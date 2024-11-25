Средства ПВО России уничтожили 23 украинских дрона за ночь

При атаке на Россию средства ПВО перехватили 23 украинских дрона в четырех областях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал Минобороны, в ночь на понедельник российские дежурные средства ПВО успешно отразили атаку 23 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Известно, что над территорией Калужской области было уничтожено восемь аппаратов, семь – над Курской областью, пять – над Брянской областью и три – над Белгородской областью. В результате оперативных действий ПВО все угрозы были нейтрализованы без нанесения ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия, также сообщалось, что силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью.