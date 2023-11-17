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    Взрыв газа исключили из возможных причин обрушения дома в Астрахани
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    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу

    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

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    17 ноября 2023, 08:18

    Ростех разработал модули дистанционного управления танковым пулеметом

    Входящий в госкорпорацию «Ростех» концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разработал платформы дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова (ПКТ) и уже передал четыре устройства в зону спецоперации, сообщили в госкорпорации.

    Согласно сообщению пресс-службы, КРЭТ разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ, передает ТАСС.

    Установленные на модуль видеокамеры с высоким разрешением позволяют найти и точно поразить цель, при этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до километра.

    В Ростехе расскахали, что четыре подобных устройства уже переданы 247-му гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку и еще пять установок поставят до конца года.

    В холдинге уточнили: изделие разработано и изготовлено специалистами ставропольского завода «Сигнал» (входит в КРЭТ) по прямому запросу и при участии бойцов из зоны СВО в этом году.

    Платформа оснащена видеокамерой высокого разрешения Full HD со стабилизацией в двух плоскостях и 30-кратным зумом. Оператор управляет модулем с помощью состоящего из ЖК-монитора и джойстика терминала. Как сообщил гендиректор ПАО «Сигнал» Андрей Кочерга, модуль управления позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести стрельбу на удалении от 50 до 1100 метров, при этом изделие можно дооснастить тепловизионным модулем и прибором ночного видения.

    Кочерга добавил, что платформа уже прошла проверку в реальной боевой обстановке.

    Ранее российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов.

    16 ноября 2023, 10:57
    Экс-командующий армией ВВС России найден мертвым

    Экс-командующий 6-й армией ВВС России Свиридов обнаружен мертвым

    Экс-командующий армией ВВС России найден мертвым
    @ eurasian-defence.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России Владимир Свиридов и его супруга Татьяна обнаружены мертвыми в их доме в Ставропольском крае.

    Известно, что супругов обнаружили 15 ноября, хотя, по предварительным данным, 68-летний мужчина и 72-летняя женщина скончались около недели назад, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Уточняется, что в доме Свиридова были проведены замеры сотрудниками газовой службы в Ставропольском крае, однако превышение допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

    Напомним, генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов занимал пост командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ в период с 2005 по 2009 год.

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    16 ноября 2023, 18:42
    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    Sky News Australia: Слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеканал Sky News Australia обратил внимание, что госсекретарь Энтони Блинкен был ошеломлен заявлением президента США Джо Байдена после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

    В сообщении телеканала говорится, что на кадрах Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей пошутили, что, возможно, после таких слов Блинкен «завтра уволится или получит сердечный приступ».

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    В МИД Китая сочли слова американского президента ошибочными и безответственными.

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    16 ноября 2023, 20:12
    Пушков расшифровал обложку-прогноз The Economist
    Пушков расшифровал обложку-прогноз The Economist
    @ economist.com

    Tекст: Ольга Иванова

    Журнал The Economist выпустил очередной выпуск с прогностической обложкой «Мир в 2024 году», ее расшифровал сенатор Алексей Пушков.

    «В центре – ballot boх – ящик для выборных бюллетеней, что логично. Байден и Си, повернувшись друг к другу спиной, смотрят в разные стороны. Зеленский всматривается в Путина. Над ним изображены бомбы, а над Путиным – голубь мира. У Трампа в голове – знак вопроса: то ли он будет наверху, то ли не будет. Над Зеленским почему-то размещен профиль женщины с хвостом. Время украинского конфликта истекает. Мировые западные валюты падают. А тем временем человеческим мозгом уже управляет машина – в полном соответствии с замыслами трансгуманистов», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что везде на обложке знаки вопроса: «рядом с ядерными ракетами, космическими ракетами, «зеленой энергетикой» и глобальным потеплением... Все зыбко, все под вопросом. Уверенным нельзя быть ни в чем».

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    16 ноября 2023, 19:12
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

    По его словам, в лесу, который должны были штурмовать солдаты ВСУ, остались сотни трупов, которые лежат в окопах и на дорогах. «Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», – передает РИА «Новости».

    Командир рассказал, что его группа была фактически уничтожена при высадке. Перед ВСУ поставили задачу выгрузиться и держать левый фланг, но сразу после высадки войска начали «накрывать артой и минометкой». Несколько человек утонули.

    По словам морпеха, утром для выживших изменили задачу, но было нанесено огневое поражение.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 220 военных.

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    16 ноября 2023, 16:32
    Стали известны подробности лишения «Балтики» популярного бренда
    Стали известны подробности лишения «Балтики» популярного бренда
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В петербургском главке МВД рассказали подробности уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в пивоваренной компании «Балтика».

    По версии следствия, несколько руководителей «Балтики» заключили соглашение с аналогичной иностранной компанией, согласно которому отечественная компания должна была получить право на использование иностранного пивного бренда в России, передает «Интерфакс».

    В свою очередь российские пивовары обязались передать право иностранным компаниям на продажу своей брендовой продукции в других странах, за что должны были получить более 295 млн рублей.

    Как установили правоохранители, в действительности была исполнена только вторая часть сделки и только российской стороной – права были переданы, но оплата не последовала. В итоге права на популярный российский бренд оказались у иностранного владельца.

    Ранее топ-менеджеров «Балтики» заподозрили в защите интересов Carlsberg Group, их задержали.

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    16 ноября 2023, 12:48
    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

    Китаист Островский: США и Китай не смогли достичь соглашений по ряду принципиальных вопросов

    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина имеют лишь один важный итог – курс на возобновление контактов по военной линии. В остальном стороны остались каждая при своем мнении. Складывается впечатление, что лидеры изначально не ждали много от встречи, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Андрей Островский. Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

    «Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина увенчались лишь одним важным итогом: США и КНР договорились о возобновлении контактов по военной линии. После инцидента с воздушным шаром диалог Вашингтона и Пекина по данным вопросам был приостановлен. Разумеется, региональной стабильности это не способствовало», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако для обеих сторон возможность обсуждения проблем безопасности имела принципиальную важность. Западные страны на протяжении года наращивали свое присутствие в Тихом океане. Обострился и тайваньский вопрос. Штаты и Китай нуждались в снижении градуса эскалации», – подчеркивает собеседник.

    «А вот по другим вопросам особых достижений не видно. В большинстве своем темы обсуждались, что называется, «для галочки». Было необходимо хоть чем-то наполнить повестку переговоров, однако обе стороны изначально не ждали многого. Встреча имела весьма странный фон: Си Цзиньпин до последнего не подтверждал поездку в США», – уточняет эксперт.

    «К тому же после окончания переговоров Байден назвал председателя КНР диктатором. Теплоты двусторонним связям это явно не добавит. Однако, на мой взгляд, это заявление прозвучало из-за излишней эмоциональности президента Штатов. Судя по всему, он ожидал от встречи большего», – акцентирует он.

    «По другим ключевым вопросам обе стороны остались при своем мнении. В частности, проблема Тайваня так и не приблизилась к разрешению. Вашингтон все так же занимает шаткую позицию признания острова частью КНР, но поддержки его автономии, а Китай настаивает на невмешательстве США во внутренние дела Поднебесной», – подчеркивает собеседник.

    «С точки зрения России переговоры завершились достаточно неплохо. Пекин сохранил взятый внешнеполитический курс без изменений. Это позволяет нам продолжать намеченную дипломатию по налаживанию партнерства с КНР», – резюмирует Островский.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

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    16 ноября 2023, 09:54
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    @ Viacheslav Ratynskyi/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».

    Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.

    «Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

    Коментарии (28)
    16 ноября 2023, 21:54
    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева
    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций может ввести ограничительные меры в отношении «АльфаСтрахования» и Ильи Медведева, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

    Также под санкции может попасть председатель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Всего ЕК предлагает ввести санкции против 47 физических лиц. Издание отметило, что меры одобрят на встрече лидеров стран ЕС в декабре, передает ТАСС.

    В черном списке могут оказаться оборонные предприятия, IT-компании, работники избиркомов, ЧВК, патриотические организации и ряд белорусских чиновников. Газета отмечает, что санкции могут коснуться системы ГЛОНАСС и Авиационного комплекса имени Ильюшина.

    Всего в новом санкционном списке могут оказаться 120 физических и юридических лиц из России.

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    16 ноября 2023, 14:33
    Задержаны топ-менеджеры пивоваренной компании «Балтика»

    В России задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»

    Задержаны топ-менеджеры пивоваренной компании «Балтика»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский задержаны по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает источник в правоохранительных органах.

    Уточняется, что по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержаны президент и вице-президент компании, передает ТАСС.

    Ранее топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» заподозрили в защите интересов «недружественного» владельца Carlsberg Group и попытке передать ему права на исконные бренды российской компании.

    Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил просьбу представителя компании «Балтика» о закрытом режиме рассмотрения спора с Carlsberg о лицензиях на бренды. Представитель «Балтики» объяснил это, в частности, коммерческой тайной, передает «Интерфакс».

    Напомним, МИД отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса компании, заподозрив его в попытке таким образом прикрыть намерение компании покинуть российский рынок.

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    16 ноября 2023, 14:27
    Актер Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве

    Актер Деревянко заявил, что его одурачили деловые партнеры

    Актер Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер Павел Деревянко рассказал, что обратился в суд с иском против своих бывших партнеров по криптобизнесу. Так он прокомментировал сообщения об исках в отношении него самого за мошенничество.

    Деревянко заявил «Газете.Ru», что люди, подавшие против него иски, сами являются мошенниками. «Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», – сказал артист.

    Накануне сообщалось, что Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей.

    В свою очередь адвокат Деревянко Александр Аронов заявил, что актер «никого не обманывал». Он сообщил о возбуждении уголовного дела по заявлению артиста, в рамках которого актера признали потерпевшим. Информация о том, что в отношении Деревянко возбуждено уголовное дело, не соответствует действительности, добавил защитник.

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    16 ноября 2023, 19:42
    Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией
    Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Перевозка грузов автотранспортом между Финляндией и Россией практически полностью прекратится из-за закрытия основных КПП с 18 ноября, сообщил руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля.

    Но продолжат ходить грузовые поезда через железнодорожный пункт пропуска Вайниккала, уточнил Пенттиля, передает РИА «Новости».

    Чиновник призвал перенаправлять грузы, следующие автотранспортом через Россию транзитом.

    Ранее сообщалось, что власти Финляндии закроют с 18 ноября по 24 февраля 2024 года четыре пункта пропуска на границе с Россией.

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    16 ноября 2023, 18:50
    Франция призвала израильтян прекратить насилие против армян
    Франция призвала израильтян прекратить насилие против армян
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство Франции в Армении призвало израильтян прекратить насилие в отношении армян в юго-западной части армянского квартала в Старом городе Иерусалима.

    На странице дипмиссии в Х (бывший Twitter, ограничен в России) сообщается, что Франция озабочена возникшей напряженностью в армянском квартале Старого города, где израильтяне оказывают насильственное давление на население, передает Sputnik. Армения.

    Беспорядки возникли после того, как предстоятель Иерусалимского патриаршества ААЦ, архиепископ Нурхан Манукян подписал соглашение о передаче участка земли в аренду на 99 лет бизнесмену Дэниэлу Рубинштейну для строительства отеля. Армянская община начала проводить в Иерусалиме акции протеста против этой сделки.

    Спорная территория с расположенными там гимназией и семинарией представляют собой единое целое. Представители общины считают, что потеря контроля над этой землей негативно скажется на жизни армянского квартала.

    Ранее полиция задержала четверых армян после очередной стычки с израильскими полицейскими.

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    16 ноября 2023, 15:14
    СМИ сообщили о приезде Леонтьева в Россию перед новогодними корпоративами

    «Комсомольская правда»: Валерий Леонтьев приехал из США в Россию на новогодние корпоративы

    СМИ сообщили о приезде Леонтьева в Россию перед новогодними корпоративами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Валерий Леонтьев приехал в Москву перед новогодними корпоративами и готов выступать на праздничных вечерах, но о концертах речи не идет, сообщили СМИ.

    Издание пишет, что, по словам концертного директора певца Бориса Чигирева, Леонтьев сейчас находится в Москве. Он отметил, что артист ездит в США в течение 30 лет, потому что у него свой дом в Майами и речи о переезде насовсем из России не шло, пишет «Комсомольская правда».

    Как утверждает директор артиста, Леонтьев рассмотрит «интересные предложения» по корпоративам, если они будут.

    Ранее в 2019 году Леонтьев заявил о намерении завершить карьеру. Между тем СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление.

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    16 ноября 2023, 18:02
    Швыдкой допустил арест российских музейных экспонатов даже в дружественных странах
    Швыдкой допустил арест российских музейных экспонатов даже в дружественных странах
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может безопасно осуществлять музейный обмен только с тремя странами – Китаем, Узбекистаном и Белоруссией, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Петербурге.

    По мнению Швыдкого, только эти государства могут обеспечить сохранность российских экспонатов и гарантировать их возвращение. Он отметил, что экспонаты, вывезенные на выставки за рубеж даже в дружественные страны, могут быть арестованы, передает «Интерфакс».

    «Мне кажется, что одна из проблем сегодня для стран СНГ, Евразийского экономического сообщества – это обсуждение гарантий, которые могут дать государства по полной защите культурных ценностей и их возврату при любых обстоятельствах», – сказал Швыдкой.

    В прошлом году финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.

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    16 ноября 2023, 19:57
    В Армении приостановили раздачу учебников из России

    Вице-спикер Совфеда Воробьев заявил, что власти Армении приостановили раздачу учебников из России

    В Армении приостановили раздачу учебников из России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило раздачу школам переданных Россией учебников на русском языке якобы для проведения экспертизы учебных материалов, заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

    Воробьев рассказал в своем Telegram-канале, что после неоднократных обращений армянских депутатов на заседаниях российско-армянской Межпарламентской комиссии, при поддержке Совфеда российской стороне удалось изыскать дополнительные бюджетные средства на покупку и безвозмездную передачу более 50 тыс. учебников для русских школ в Армении, которые очень востребованы там.

    По его словам, Минобразования Армении приостановило раздачу учебников, несмотря на то, что само присылало необходимый перечень.

    Воробьев отметил, что российская делегация в Бишкеке подняла этот вопрос перед вице-спикером парламента Армении и выразила надежду, что все препятствия будут устранены в ближайшее время, чтобы из-за «недальновидности политиков не страдали дети».

    «Русская гуманитарная миссия» доставила в Армению 53 тыс. учебников по географии, физике, химии, геометрии для местных школ.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад «обхаживает» Армению и хочет дружить с ней против России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной.

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

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