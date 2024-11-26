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На территории Воронежской области уничтожен украинский БПЛА
Средствами ПВО и РЭБ уничтожен украинский беспилотник под Воронежем
В Воронежской области средствами ПВО и РЭБ был уничтожен беспилотник, пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Александр Гусев.
Как передает РИА «Новости», глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в пригороде Воронежа. Он отметил, что беспилотник был обнаружен и уничтожен с использованием дежурных сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.
По словам Гусева, по предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Однако, глава региона предупредил, что опасность атак беспилотников в области сохраняется, и местные власти продолжают принимать необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО успешно отразили атаку 23 украинских беспилотников на объекты в четырех областях России, предотвратив потенциальный урон, а в Макеевке система защиты «Купол Донбасса» предотвратила атаку дрона на запасы зерна, что позволило избежать жертв и ущерба инфраструктуре.
Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.