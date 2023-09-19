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    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    14 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    54 комментария
    19 сентября 2023, 08:49

    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Ранее президент США назвал российского лидера «военным преступником».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы Российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

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    18 сентября 2023, 20:19
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане смогут предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта, однако нововведение будет действовать не во всех случаях, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Указ главы государства о «цифровом паспорте» устанавливает, что предоставление россиянами сведений документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных госорганами, в электронной форме с использованием мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предоставлению паспорта в отдельных случаях, передает ТАСС.

    Эти случаи определит правительство России по согласованию с ФСБ. При этом граждане смогут продолжать пользоваться и бумажными паспортами, предоставление «цифровых паспортов» осуществляется добровольно.

    Правительству за три месяца вместе с ФСБ предстоит определить перечень документов, которые можно предоставлять через приложение, и утвердить порядок применения приложения.

    В апреле Минцифры предложило приравнять оригиналы документов к их цифровому варианту в приложении «Госуслуги».

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    18 сентября 2023, 11:34
    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США будут настаивать на том, чтобы к Совбезу ООН присоединились государства, разделяющие прозападные взгляды. Россия, напротив, хочет видеть в организации представителей мирового большинства. Достичь консенсуса будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

    «Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

    «Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

    «Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

    «Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

    «Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

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    18 сентября 2023, 17:02
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому правительству и Центробанку предстоит принять меры по укреплению рубля, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета.

    «Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля», – сказал глава государства, передает ТАСС. Нужно понимать причины ослабления рубля и принимать соответствующие решения без отлагательств, добавил он.

    «Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», – заключил президент.

    Ранее Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная.

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    18 сентября 2023, 15:44
    В США признали провал политики Запада в отношении России

    Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что недооценка России Западом закончится полным провалом

    Tекст: Александра Юдина

    Политика Запада по отношению к России после провала украинского контрнаступления похожа на действия картежника, который проигрывает в блэкджек и не может остановиться, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, представители американских властей сами себя убедили в «слабости России» и российского президента Владимира Путина, все больше и больше следуя плану продолжать оказывать небольшое давление», передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что подобная стратегия показывает свою нежизнеспособность в течение последних 18 месяцев. Тем не менее, по его словам, западные страны продолжают надеяться, что это может принести результат. В заключение экс-агент ЦРУ предрек Западу полный провал.

    Ранее США развязали против России «визовую войну». При этом Вашингтон не только создает трудности для работы российских диппредставительств, но и пользуется тем, что на территории США находится штаб-квартира ООН, усложняя России взаимодействие с организацией.

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    18 сентября 2023, 22:59
    Россиянин арестован в США по обвинению в нарушении санкций

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Марченко по обвинению в нарушении санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянин Максим Марченко обвиняется в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход санкций, он арестован, сообщил Минюст США.

    По версии американских властей, Марченко, который постоянно проживает в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками через подставные компании приобретал для российских потребителей крупные партии OLED-микродисплеев (могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах), передает РИА «Новости».

    Также Марченко обвиняется в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды и в самой контрабанде. 51-летнему Марченко грозит тюремный срок до 100 лет. Решение об аресте вынес суд в Уайт-Плейнс.

    Напомним, на Кипре по запросу американских властей был арестован российский и немецкий гражданин Артур Петров. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники. Петров назвал свое дело политическим.

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    18 сентября 2023, 13:06
    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Германский политолог Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение Совбеза ООН без предоставления им права вето. Мир начнет «расслаиваться» и появится две организации, одна из которых расположится в БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Борьба за реформирование СБ ООН – это не что иное, как противостояние ведущих стран мира за будущий миропорядок. Именно сейчас решается, какой мы увидим международную арену через десять-двадцать лет, будет ли она многополярной или однополярной», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Россия давно предлагала другим участникам Совбеза договориться о том, в каком именно ключе стоит изменить структуру организации. Однако США настаивали на сохранении действующих правил игры. Теперь же в Вашингтоне поняли, что «жить по-старому» больше не получится. Инклюзивность становится реальностью нынешней политики», – отмечает эксперт.

    «Государства Глобального Юга настаивают на том, чтобы они были представлены в СБ ООН наравне с западными странами. Джо Байден готов пойти на уступки Африке, Латинской Америке, Азии и Австралии, однако он не заинтересован в том, чтобы Совбез пополнился участниками, обладающими правом вето», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что США постараются провести расширение только за счет тех акторов, которые в той или иной мере проявляют лояльность Вашингтону. При этом и Германия также заинтересована в том, чтобы занять свое место в СБ ООН», – уточняет политолог.

    «Берлин не против того, чтобы Европа имела общий голос и общее право вето. Но ни Франция, ни Британия на это не пойдут. Кроме того, ФРГ, как и другие страны ЕС, будет добиваться лишения России возможности ветировать какие-то решения», – считает он.

    «На мой взгляд, перспектива реформы Совбеза плачевна. Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение СБ ООН без предоставления им права вето. Скорее всего, мировой порядок начнет «расслаиваться». Провозглашенный Джо Байденом поход «демократов против диктаторов» только усугубит ситуацию», – акцентирует собеседник.

    «Скорее всего, в недалеком будущем мир увидит две отдельные ООН. Одна будет проамериканской со штаб-квартирой в Нью Йорке. Вторая же станет представлять права Глобального Юга и расположится в одной из столиц стран БРИКС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 16:39
    Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная, заявил президент страны Владимир Путин.

    По словам главы государства, правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку – 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. «Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная», – сказал он на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что формирование федерального бюджета происходило на фоне роста экономики.

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    18 сентября 2023, 13:14
    WSJ: Киев ищет финансы для продолжения боевых действий

    Tекст: Александра Юдина

    Киев предпринимает попытки найти дополнительные финансы для продолжения боевых действий, в том числе продажей украинских государственных облигаций, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Как отметил руководитель отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU Виталий Ваврищук, если украинские власти не смогут покрыть бюджетный дефицит, то не смогут далее финансировать военные действия, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    При этом издание укзаывает, что для планового увеличения расходов на военные нужды на 50% Киев может решиться на продажу военных облигации, а также на реструктуризацию долгов за счет других стран.

    Кроме того, в ближайшем времени ICU может приступить к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. Как оценивает Wall Street Journal, вероятно потенциальные инвестиции могут оказаться «каплей в море».

    Также газета напоминает, что Киев может получить финансовую помощь от посредников. В частности, в Европе в данный момент обсуждается вопрос о переводе Украине доли дохода международного депозитария Euroclear от продажи замороженных активов России. Таким образом, прибыль от продажи санкционных активов составила 1,283 млрд евро.

    Напомним, в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Замглавы российского ведомства Сергей Рябков назвал принятое решение воровством.

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    18 сентября 2023, 19:10
    Путин поручил ускорить создание нормативов для постройки деревянных высоток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо ускорить издание нормативных правовых актов, которые регулируют проектирование и строительство деревянных высотных домов, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству нужно ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, включая высотное, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

    Доклад по этой теме ожидается до 1 мая 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    В августе глава государства призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения.

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    18 сентября 2023, 15:59
    МиГ-31 перехватил американский самолет над Баренцевым морем

    МиГ-31 перехватил американский самолет «Посейдон» над Баренцевым морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский истребитель не допустил нарушения государственной границы над Баренцевым морем со стороны самолета базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон» американских ВМС, сообщило Минобороны.

    Воздушные средства контроля в понедельник засекли воздушную цель над акваторией Баренцева моря, она двигалась к российской границе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Для опознания цели в воздух подняли МиГ-31, экипаж истребителя идентифицировал ее как американский «Посейдон». При приближении российского самолета американский развернулся от госграницы России.

    Полет МиГ-31 проводился в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранным воздушным судном.

    В конце августа МиГ-31 перехватывал норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем.

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    18 сентября 2023, 19:54
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2024 года
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2024 года
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ответные меры на санкции в отношении России продлены до 2024 года, соответствующий указ продлил президент Владимир Путин.

    «Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на антироссийские рестрикции.

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    19 сентября 2023, 04:29
    Полянский указал на неспособность США повлиять на статус России в СБ ООН

    Полянский указал на невозможность для США провести реформу СБ ООН без согласия других стран

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки США проигнорировать мнение других стран ООН при проведении реформы Совбеза приведет к расколу организации, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сказал, что США «пытаются создать ощущение», будто они «могут какими-то своими шагами повлиять на статус» России в СБ. «Это абсолютно невозможно без потрясения основ организации, то есть фактически ее развала и раскола. На это идти никто не готов, в том числе и те же США», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Полянский, США «прекрасно понимают», что у них нет «рычагов провести реформу без согласия» других членов СБ и «в принципе абсолютного большинства членов ООН». По его словам, решение должно быть «близким по возможности к консенсусу», так как потребует изменений в Уставе ООН и ратификации всеми странами.

    Заявления США об их попытках ограничить влияние России и Китая в ООН предназначены для внутреннего потребления, сказал Полянский. Полянский пояснил, что у США «большего влияния в Совете Безопасности, чем у них есть сейчас, не будет», а при расширении Совбеза в него «войдут страны, которые будут проводить независимую политику».

    Россия поддерживает такое расширение за счет стран «имеющих собственное мнение, а не членов блока НАТО или Евросоюза». Расширение может привести к концу доминирования Запада в СБ. «Неизвестно, как тогда американцы будут объяснять это своей публике на том этапе», – сказал Полянский.

    Он отметил, что «до практических шагов по реформе очень далеко», а США, «выдвигая популистский лозунг, избегают деталей»: сколько будет постоянных членов, какие категории, будет ли расширение только в категории постоянных членов или только в категории непостоянных членов и т.д. «Самое главное – кто будут эти страны, потому что здесь как раз начинаются разброд и шатания», – заявил он.

    Он пояснил, что Москва поддерживает «многосторонность», при которой «нет доминирования какого-либо государства», а США «говорят о многосторонности в рамках своего пресловутого «порядка, основанного на правилах», где правила формируют они сами». Позиция США подразумевает «вытеснение «неправильных» с их точки зрения государств – России и Китая». Страны глобального Юга не поддерживают такую концепцию, заявил заместитель постоянного представителя России.

    Напомним, СМИ сообщают, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето.

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    19 сентября 2023, 00:20
    Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине

    Лавров и Ван И указали на невозможность обсуждать урегулирование ситуации на Украине без участия России

    Tекст: Антон Антонов

    Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине и заявили о бесперспективности попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России, сообщил российский МИД.

    Как сообщается на сайте МИДа, Лаврова и Ван И высоко оценили состояние отношений двух стран и обсудили двустороннюю повестку, контакты на высшем и высоком уровнях и участие России в октябрьском форуме инициативы «Один пояс, один путь» в Пекине.

    Лаврова и Ван И также рассмотрели взаимодействие в ООН, включая вопрос реформы Совбеза, заявили о необходимости развивать координацию в рамках ШОС и БРИКС «с учетом роста авторитета и представительности этих структур», а также в G20 и других международных форматах. Лавров рассказал Ван И о визите в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Отмечена «близость позиций сторон относительно действий США на международной арене» с указанием на «антироссийский и антикитайский характер» американской политики. Ван И рассказал Лаврову о беседе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

    МИД сообщил, что переговоры Лаврова и Ван И в Москве прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе.

    Пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что во вторник в Москве пройдут российско-китайские консультации по стратегической безопасности, в которых примут участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр иностранных дел Китая, передает РИА «Новости».

    Ван И прибыл в Россию в понедельник в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности. Он заявил о готовности Китая работать с Россией над формированием многополярного мира.

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    18 сентября 2023, 14:30
    Ученый: Россия может стать образцом отстаивания традиционных ценностей

    Ученый Полосин: В условиях кризиса общественных наук Россия может предложить другим странам свой путь развития

    Ученый: Россия может стать образцом отстаивания традиционных ценностей
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мир сегодня столкнулся с кризисом. Встал вопрос о том, как дальше будет жить наше общество. В этих условиях Россия может предложить другим странам путь защиты традиционных ценностей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал ученый Андрей Полосин. Ранее в Москве стартовала конференция, нацеленная на укрепление традиционных ценностей через воспитательную работу в вузах.

    «Россия может стать для других стран образцом отстаивания и защиты традиционных ценностей. Если мы ценим и уважаем себя, то можем посоветовать миру то, что сами считаем верным. Не навязывать, не заставлять, а именно предложить», – сказал Андрей Полосин, профессор МГУ, научный руководитель проекта «ДНК России».

    «Мы сейчас столкнулись с кризисом общественных наук. Тот подход и концепция, которую эксплуатировали западные ученые в рамках так называемой атлантической цивилизации, зашли в тупик. Им больше нечего предложить миру. Теперь перед всеми нами встал вопрос о том, как дальше будет жить общество. Это и есть главная проблема на сегодняшний день», – резюмировал Полосин.

    Напомним, в понедельник в Москве началась конференция «Научные основы реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей через систему воспитательной работы вуза». Об этом сообщается на официальном сайте Российской академии образования.

    Целью конференции является реализация стратегических ориентиров развития системы высшего образования в русле традиционных ценностей и историко-культурных традиций российского народа, выработка научно-методологических основ и инновационных практик по реализации приоритетов государственной политики в сфере воспитания студенческой молодёжи на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Среди прочего участники обсудят психологические основы формирования мировоззрения и гражданской идентичности личности; систему воспитательной работы вуза, направленную на присвоение традиционных духовно-нравственных ценностей; традиционные ценности как основу формирования универсальных компетенций студента и их присвоение через участие в молодежных движениях и объединениях.

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