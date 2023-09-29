«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов
В ОПК рассказали о применении новейшего робота-антиснайпера «Сосна-Н» российским спецназом в зоне СВО
Российские подразделения спецназначения применили в зоне спецоперации новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника, партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО, передает ТАСС.
Комплекс «Сосна-Н» представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, способную в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, – будь то прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы. Изделие может работать на дистанциях до 3 км, дальность подавления достигает 2 км. Масса прибора составляет всего 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет управления весит около 1,1 кг.
«Сосна-Н» способна не только подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения. Впервые разработку продемонстрировали в ходе форума «Армия-2021».
Напомним, в конце августа стало известно, что украинское командование начало использовать рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов.