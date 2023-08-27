Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов
Российский разведчик: Киев использует солдат в качестве приманки на позициях под Купянском
Украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.
По его словам, противник отправил своих рядовых бойцов бегать по переднему краю и выманивать снайперский огонь ВС России. Для этого заранее была подготовлена украинская артиллерия и танк, передает РИА «Новости».
По его словам, несколько украинцев, не пригибаясь и не скрываясь, передвигались в зоне видимости российских бойцов на передовых позициях, по ним снайперы открыли огонь, уничтожив одного военнослужащего противника, в ответ по ним начала работать артиллерия противника, а позже выкатился танк и начал работать по всей площади.
Он добавил, что противник начал использовать на данном направлении подобную тактику недавно.
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