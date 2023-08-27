ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов

Российский разведчик: Киев использует солдат в качестве приманки на позициях под Купянском

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, противник отправил своих рядовых бойцов бегать по переднему краю и выманивать снайперский огонь ВС России. Для этого заранее была подготовлена украинская артиллерия и танк, передает РИА «Новости».

По его словам, несколько украинцев, не пригибаясь и не скрываясь, передвигались в зоне видимости российских бойцов на передовых позициях, по ним снайперы открыли огонь, уничтожив одного военнослужащего противника, в ответ по ним начала работать артиллерия противника, а позже выкатился танк и начал работать по всей площади.

Он добавил, что противник начал использовать на данном направлении подобную тактику недавно.

Ранее операторы научной роты Военной академии РХБЗ разработали особый трехслойный материал, накидка из которого способна полностью скрыть силуэт военнослужащего от тепловизора.