда «Волга» железнодорожных войск ЗВО в зоне специальной военной операции.

    На кадрах запечатлен сам поезд с зенитными пулеметами, и его военнослужащие, ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

    Поезд способен восстанавливать прерванное движение, сопровождать воинские грузы. В нем задействовано несколько подразделений: минно-подрывной взвод, ведущий инженерную разведку, восстановительный взвод, ремонтирующий разрушенные участки ж/д путей, стрелковый взвод, обеспечивающий огневое прикрытие. Подразделение тяги организовывает движение.

    «Волга» имеет на вооружении спаренные 23 мм зенитные пушки.

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    5 августа 2023, 18:14
    Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник MQ-9A над Черным морем

    Российский истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем американский беспилотник MQ-9A

    Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник MQ-9A над Черным морем
    @ Raphael Lafargue/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны.

    В Telegram-канале ведомства, что истребитель Су-30 был поднят для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации. Цель была опознана как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США.

    При приближении российского самолета беспилотник США развернулся от государственной границы, после чего российский истребитель вернулся на аэродром.

    Ранее два Су-27 перехватили самолеты ВВС Британии над Черным морем.

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    7 августа 2023, 01:23
    Песков заявил об искажении американскими СМИ его слов про выборы 2024 года

    Песков заявил, что американская газета NYT неверно интерпретировала его слова про выборы 2024 года

    Песков заявил об искажении американскими СМИ его слов про выборы 2024 года
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что американская газета The New York Times абсолютно неправильно интерпретировала его слова о том, какими будут результаты президентских выборов в 2024 году.

    Песков подтвердил, что давал интервью The New York Times и встречался с журналистом издания, который среди прочего задал вопрос о предстоящих президентских выборах в России.

    NYT выпустила в воскресенье статью журналиста Роджера Коэна с цитатами представителя Кремля. По версии издания, Песков якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией», и заявил, что «Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов», передает ТАСС.

    «Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о подлинности этой цитаты. «Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы», – указал представитель Кремля.

    Однако, продолжил Песков, автору статьи было сказано, что «сам президент именно сказал и настоял на том, что выборы должны быть обязательно, что это является требованием демократии». «И президент об этом говорил в своем послании Федеральному собранию», – подчеркнул Песков. Он также добавил, что в беседе с журналистом говорил про свое личное мнение.

    Президентские выборы пройдут в России в марте 2024 года. Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.

    Также в этом интервью Песков заявил, что основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют.

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    4 августа 2023, 17:50
    Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

    Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 10% налог для крупных компаний, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

    Налоговая база будет рассчитываться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы, следует из документа на официальном портале правовой информации.

    При этом из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль исключаются предприятия малого и среднего бизнеса, организации–плательщики единого сельхозналога, российские организации, созданные после 1 января 2021 года, иностранные организации, начавшие деятельность в России через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

    Также из состава плательщиков исключены компании нефтегазового сектора и добычи угля, поскольку для них уже предусмотрены дополнительные налоги по НДПИ и демпферу на моторное топливо. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

    Ранее Госдума одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний.

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    5 августа 2023, 08:51
    Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

    Шойгу и Мантуров провели совещание по ГОЗ в штабе объединенной группировки войск России

    Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в штабе объединенной группировки российских войск провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщили в военном ведомстве.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что в совещании также принимали участие представители предприятий ОПК.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения СВО.

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    5 августа 2023, 11:28
    Президент России поздравил летчика Кульпова со столетием

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем, отметив его мужество, героизм и навыки.

    В поздравительной телеграмме на сайте Кремля отмечается преданное служение родине в годы Великой Отечественной войны, а также исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилота.

    Президент пожелал Кульпову здоровья, благополучия, бодрости духа и всего наилучшего.

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    4 августа 2023, 22:29
    Болгария объявила о летных учениях с США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Болгарские и американские военные участвуют в совместной воздушной тренировке «Фракийское лето – 2023», сообщило министерство обороны Болгарии.

    Учения продлятся на территории этой европейской страны до 20 августа, в ходе них проводятся тактические полеты на малой высоте, полеты групп по маршруту на средней и малых высотах, перевозка войск и товаров, сообщили в Минобороны Болгарии, передает ТАСС.

    Также проводятся учебно-тренировочные и боевые прыжки с парашютом днем и ночью с малых и средних высот. Военные учатся устранять террористов, проводить медицинскую эвакуацию. Выполняются задачи по противовоздушной обороне.

    На 5 августа намечены полеты для передислокации личного состава, транспортные самолеты С-130 ВВС США перебазируются на болгарскую территорию 7 августа.

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    7 августа 2023, 15:21
    Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    «Система отечественная, а называется «Леонардо», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Чемезов рассказал, что название «придумал изобретатель этой системы». «Ну ладно, это часть мировой культуры», – с улыбкой прокомментировал президент. Глава Ростеха добавил, что система была запущена в прошлом году, к ней подключены более 60 авиакомпаний.

    Напомним, российские системы бронирования воздушных перевозок теперь используются всеми отечественными авиакомпаниями, сообщили в Минтрансе.

    Коментарии (3)
    5 августа 2023, 08:33
    Шойгу вручил награды российским военным в зоне СВО

    Шойгу вручил госнаграды военным группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО

    Шойгу вручил награды российским военным в зоне СВО
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны.

    В сообщении военного ведомства в Telegram говорится, что глава Минобороны вручил военнослужащим госнаграды, ордена «За заслуги перед Отечеством», «Мужества», знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу». Кроме того, именным оружием, пистолетами Ярыгина награждены офицеры, которые проявили личное мужество

    Шойгу выразил уверенность, что военные и дальше будут верой и правдой служить стране, и пожелал им победы, здоровья и вернуться домой живыми.

    После награждения министр пообщался с военнослужащими. Присутствовавший на награждении командир танковой роты в ответ на вопрос Шойгу рассказал, что уничтожил в бою два вражеских танка и получил за это специальные выплаты.

    Глава российского военного ведомства поинтересовался, появились ли в зоне ответственности группировки «Центр» танки Leopard. Командующий группировкой Андрей Мордвичев ответил, что «еще нет». «Не везет нам, товарищ министр обороны», – пошутил он.

    Шойгу отметил, что «наши ребята их там крепко бьют, так что может до вас и не доедут еще», и поблагодарил российских военных за службу.

    Накануне в Минобороны сообщали, что Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.

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    7 августа 2023, 13:47
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д'Анкос

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин принес соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – крупного специалиста по истории России Элен Каррер д'Анкос. Глава государства подчеркнул, что она была другом России и гордилась русскими корнями.

    Президент отметил, что Элен Каррер д'Анкос была выдающимся ученым и общественным деятелем. Она была большим другом России, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической родине, передает РИА «Новости».

    Многочисленные научные труды Каррер д'Анкос, посвященные России, пользовались заслуженным признанием.

    Российский лидер добавил, что с теплотой вспоминает беседы с Каррер д'Анкос. Он выразил уверенность, что ее интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами России и Франции.

    Напомним, известный специалист по истории России, первая женщина, ставшая главой Французской академии, Элен Каррер д'Анкос умерла в возрасте 94 лет.

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    7 августа 2023, 15:14
    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»

    Путин призвал Ростех увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»
    @ Алексей Паньшин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить, они очень эффективно себя показали, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Чемезов заверил президента, что Ростех будет работать над поручением.

    Ранее Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

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    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского

    В Саудовской Аравии завершилась встреча по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Страны Глобального Юга предложили свое видение разрешения ситуации, которое кардинально отличается от предложений западных государств и плана Зеленского. Как России относиться к подобного рода переговорам и смогут ли страны Глобального Юга разрушить монополию Запада на урегулирование международных кризисов? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

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