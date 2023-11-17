Ростех разработал модули дистанционного управления танковым пулеметом

Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

Китаист Островский: США и Китай не смогли достичь соглашений по ряду принципиальных вопросов

Tекст: Евгений Поздняков

«Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина увенчались лишь одним важным итогом: США и КНР договорились о возобновлении контактов по военной линии. После инцидента с воздушным шаром диалог Вашингтона и Пекина по данным вопросам был приостановлен. Разумеется, региональной стабильности это не способствовало», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«Однако для обеих сторон возможность обсуждения проблем безопасности имела принципиальную важность. Западные страны на протяжении года наращивали свое присутствие в Тихом океане. Обострился и тайваньский вопрос. Штаты и Китай нуждались в снижении градуса эскалации», – подчеркивает собеседник.

«А вот по другим вопросам особых достижений не видно. В большинстве своем темы обсуждались, что называется, «для галочки». Было необходимо хоть чем-то наполнить повестку переговоров, однако обе стороны изначально не ждали многого. Встреча имела весьма странный фон: Си Цзиньпин до последнего не подтверждал поездку в США», – уточняет эксперт.

«К тому же после окончания переговоров Байден назвал председателя КНР диктатором. Теплоты двусторонним связям это явно не добавит. Однако, на мой взгляд, это заявление прозвучало из-за излишней эмоциональности президента Штатов. Судя по всему, он ожидал от встречи большего», – акцентирует он.

«По другим ключевым вопросам обе стороны остались при своем мнении. В частности, проблема Тайваня так и не приблизилась к разрешению. Вашингтон все так же занимает шаткую позицию признания острова частью КНР, но поддержки его автономии, а Китай настаивает на невмешательстве США во внутренние дела Поднебесной», – подчеркивает собеседник.

«С точки зрения России переговоры завершились достаточно неплохо. Пекин сохранил взятый внешнеполитический курс без изменений. Это позволяет нам продолжать намеченную дипломатию по налаживанию партнерства с КНР», – резюмирует Островский.

Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».



По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.