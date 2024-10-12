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Песков назвал оскорбления Путина квинтэссенцией политики США
Оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за ее руководителем Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков считает, что подобные высказывания являются отражением американской модели международных отношений.
«Высший политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, впитал такую политическую культуру», – отметил Песков, передает ТАСС.
Песков добавил, что такая модель международных отношений, по его мнению, все меньше нравится мировому большинству.
Камала Харрис ранее выступила с оскорбительными заявлениями в адрес Путина. Она дала аналогичные оценки своему конкуренту-республиканцу и руководителям Китая и КНДР. Оскорбительные слова прозвучали в контексте обсуждения неподтвержденных утверждений журналиста Боба Вудворда о контактах Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение заявлениями вице-президента США Камалы Харрис, которые он назвал неуважительными к премьер-министру Виктору Орбану.
До этого сообщалось, что Харрис назвала Орбана, а также лидеров Китая и Северной Кореи «диктаторами, автократами и убийцами».
Президент США Джо Байден ранее заявлял, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.
Песков отмечал, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки.