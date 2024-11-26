Джеффри Сакс назвал оскорбления Путина со стороны США недопустимыми

Tекст: Денис Тельманов

Известный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о недопустимости оскорблений со стороны американских властей в адрес президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». В подкасте Judging Freedom Сакс подчеркнул, что никто из ответственных лиц не должен позволять себе вульгарные высказывания, особенно находясь в состоянии конфликта с ядерной державой.



Сакс отметил, что подобная риторика демонстрирует полную безответственность и может привести к опасным последствиям. «Подобная безответственность может всех нас убить,» – отметил экономист, добавив, что такие заявления могут поставить мир на грань ядерной войны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу использования оскорбительного языка со стороны американских властей, назвав это частью американской политической культуры. Также Мария Захарова, официальный представитель МИД России, указала на недочет в понимании ядерной доктрины России представителями НАТО, которые обсуждали возможность нанесения ударов по РФ.

Джеффри Сакс также прокомментировал недавние слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра и заявил, что его высказывания об ударах по России могут привести к ядерной войне. Экономист назвал Бауэра безрассудным человеком, который не должен определять политику, способную привести к глобальному конфликту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис, стали отражением американской модели международных отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что президент России никогда не прибегал к подобной риторике и не собирается этого делать в будущем.

Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США, подчеркнув, что такая риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

