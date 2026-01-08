Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.0 комментариев
Грузия опровергла тайные переговоры с Россией о протекторате
Грузия не обсуждает с Россией возможность подписания «нового Георгиевского трактата», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Такое никогда не обсуждалось властями Грузии», – сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о консультациях с Россией подобного типа.
По его словам, «главное и единственное условие Грузии к России – признать суверенитет и территориальную целостность Грузии».
Шалва Папуашвили напомнил, что Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году после признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
«Никакого «второго Георгиевского трактата» нет в наших идеях», – сказал председатель парламента Грузии.
Оппозиционные СМИ сообщают об обсуждении варианта нового «Георгиевского трактата» 1783 года о переходе Грузии под протекторат России.