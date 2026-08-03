Нидерланды решили полностью закрыть шлюзы из-за рекордной засухи

Binnenlands Bestuur: На западе Нидерландов запретят забор воды из-за засухи

Tекст: Мария Иванова

Водное управление Делфланда с 5 августа полностью закроет шлюзы и введет запрет на забор воды из каналов и водоемов, передает РИА «Новости». Эта мера связана с сильной засухой в стране. Ограничения затронут Гаагу, Делфт и часть Роттердама.

«Водное управление Делфланда объявило об «уникальных» мерах, касающихся западной части Нидерландов. Начиная со среды, 5 августа, все шлюзы будут закрыты для коммерческого и рекреационного судоходства», – сообщило издание Binnenlands Bestuur. Кроме того, вводится запрет на использование поверхностных вод в регионе Делфланд.

Засуха и нехватка пресной воды создают серьезные проблемы для водной системы вдоль побережья. Ранее аналогичные меры были приняты в Мааслейсе, Схидаме и Влаардингене. С 16 июля в стране официально действует режим фактического дефицита воды, а уровень реки Рейн у пограничного пункта Лобит опустился до рекордного минимума.

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