Средствами ПВО и РЭБ уничтожен украинский беспилотник под Воронежем

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в пригороде Воронежа. Он отметил, что беспилотник был обнаружен и уничтожен с использованием дежурных сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.



По словам Гусева, по предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Однако, глава региона предупредил, что опасность атак беспилотников в области сохраняется, и местные власти продолжают принимать необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО успешно отразили атаку 23 украинских беспилотников на объекты в четырех областях России, предотвратив потенциальный урон, а в Макеевке система защиты «Купол Донбасса» предотвратила атаку дрона на запасы зерна, что позволило избежать жертв и ущерба инфраструктуре.

Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.

