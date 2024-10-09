Песков: Путин не опустится до оскорблений западных лидеров

Песков: Путин не будет оскорблять западных лидеров, как делают они

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков подчеркнул, что президент России никогда не прибегал к подобной риторике и не собирается этого делать в будущем, передает ТАСС. Слова Пескова были реакцией на оскорбительные заявления вице-президента США Камалы Харрис в адрес Путина.

Песков отметил, что оскорбительная риторика уже стала частью политической практики западного истеблишмента. Кремль не намерен отвечать на такие выпады аналогичным образом, предпочитая придерживаться уважительного отношения к международным лидерам.

Ранее Харрис прокомментировала слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», и раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

Зампред комитета Госдумы Алексей Чепа назвал оскорбления Харрис в адрес Путина показателем ее интеллекта и психического состояния, отметив, что западная политическая элита испытывает безысходность из-за своих провалов.

Посольство России в Вашингтоне ранее назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России.