Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.11 комментариев
Средства ПВО России уничтожили 23 украинских дрона за ночь
При атаке на Россию средства ПВО перехватили 23 украинских дрона в четырех областях
За ночь российские средства ПВО успешно отразили атаку 23 украинских беспилотников, направленных на объекты в четырех областях России, предотвратив потенциальный урон.
Как сообщает Telegram-канал Минобороны, в ночь на понедельник российские дежурные средства ПВО успешно отразили атаку 23 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Известно, что над территорией Калужской области было уничтожено восемь аппаратов, семь – над Курской областью, пять – над Брянской областью и три – над Белгородской областью. В результате оперативных действий ПВО все угрозы были нейтрализованы без нанесения ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия, также сообщалось, что силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью.