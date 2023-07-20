В Госдуму внесли законопроект об ответственности сотрудников ВС за срыв гособоронзаказа

|
20 июля, четверг | Последнее обновление — 12:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Разделы
Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
Подробности...
Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене.
Подробности...
Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом.
Подробности...
Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
Подробности...
Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
Подробности...
Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Госдуму внесли законопроект об ответственности сотрудников ВС за срыв гособоронзаказа
В Госдуму внесли законопроект об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому военные представители госзаказчика будут нести ответственность за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Нынешний КоАП серьезно мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу. За нарушение условий госконтракта по ГОЗ им грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей. А в особых случаях – уголовная ответственность», – напомнил Турчак в Telegram.
В то же время он отметил, что военные представители формально должностными лицами госзаказчика не являются, хотя им делегируются такие важные функции, как контроль качества и приемка военной продукции. «Там, где нет закрепленной ответственности, результат может быть очень разный», – добавил Турчак.
«В условиях СВО мы не можем рисковать исполнением гособоронзаказа. Военпреды должны нести такую же ответственность за срыв сроков и другие нарушения госконтракта, как и остальные участники ГОЗа. Те из них, кто исполняет свои функции добросовестно, изменений в законодательстве не заметят», – добавил он.
В июне сообщалось, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса почти полностью выполняют гособоронзаказ.
В офисе Зеленского назвали причины неудачного контрнаступления Украины
Советник Зеленского Подоляк: Контрнаступление будет долгим и сложным
В Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк агентству France Presse.
По его словам, ситуация сложная из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Он отметил, что для ускорения наступления ВСУ необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16, передает РИА «Новости».
Ранее генерал США Марк Милли призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ.
До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
Минобороны отчиталось об ударе по объектам военной промышленности под Одессой
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности в районе Одессы
|
|
Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны указали, что в ночь на среду российские силы нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Кроме того, удар был нанесен по авиабазе Канатово украинских Воздушных сил в Кировоградской области, сообщает оборонное ведомство в Telegram.
Все назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в ночь на среду на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
WSJ: На Западе не ожидали, что Киев так быстро потеряет танки и боемашины
WSJ: Запад и Украина не ожидали такой быстрой потери танков и боемашин при контрнаступлении
Страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Украина и ее западные союзники были потрясены тем, насколько быстро Киев потерял переданную ему технику. При этом, пишет Wall Street Journal, Украина так и не добилась решительного прорыва.
Кроме того, отмечает издание, киевский режим был крайне недоволен тем, что ВСУ приходится атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Ранее издание сообщало, что украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Эксперты: Удары по Одессе – начало кампании возмездия за теракт на Крымском мосту
Эксперты назвали основные задачи ударов ВС России по Одессе
|
|
Россия наносит «удары возмездия» по портам Одессы. Уничтожаются вооружение и топливо, незаконно сохраненные Украиной в рамках зерновой сделки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали военные эксперты Михаил Онуфриенко и Александр Перенджиев. Ранее командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов пострадала критическая инфраструктура в одном из портов Одесской области.
«Российские удары по портам Одессы стали возможны благодаря выходу из зерновой сделки. Украина громко кричит о том, что Россия уничтожает склады, где хранилось продовольствие, однако это лукавство. Офис Зеленского пользовался гарантиями безопасности и размещал там вооружение, которое позже оказывалось на полях СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Таким образом, главная задача Москвы – уничтожить незаконное скопление техники и снарядов. Кроме того, наши удары приходятся и по местам хранения топлива. То есть решается целый комплекс задач. Удары по столь важному транспортному узлу – необходимы», – подчеркивает Онуфриенко.
«Поражение портовых объектов является началом новой кампании возмездия за террористический акт на Крымском мосту. Все это имеет значение не только в СВО, но и в плане глобальной безопасности. В этих портах хранились вооружения, которые не только поступали на фронт к украинским солдатам, но и оказывались на теневых рынках за границей», – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
Ранее командование ВСУ признало, что в ходе российских авиаударов пострадала инфраструктура в одном из портов Одесской области. Отмечается, что ракеты «Оникс» и Х-22 в ночь на среду повредили зерновой и масляный терминалы. Кроме того, подчеркивается, что началось возгорание в резервуарах и оборудованиях для загрузки.
Одновременно ракетами были поражены промышленный объект и два склада в Одесском районе. Мэр города Геннадий Труханов назвал удары возмездия самой масштабной атакой с начала СВО. Он также охарактеризовал прошедшую ночь как «ужасную» и отметил, что ВС РФ использовали ракеты и беспилотники при атаке на областной центр.
В Минобороны сообщили, что в ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
Путин назвал потери российских аграриев из-за зерновой сделки
Путин заявил, что российские аграрии потеряли из-за зерновой сделки 1,2 млрд долларов
|
|
Из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это [зерновая сделка] обернулось прямыми потерями и убытками. Из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов», – цитирует ТАСС Путина.
«Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза», – указал президент.
По его словам, Россия проявляла чудеса выдержки, не раз продлевая зерновую сделку, несмотря на невыполнение обязательств зарубежными партнерами.
«Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги, наконец, начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило», – констатировал президент.
«Никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался. А только требовали чего-то от России – сделать то одно, то другое. Обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим», – подчеркнул Путин.
Напомним, Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Российские войска на Купянском направлении продвинулись более чем на 1 км
|
|
Группировка войск «Запад» продолжила наступление на Купянском направлении, за сутки российские подразделения прошли более 1 км вглубь, сообщило Минобороны России.
Ширина проникновения по фронту составила до 2 км, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области.
Поражены подразделения ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР). У поселка Песчаное (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады украинской теробороны.
Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 70 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
За сутки украинские военные пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении Южная группировка отразила 25 атак противника у поселков Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки в ДНР.
У Авдеевки (ДНР) ликвидирован склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
За сутки на этом направлении уничтожено свыше 340 бойцов ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, две польские САУ Krab, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении группа «Центр» отразила четыре атаки у поселков Кармазиновка, Шипиловка, Белогоровка, города Кременная (ЛНР). Поражены украинские подразделения у поселков Новосадовое, Ямполовка и Серебрянка (ДНР). У поселка Торское (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.
У поселка Ямполь (ДНР) уничтожен склад боеприпасов украинской 100-й бригады теробороны.
ВСУ потеряли на этом направлении до 100 бойцов, две боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку возле поселка Работино (Запорожская область).
Поражена живая сила и техника ВСУ у поселков Приютное (Запорожская область), Макаровка и Ровнополь (ДНР). Возле Старомайорского (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.
На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Новопокровка и Малая Токмачка (Запорожская область). У Марфополя (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.
Уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ у поселков Березовое (Днепропетровская область), Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка (Запорожская область).
ВСУ потеряли за сутки на этих направлениях свыше 170 человек, два танка, девять боевых бронированных машин, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении в уничтожено до 50 украинских бойцов, боевая бронированная машина, три пикапа и гаубица Д-30.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику ВСУ в 106 районах.
Возле города Запорожье уничтожена база ГСМ украинских военных.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Чернышенко призвал не делать поспешных выводов в отношении Исинбаевой
Чернышенко призвал выступить против поспешных выводов в отношении Исинбаевой
|
|
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал опираться на факты и не делать поспешных выводов в отношении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
Чернышенко признался, что сам знаком с ситуацией вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой лишь по «противоречивым сведениям» в СМИ. Он заявил, что нужно с уважением относиться к тому, что она одна из величайших российских спортсменок, и призвал разобраться в фактологии: кто что сказал и какой текущий статус, где она находится, передает ТАСС.
Ранее министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию.
В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. В своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными.
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко пришли к выводу, что слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России.
Напомним, известные спортсмены сочли ошибкой заявление Исинбаевой. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что воинское звание никак не может носить номинальный характер. В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений».
Российские военные уничтожили под Херсоном крупнейший склад ГСМ украинских военных
Сальдо: Из-за уничтожения крупнейшего склада под Бериславом у ВСУ пропала возможность заправляться
Российские силы уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов под Бериславом, из-за чего Вооруженные силы Украины теперь не могут заправлять транспорт на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что склад в районе села Львово в Бериславском муниципальном округе был уничтожен бойцами группировки войск «Днепр». По словам Сальдо, это был крупнейший военный склад на правобережье Днепра, где заправлялась вся техника ВСУ.
«Теперь противнику нечем будет заправлять транспорт», – написал Сальдо в Telegram.
Ранее также сообщалось, что российская артиллерия в ночь на среду ликвидировала более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.
WSJ: Украинские военные назвали помощь Запада велосипедом без педалей
WSJ: Украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь
Украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей, пишет газета Wall Street Journal.
Издание в частности приводит слова 49-летнего командира подразделения ВСУ Юрия Ульшина с позывным «Грек». По его словам, Запад допустил ошибку, передав украинским войскам танки и бронетранспортеры, но не обеспечив их достаточным количеством истребителей и систем ПВО. По его словам, из-за этого ВСУ не могут обеспечить надежную защиту западной техники, передает РИА «Новости».
«Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но...», – сказал военный, слова которого приводит Wall Street Journal.
Ранее в Пентагоне заявили, что армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе.
Украина призвала создать зерновые «гумконвои»
Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об идее Киева обратиться к «партнерам» для создания зерновых «гумконвоев»
ООН и другие «партнеры» Киева могли бы помочь в создании охраняемых «гумконвоев» для продолжения вывоза зерна с Украины, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов сообщил, что в Киеве обсуждается возможность «обращения к партнерам, непосредственно к ООН, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», пишет «Комсомольская правда».
Как сообщают украинские СМИ, Данилов напомнил, что у Украины есть соглашение с ООН и Турцией, касающееся «обеспечения гуманитарных конвоев с продовольствием». По его словам, ООН должна максимально активно действовать в данном вопросе.
Данилов сказал, что власти Украины предлагают «создание гумконвоев», которые «должны двигаться под охраной средств поражения».
Напомним, Украина хочет убедить другие страны, что сохранить зерновую сделку якобы можно и без России.
В «интернациональном легионе» пожаловались на угрозы со стороны командиров ВСУ
Австралийский наемник пожаловался на угрозы со стороны некомпетентных командиров ВСУ
Австралийский наемник, который участвует в боевых действиях в составе так называемого интернационального легиона вооруженных сил Украины, заявил, что за «высказывания» и украинцам, и иностранным бойцам «угрожают расправой», они подвергаются опасности «со стороны некоторых некомпетентных украинских командиров».
Наемник заявил об этом в программе The World Today на радио ABC. Он представился вымышленным позывным Буш, поскольку «на 100%» опасается за свою жизнь из-за решения рассказать правду, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Буш заявил: «Здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать». По его словам, стоит «вопрос жизни и смерти», который требуется «решить немедленно». Наемник возмутился действиями командиров ВСУ и заявил, что стал свидетелем «вещей, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы». Как заявил Буш, некоторым наемникам вообще не заплатили.
Напомним, в июле Министерство обороны России сообщило, что киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе российской специальной военной операции на Украине, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории.
ВКС России сбили в ДНР украинский Су-25
Минобороны: ВКС России сбили в ДНР украинский Су-25
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Раздольное Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в ДНР, а средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 в районе Кутьковки в Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
За последние сутки ВС России перехватили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 18 беспилотников противника около Купянска Харьковской области, Кременной, Берестового, Приволья ЛНР, Красной Горы, Опытного, Покровского, Старомлыновки ДНР, Пологов, Любимовки и Федоровки Запорожской области.
Всего с начала СВО российские войска уничтожили 456 самолетов, 243 вертолета, 5108 беспилотников, 426 ЗРК, 10761 танк и других бронемашин, 1139 боевых машин РСЗО, 5522 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11752 единицы спецтехники.
Ранее российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.
Российские войска не позволили диверсантам ВСУ форсировать Днепр
При попытке вооруженных сил Украины форсировать Днепр уничтожены три быстроходные лодки ВСУ
Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась форсировать Днепр, но российские силы пресекли эту попытку, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Роман Кодрян.
Кодрян сообщил, что уничтожены три быстроходных лодки с военнослужащими ВСУ. Кроме того, на Херсонском направлении российская артиллерия нанесла удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов ВСУ у Кизомыса, Антоновки и Львово, уничтожив гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу ВСУ, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении уничтожена разведгруппа ВСУ западнее Макаровки. На Запорожском направлении также уничтожены разведгруппа и две группы пехоты противника севернее Приютного, передает ТАСС.
В том же районе ликвидирован украинский минометный расчет, уничтожены гаубицы ВСУ в Новоселке и Степногорске, а также автомобильная техника с боевиками у совхоза «Октябрь», боевые бронированные машины и живая сила ВСУ северо-восточнее Урожайного и в районе Старомайорского, минометный расчет в районе Пречистовки.
У Макаровки, Старомайорского и Равнополя российская авиация уничтожила танки и боевые бронированные машины украинских войск. Кроме того, в районе Урожайного была уничтожена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая предприняла попытку провести эвакуацию техники ВСУ.
Артиллерия накрыла силы противника, которые двигались в направлении Работино. Под артиллерийским огнем оказались украинские солдаты, был поражен танк, российским ПТРК «Фагот» уничтожена бронемашина.
Чехов также рассказал, как «пулеметчик мотострелкового взвода ефрейтор Иван Лапенко» под артиллерийским огнем противника уничтожил около десятка боевиков из состава украинской ДРГ на Запорожском направлении. Атака ВСУ была отражена.
Напомним, Министерство обороны России сообщало накануне, что с начала СВО российские войска уничтожили 456 самолетов противника, 243 вертолета, 5108 беспилотников, 426 ЗРК, 10 761 танк и других бронемашин, 1139 боевых машин РСЗО, 5522 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 752 единицы спецтехники.
Российские военные уничтожили две лодки ВСУ у Антоновского моста
Российские силы уничтожили две лодки ВСУ, пытавшиеся форсировать Днепр у Антоновского моста
Российские военные за сутки пресекли попытку вооруженных сил Украины форсировать Днепр в районе Антоновки в Херсонской области, уничтожены две лодки и 12 украинских военнослужащих, сообщил представитель экстренных служб региона.
Группировка войск «Днепр» на Херсонском направлении пресекла попытку украинских вооруженных формирований форсировать Днепр в районе населенного пункта Антоновка. Уничтожены две лодки и 12 украинских военных, передает ТАСС.
Днем ранее российская артиллерия в ночь на среду ликвидировала более 40 военнослужащих вооруженных сил Украины, которые пытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.
|
|