Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...29 комментариев
Сирийские войска предотвратили диверсию в Идлибе
Сирийские войска предотвратили проникновение диверсантов в провинции Идлиб
Вооруженные силы Сирии пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе. Двое военнослужащих получили ранения из-за обстрела со стороны террористов, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк .
Вместе с тем Игнасюк сообщил, что за последние сутки было зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских вооруженных сил со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламская партия Туркестана*» (организации, запрещенные на территории России. В результате одного из обстрелов, произведенного из автоматического гранатомета АГС-17, двое сирийских военнослужащих получили ранения, передает ТАСС.
Напомним, накануне Израиль атаковал управляемыми ракетами погранпереход на границе Сирии и Ливана.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ