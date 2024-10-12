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    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    58 комментариев
    12 октября 2024, 18:06 • Новости дня

    Песков назвал оскорбления Путина квинтэссенцией политики США

    Tекст: Вера Басилая

    Оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за ее руководителем Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков считает, что подобные высказывания являются отражением американской модели международных отношений.

    «Высший политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, впитал такую политическую культуру», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Песков добавил, что такая модель международных отношений, по его мнению, все меньше нравится мировому большинству.

    Камала Харрис ранее выступила с оскорбительными заявлениями в адрес Путина. Она дала аналогичные оценки своему конкуренту-республиканцу и руководителям Китая и КНДР. Оскорбительные слова прозвучали в контексте обсуждения неподтвержденных утверждений журналиста Боба Вудворда о контактах Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение заявлениями вице-президента США Камалы Харрис, которые он назвал неуважительными к премьер-министру Виктору Орбану.

     До этого сообщалось, что Харрис назвала Орбана, а также лидеров Китая и Северной Кореи «диктаторами, автократами и убийцами».

    Президент США Джо Байден ранее заявлял, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки.

    10 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США

    Долгов: Новый посол России в США будет назначен после американских выборов

    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Враждебный курс Вашингтона сказался на работе российского дипкорпуса. Тем не менее Анатолий Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции. Решение о его отставке было принято в рамках ротации кадров. Другими словами, уровень дипотношений с США не понижается, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

    «Анатолий Антонов проработал послом длительный срок – семь лет. Он возглавлял дипломатическую миссию и при администрации Дональда Трампа, и при администрации Джо Байдена. И тот и другой сделали много негативного в рамках российско-американских отношений. Например, были введены масштабные антироссийские санкции», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Враждебный курс Вашингтона сказался и на работе российского дипкорпуса. «Двусторонние отношения по вине американской стороны находятся на точке замерзания по целому ряду направлений. Тем не менее Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции», – указал собеседник.

    «Сейчас же его полномочия закончились, он сделал свое дело, и в рамках ротации кадров было принято решение о его отставке. Но уровень дипломатических отношений с США не понижается. Новый посол будет своевременно назначен», – уточнил Долгов. По его мнению, это произойдет после американских выборов.

    «Выбор подходящей кандидатуры – прерогатива МИД. У нас хорошая дипломатическая школа, сильный дипломатический состав министерства иностранных дел. Поэтому я уверен, что заменит Антонова не менее серьезный профессионал. Другой вопрос, каким будет курс новой американской администрации в отношении России. Однако независимо ни от чего мы продолжим решать свои задачи и отстаивать интересы нашей страны», – заключил Долгов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова. Также Антонова освободили от обязанностей постоянного наблюдателя от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

    Напомним, дипломат вернулся в Россию на выходных – самолет с ним приземлился в аэропорту Внуково-2. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно. Анатолий Антонов работал послом в США с 2017 года. До этого он также был замминистра обороны и замглавы МИД.

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    11 октября 2024, 21:09 • Новости дня
    Медведев произнес слова о капитуляции Украины

    Медведев усомнился в плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Медведев произнес слова о капитуляции Украины
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в реалистичности планов бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он смоделировал возможный разговор Владимира Путина и Трампа на эту тему.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, всего за часы или дни, передает ТАСС.

    В своем сообщении он привел слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выразил мнение, что Трамп, связавшись с президентом России Владимиром Путиным, может заявить о необходимости завершения конфликта. «А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», – задался вопросом Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы Михаил Шеремет назвал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным. ВЗГЛЯД также сообщал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали этого плана, который предполагает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО. В другом сообщении ВЗГЛЯД передавал, что Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

    Коментарии (14)
    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    Коментарии (0)
    10 октября 2024, 11:29 • Новости дня
    Путин освободил Антонова от должности посла в США

    Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США и представителя при ОАГ

    Путин освободил Антонова от должности посла в США
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, а также от обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в Соединенных Штатах.

    Согласно документу, Антонов также снят с поста постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

    Ранее стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

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    12 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    В США задержали россиянку за нападение на пограничника

    Гражданку России Олесю Сумину задержали за нападение на американского офицера

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали россиянку Олесю Сумину, обвиняемую в нападении на американского пограничника после отказа в убежище в Канаде.

    В США задержали гражданку России Олесю Сумину, сообщает ТАСС. Прокуратура Западного округа штата Нью-Йорк обвинила ее в нападении на офицера пограничной службы.

    Инцидент произошел 9 октября, когда Сумина с двумя детьми пыталась въехать в Канаду для подачи заявления на убежище. Канадские власти отказали ей в этом и отправили обратно в США.

    В заявлении прокуратуры говорится, что Сумина отказалась взаимодействовать с сотрудниками Таможенной и пограничной службы США, не предоставила свои личные данные и агрессивно себя вела при попытке офицеров получить доступ к ее телефону.

    В ходе конфликта она схватила устройство и упрятала его в карман, после чего, по утверждениям прокуратуры, начала проявлять агрессию: хватала офицеров за одежду, царапала и впилась в запястье одному из них.

    Сумину обвиняют в нападении на офицера пограничной службы, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Прокуратура продолжает расследование инцидента, а Суминой предстоит предстать перед судом для дальнейших слушаний.

    Ранее сообщалось, что в Индонезии россиянка была задержана на три месяца после отказа предоставить документы офицерам полиции в Сурабае.

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    11 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    США ввели санкции против компаний и танкеров за торговлю иранской нефтью

    США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

    Администрация США объявила о введении санкций против 16 юридических лиц и 23 танкеров, которые, по версии американских властей, занимались торговлей и перевозкой иранской нефти. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что цель рестрикций – нарушить поток доходов, которые Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет, а также для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом издает распоряжение, вводящее санкции против любого лица, задействованного в нефтяном секторе Ирана.

    Согласно документам Министерства финансов США, санкции касаются компаний из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. Под ограничения попали суда, плавающие под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи и Эсватини.

    Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

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    11 октября 2024, 07:30 • Новости дня
    Американский аналитик назвала план Зеленского оторванным от реальности

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший стратегический аналитик США Ребекка Коффлер в статье для Fox News заявила, что «план победы» Зеленского не способен прекратить конфликт на Украине, из-за отсутствия четкого видения победы у Киева и недостатка ресурсов.

    По ее словам, «план победы» Зеленского не способен способствовать прекращению конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметила, что у Киева нет четкого понимания того, что представляет собой победа, и игнорируется оперативная обстановка на фронте.

    Коффлер подчеркнула, что Россия уверенно продвигается на поле боя, а Украина не в состоянии изменить текущую ситуацию из-за недостатка средств.

    «Количество армейских тактических ракет большой дальности (ATACMS), поставленных на Украину, недостаточно для выполнения этой задачи. Ни у США, ни у Европы нет дополнительных резервов или производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов», – указала она.

    Эксперт также считает, что «план победы» Зеленского не способен повлиять на события, так как российская армия превосходит украинскую по численности и технологическому оснащению.

    «То, что выдается за новый «конкретный» план, не содержит четкого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами», – резюмировала Коффлер.

    Напомним, Зеленский на саммите в Хорватии заявлял, что первым пунктом украинского «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

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    9 октября 2024, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ЯО

    Трамп заявил о якобы почти достигнутом соглашении США, России и Китая по отказу от ядерного оружия

    Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ЯО
    @ Michael Le Brecht Ii/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в период его пребывания у власти США, Россия и Китай были близки к заключению сделки по полному отказу от ядерного оружия, которая могла бы распространиться и на другие страны.

    «Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Flagrant.

    Политик добавил, что планировавшаяся сделка касалась не только трех указанных держав, но также предусматривала дальнейшее распространение на другие страны. Трамп подчеркнул, что ядерное оружие является слишком мощным и его количество слишком велико. «Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия», – заключил экс-президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В Кремле заявили, что переговоры по вопросам стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    9 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ отменить ограничения на удары ВСУ по России

    Пентагон оставил в силе ограничения на удары ВСУ американскими ракетами вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    США сохраняют в силе ограничения на использование вооруженными силами Украины дальнобойных американских ракет для ударов вглубь территории России, заявила представительница Пентагона высокого ранга.

    «Мы не поменяли свою позицию в этом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Представительница Пентагона сказала, что изменение политики США в отношении применения западных ракет ВСУ может привести к угрозе эскалации украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский уже не раз обращался с призывом к западным союзникам разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории, утверждая, что без дальнобойного оружия Киев не сможет добиться поставленных целей.

    Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что согласие администрации США по ударам вглубь России может привести к ядерному конфликту. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

    В октябре СМИ сообщали, что президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

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    10 октября 2024, 01:57 • Новости дня
    Глава криптовалютной компании Gotbit Андрюнин задержан в Португалии

    Минюст США сообщил о задержании в Португалии и ожидаемой экстрадиции главы компании Gotbit россиянина Андрюнина

    Глава криптовалютной компании Gotbit Андрюнин задержан в Португалии
    @ Alex Crypto Falcon/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    США ожидают экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии якобы за отмывание денег, сообщил минюст США.

    Андрюнин был арестован 8 октября. «Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit», – сообщает минюст США. Gotbit названа «известным «маркетмейкером» в индустрии криптовалют», передает РИА «Новости».

    Еще двум россиянам предъявлено обвинение в мошенничествес использованием электронных средств и сговоре с целью манипуляции рынком криптовалют. «Федор Кедров (из России) был директором по созданию рынка Gotbit. Кави Джалили (из России) был директором по продажам Gotbit», – сказано в сообщении.

    Власти США утверждают, что обвиняемые получали прибыль, исчислявшуюся десятками миллионов долларов, в результате фиктивных сделок по продаже ценных бумаг, передает ТАСС.

    Дело Андрюнина является частью более широкого расследования, направленного, как утверждается, против мошенничества на рынке криптовалют. Обвинения затронули еще 15 физических и юридических лиц, включая граждан США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной арестованный в США россиянин Александр Винник заключил с американской прокуратурой сделку о признании вины по делу о создании биржи криптовалют BTC-e.

    В сентябре министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Сергея Иванова и платежной системы Cryptex.

    На прошлой неделе Следственный комитет России сообщил, что в Москву направили 96 фигурантов дела по организации анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело открыто по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем, «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность».

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    9 октября 2024, 23:58 • Новости дня
    Белый дом признал отсутствие подтверждений созвонов Трампа и Путина

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер признала неподтвержденными слухи о созвонах Трампа и Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о звонках Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину после того, как Трамп покинул пост главы американского государства, являются «предположением», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Это предположение, но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью, о наших мыслях по этому поводу», – заявила Жан-Пьер.

    Она также напомнила, что Трамп критиковал выделение дополнительной помощи Украине, передает ТАСС.

    «Но я бы хотела четко дать понять, что не могу подтвердить эти звонки», – сказала она. Журналисты отметили, что Белый дом обычно не комментирует различные предположения. Жан-Пьер заявила, что решение дать комментарий связано с угрозой национальной безопасности из-за позиции Трампа по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утверждения о разговорах Трампа с Путиным были изложены в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты Washington Post Боба Вудворда, поступающей в продажу в США 15 октября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что глава государства якобы созванивался с Трампом семь раз после того, как последний покинул пост президента США в январе 2021 года.

    Кроме того, в книге утверждается, что Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19». Вице-президент США Камалы Харрис раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес Путина. Посольство России осудило Харрис за хамство.

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    10 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Guardian написала о гибели северокорейских военных под Донецком

    Tекст: Александра Юдина

    Северокорейские инженеры работали над запуском ракет на Украине с целью оказания помощи России, несколько из них погибли под Донецком, утверждает The Guardian.

    По данным источников на Украине и в Южной Корее, северокорейские военные инженеры были направлены для помощи России в наведении баллистических ракет на украинскую территорию, утверждает The Guardian.

    По информации издания, десятки северокорейцев находятся за российскими позициями в оккупированных районах Украины, где они работают с пусковыми установками для ракет KN-23.

    При этом сообщается, что несколько северокорейцев якобы были убиты под Донецком.

    Упомянутые ракеты представляют собой баллистические ракеты малой дальности, которые впервые были испытаны в 2019 году. Они схожи с российскими ракетами «Искандер-М» и имеют радиус действия около 450 км при боеголовке весом 500 кг.

    В начале 2024 года Белый дом заявлял об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины.

    Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России на территории Украины, назвав их необоснованными.


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    11 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Блинкен заявил, что «выслушал» Лаврова в ходе саммита в Лаосе

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что на полях Восточноазиатского саммита в Лаосе не имел прямых контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако они «выслушали» выступления друг друга.

    По его словам, политики «выслушали» друг друга, так как присутствовали на выступлениях друг друга, передает ТАСС.

    При этом Блинкен подчеркнул, что не вел прямых переговоров с Лавровым.

    «Мы не говорили напрямую», – заметил госсекретарь США, добавив, что присутствовал в зале, когда Лавров выступал от имени России, а глава МИД России Лавров был в зале, когда Блинкен выступал от имени США.

    Накануне российский министр прибыл во Вьентьян в Лаосе для участия в 19-м Восточноазиатском саммите. В то же время стало известно, что параллельно с российским министром Лаос посетит и госсекретарь США.

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    11 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Названа причина слежки ВМС США за «Адмиралом Кузнецовым» в 2011 году

    NI: ВМС США следили за «Адмиралом Кузнецовым» для помощи в случае затопления

    Tекст: Вера Басилая

    Шестой флот ВМС США в 2011 году наблюдал за «Адмиралом Кузнецовым» в Средиземном море из-за опасений по поводу его возможного затопления, чтобы оказать помощь в случае необходимости, сообщил обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

    Журнал The National Interest сообщил, что в 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Обозреватель журнала Вайхерт считает, что ВМС США хотели помочь российскому авианосцу, в случае ЧП.

    «Американцы были убеждены, что военный корабль может затонуть в любой момент», – передает  «Газета. Ru» слова Вайхерта.

    В составе ВМФ России сейчас находится один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию. Он способен базировать и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета.

    Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку теракта украинской военной разведки на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

    До этого были установлены детали пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов».

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    11 октября 2024, 00:58 • Новости дня
    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе

    Небензя заявил о блокировке США попыток Совбеза ООН добиться прекращения огня в секторе Газа

    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют попытки Совета Безопасности ООН принять решения, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе», – приводит слова Небензи ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что Израиль рассматривает потери среди гражданских в Ливане как «сопутствующий ущерб» в духе «лес рубят – щепки летят».

    Небензя подчеркнул, что Израиль и США способствуют усилению напряженности на Ближнем Востоке. Он заявил, что Израиль и США «поливают бензином пламя самой разрушительной эскалации» и нарушают международные нормы.

    «Мы уверены в своей позиции и готовы использовать все мирные средства Совета Безопасности», – заявил Небензя. Дипломат при этом выразил озабоченность тем, что ряд членов Совбеза отказывается предпринимать действия, способные поставить США в неудобное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил о планах израильского руководства спровоцировать конфликт между Ираном и США, что может привести к невообразимой эскалации, а также подчеркнул, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили стране членство в организации.

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    12 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Дотком: Мировые СМИ признают победу России над Украиной после выборов в США
    Дотком: Мировые СМИ признают победу России над Украиной после выборов в США
    @ Greg Bowker/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают это до завершения американских выборов.

    Дотком утверждает, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, однако мировые СМИ не могут открыто говорить об этом до завершения президентских выборов в США, передает РИА «Новости».

    По его мнению, признание поражения Украины до выборов поставит в неловкое положение спонсоров Киева, включая НАТО, ЕС и демократов в США, которые предоставляли Украине значительную финансовую и политическую поддержку.

    Напомним, в сентябре прошлого года американский журналист Сеймур Херш заявил, что США признают победу России на Украине, но продолжают скрывать эту информацию, чтобы поддерживать общественную поддержку Киева и избежать критики перед выборами.

    Политолог Павел Данилин заявлял, что западные СМИ из четвертой власти превратились в обслугу первой. Так, в США, Германии и на Украине, по его словам, СМИ стали пропагандистским ресурсом властей, плодящим фейки.

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