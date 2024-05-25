«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Байден снова попытался оскорбить Путина
Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина
Президент США Джо Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес главы российского государства Владимира Путина.
Байден заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и осуществлять подготовку украинских военных, но исключил «поставку» на украинский фронт американских солдат.
По его словам, США стоят на стороне Украины и противостоят человека, которого он знает много лет, как «жестокого тирана», передает ТАСС.
Байден заявил, что Путин уверен в расколе НАТО. По словам президента США, он якобы заявил российскому лидеру в Женеве в 2021 году, что если тот хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы. Американский лидер считает, что НАТО сегодня сильнее, чем когда-либо.
Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».