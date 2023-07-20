В Госдуму внесли законопроект об ответственности сотрудников ВС за срыв гособоронзаказа

В Госдуму внесли законопроект об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта

Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому военные представители госзаказчика будут нести ответственность за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Нынешний КоАП серьезно мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу. За нарушение условий госконтракта по ГОЗ им грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей. А в особых случаях – уголовная ответственность», – напомнил Турчак в Telegram.



В то же время он отметил, что военные представители формально должностными лицами госзаказчика не являются, хотя им делегируются такие важные функции, как контроль качества и приемка военной продукции. «Там, где нет закрепленной ответственности, результат может быть очень разный», – добавил Турчак.

«В условиях СВО мы не можем рисковать исполнением гособоронзаказа. Военпреды должны нести такую же ответственность за срыв сроков и другие нарушения госконтракта, как и остальные участники ГОЗа. Те из них, кто исполняет свои функции добросовестно, изменений в законодательстве не заметят», – добавил он.

В июне сообщалось, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса почти полностью выполняют гособоронзаказ.