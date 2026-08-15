Tекст: Антон Антонов

На одном из тактических направлений расчет командира взвода РЭБ гвардии младшего лейтенанта Александра Ишмурзина выявил позиции специальных машин ВСУ, передает РИА «Новости».

«После передачи добытых разведданных точного местоположение вражеских станций расчеты артиллерии и БПЛА организованным ударом уничтожили четыре радиолокационные станции противника», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что благодаря умелым действиям Ишмурзина боевая задача была выполнена, противник не добился успеха на поле боя и лишился части вооружения.

Также ведомство рассказало о командире роты капитане Алексее Плотникове, который руководил штурмовыми группами на переднем крае линии боевого соприкосновения. Там он обеспечивал точную корректировку огня и маневров личного состава.

В Минобороны отметили, что благодаря хладнокровию и воинскому мастерству Плотникова подразделения под его командованием уничтожили две единицы автомобильной техники противника и нейтрализовали более 15 военнослужащих ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили наносить высокоточные удары по объектам инфраструктуры и морским судам, которые задействованы для обеспечения украинских вооруженных формирований.

Российская авиация уничтожила пункты дислокации украинских бригад под Харьковом.

«Герани» ударили по железнодорожным локомотивам в Одесской, Запорожской и Сумской областях.