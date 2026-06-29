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    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

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    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

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    29 июня 2026, 12:45 • Новости дня

    Ученые показали распад гигантского пятна на поверхности Солнца

    Астрономы ИКИ РАН зафиксировали разрушение солнечного пятна больше Юпитера

    Tекст: Мария Иванова

    Колоссальная структура в самом центре Солнца внезапно раскололась на фрагменты, однако в сторону Земли по-прежнему направлены два потенциально опасных очага активности.

    Уникальные кадры распада гигантского образования опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На видеозаписи заметно разрушение огромного пятна в центре звезды, которое по своим размерам превосходит Юпитер. Монолитная структура раскололась на куски и утонула в солнечном океане.

    Специалисты отметили визуальное сходство процесса с поведением колонии бактерий. Кроме того, астрономы зафиксировали появление второй активной области к северу от экватора.

    В настоящий момент на Землю смотрят сразу два крупных активных центра. Нижний из них остается самым большим в текущем году. Любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие двое или трое суток приведет к фронтальному удару по нашей планете, однако пока обе области сохраняют спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выходящая на видимую сторону Солнца группа пятен 4478 достигла максимального в текущем году размера.

    Специалисты ИКИ РАН отнесли данный образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы.

    В конце мая космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал в крупных солнечных пятнах быстрые процессы распада.

    26 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне

    Роскосмос планирует построить АЭС на Луне до 2036 года

    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    @ nasa.gov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует возвести атомную электростанцию на поверхности спутника Земли в рамках развития российской космической программы и международного сотрудничества.

    Проект указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, возведение объекта должно завершиться до 2036 года, передает «Интерфакс».

    «Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества», – говорится в проекте.

    Кроме того, после 2036 года госкорпорация намерена приступить к созданию и выводу на орбиту транспортных средств, оснащенных ядерными энергетическими установками. Эти аппараты планируется использовать для дальнейшего освоения космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на развитие лунной электростанции.

    В начале текущего года специалисты госкорпорации определили участок для размещения будущей базы.

    До этого гендиректор ведомства Юрий Борисов сообщил о начале разработки ядерной энергетической установки.

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    27 июня 2026, 08:52 • Новости дня
    НАСА сообщило о подготовке миссии по спасению обсерватории Swift

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космическое агентство НАСА готовится запустить сервисный спутник LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift, следует из заявления на официальном сайте агентства.

    Космическое агентство НАСА готовится запустить сервисный спутник LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift, передает РИА «Новости». Старт миссии запланирован не ранее 30 июня в 13.23 по московскому времени с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана.

    «Роботизированный спутник обслуживания LINK... состыкуется с Swift, схватит его и постепенно поднимет на заданную высоту в течение нескольких месяцев, предотвратив его возвращение в атмосферу Земли в конце этого года», – говорится в заявлении агентства.

    Директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Шон Домагал-Голдман назвал эту миссию сопряженной с большим риском, но сулящей серьезную выгоду. По его словам, обсерватория играет важную роль в космическом флоте, и попытка ее спасти обойдется дешевле, чем создание и запуск нового аналогичного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА Джаред Айзекман запланировал обсудить с Россией совместную работу по МКС.

    Американское космическое агентство планирует применять дроны для создания лунной базы.

    Россия отправит на орбиту собственную космическую обсерваторию осенью 2031 года.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    26 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Ученые: Аномальная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Global Environmental Change: Сильная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Tекст: Денис Тельманов

    Периоды экстремальной жары и засухи за последние 18 лет поставили на грань нищеты около 5,6 млн жителей Европы.

    Исследование немецких ученых, опубликованное в журнале Global Environmental Change, показало разрушительные последствия климатических изменений для экономики домохозяйств, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, в период с 2004-го по 2022 год в среднем тепловые волны и засухи привели к увеличению показателя риска бедности в Европе на 1,1 процентных пункта, что соответствует дополнительным 5,6 млн человек», – говорится в материале.

    Специалисты установили, что аномально жаркий день в сочетании с засушливой погодой снижает доходы семей на 2,9%. По отдельности эти факторы уменьшают семейный бюджет на 0,7% и 1,8% соответственно. Наиболее уязвимыми оказались жители Мадрида, центральных районов Испании, Венгрии и Италии из-за частых тепловых волн и засух.

    Метеорологические службы европейских стран фиксируют рекордные температуры. В Швейцарии показатели достигли максимума почти за 80 лет. Во Франции из-за жары введен наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов.

    Британское метеорологическое бюро сообщило о рекордных 36,1 градуса на юге Англии. В ряде стран, включая Нидерланды и Италию, температура поднимается к отметке 40 градусов, из-за чего объявлен красный уровень опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

    Метеорологическая служба Франции зафиксировала более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары. Британские медицинские учреждения сократили объем плановой помощи из-за высоких температур.

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    27 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Парижские морги переполнились из-за рекордной жары

    Морги в Париже оказались полностью заполнены из-за аномальной жары во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Франции возникла острая нехватка мест в похоронных учреждениях на фоне экстремальных температур, охвативших страну.

    Морги при похоронных бюро в Париже заполнены до предела из-за резкого роста числа смертей, вызванного аномальной жарой, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон сообщил, что в пригородах ситуация с доступными местами также становится крайне напряженной.

    «Сейчас ситуация ухудшается. Зафиксировано значительное число смертей, и, как вы уже отметили, я подтверждаю, что все морги при похоронных бюро в Париже сейчас, к сожалению, переполнены», – заявил Катон в эфире телеканала. Семьям умерших предлагают размещать тела в более удаленных учреждениях.

    По словам представителя федерации, запланированные на начало следующей недели похороны могут временно снизить загруженность моргов. Однако после этого сфера ритуальных услуг столкнется с перегрузкой крематориев, что приведет к увеличению сроков захоронения и кремации в стране.

    В середине недели метеослужба Франции вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов из-за рекордной жары, когда температура достигала 40 градусов.

    Одновременно температурный рекорд был побит в Дании, где воздух прогрелся до 37 градусов тепла, превысив показатель 1975 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе порядка 193 млн человек столкнулись с экстремально высокими температурами. Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни более 200 европейцев.

    редняя максимальная температура на территории Франции ранее достигала рекордных 38,2 градуса Цельсия.

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    27 июня 2026, 14:23 • Новости дня
    В Европе спрогнозировали аномальную жару для 193 млн человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Порядка 193 млн человек столкнутся в субботу с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, пишут западные СМИ.

    «По меньшей мере 193 млн человек по всей Европе, как ожидается, столкнутся в субботу с температурой воздуха выше плюс 35 градусов», – говорится в сообщении France Press.

    Тем временем во Франции блогеры публикуют ролики, где жарят яичницу с беконом прямо на раскаленных солнцем подоконниках, отмечает канал 360.

    Как сообщает , страна переживает одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Метеослужба Meteo-France зафиксировала 24 июня среднюю температуру на уровне 38,5 градуса, а в Париже столбики термометров поднялись до плюс 40,3 градуса.

    Спасаясь от зноя, люди купаются в Сене и других водоемах, где это запрещено. Из-за нарушений правил безопасности число утонувших во Франции достигло 50 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура на территории Франции достигла 38,2 градуса Цельсия.

    Метеорологи зафиксировали в стране более 170 температурных рекордов.

    Беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

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    26 июня 2026, 13:34 • Новости дня
    Роскосмос заявил о планах создания ядерных космических аппаратов после 2036 года

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная ракетно-космическая отрасль готовится к масштабному рывку, который будет включать исследование Венеры, добычу лунных ресурсов и использование передовых энергетических установок, говорится в предложенном Роскосмосом проекте.

    Государственная корпорация разработала проект указа президента об основах политики в профильной сфере на период до 2036 года и дальнейшую перспективу, передает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Реализация государственной политики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие Российской Федерации», – отмечается в тексте проекта.

    Согласно документу, во второй половине 2030-х годов планируется создание транспортных средств с ядерными энергетическими установками. Эти передовые технологии позволят существенно расширить возможности отечественной космонавтики.

    Кроме того, перспективная программа включает масштабное изучение Солнечной системы. Специалисты намерены организовать поиск и освоение полезных ископаемых на Луне и астероидах, а также отправить автоматические станции для исследования Венеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Роскосмос» совместно с Курчатовским институтом запланировал разработку ядерного ракетного двигателя.

    Глава госкорпорации Дмитрий Баканов назвал приоритетным направлением создание постоянных источников энергии на базе атомных технологий.

    В прошлом году ведомство анонсировало развертывание первой ядерной электростанции на Луне.

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    26 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Ученые: С обратной стороны Солнца к Земле выйдет крупная группа пятен

    ИКИ РАН: Крупнейшая группа солнечных пятен выйдет к Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Вторая по величине в этом году активная область на Солнце стремительно растет и к началу июля окажется точно напротив Земли, предупредили ученые.

    Огромное скопление темных зон появилось в поле зрения исследователей всего трое суток назад, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Активная область 4478 быстро растет и уже достигла площади 825 единиц, став второй по величине в 2026 году.

    Лидерство пока удерживает область 4366, наблюдавшаяся в первой половине февраля. Тогда она достигла площади 1100 единиц и спровоцировала пять вспышек высшего класса X, включая мощнейший взрыв уровня X8.1.

    Текущая группа пока демонстрирует умеренную активность, произведя 11 слабых вспышек класса С. Однако специалисты относят образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы в открытый космос, которые пока избегали столкновения с Землей.

    Точно по центру солнечного диска пятна окажутся 1 июля. За оставшиеся пять дней эта гигантская структура может как полностью разрушиться, так и выйти на пик своей энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле из-за быстрого роста скорости солнечного ветра под влиянием корональной дыры началась слабая магнитная буря уровня G1.

    Ранее мощный поток космического вещества от активности класса М прошел мимо нашей планеты.

    В мае на скрытой части Солнца образовался гигантский центр активности.

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    26 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    Мощные смерчи обрушились на побережье Сочи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Опасные водяные вихри вплотную приблизились к береговой линии Сириуса, поднимая высокие столбы воды и лишая управления легкие катера, сообщили СМИ.

    Свидетели происшествия массово делятся в социальных сетях пугающими кадрами стихии. Отмечается, что ветер вырывает брызги из гигантских столбов, а находящиеся поблизости лодки раскидывает в разные стороны. Испуганные люди на набережных вынуждены экстренно искать укрытие, передает «Комсомольская правда».

    Пользователи в комментариях с тревогой вспоминают катастрофу 26 сентября 2001 года. Тогда над Адлером в районе устья реки Мзымты сформировался один из сильнейших ураганов в истории Черного моря. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду при ширине фронта до полукилометра.

    Трагедия унесла жизнь одного человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Стихия разрушила десятки баз отдыха, выкорчевала деревья и оставила часть города затопленной. Местные жители с ужасом вспоминали: «Крыши летели, как фанера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года смерчи прошли в Адлере и на территории Сириуса.

    Летом прошлого года необычная горизонтальная воронка образовалась над Черным морем в районе Туапсе.

    Несколькими днями ранее мощный торнадо возник в городе Кушва Свердловской области.

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    27 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал аномально теплый июль в Центральной России

    Синоптик Тишковец: Июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше нормы

    Tекст: Мария Иванова

    Второй месяц лета в центральных регионах России окажется на один-два градуса теплее климатической нормы на фоне дефицита осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

    Предстоящий июль порадует жителей теплом и небольшим количеством осадков, написал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

    «Предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на один-два градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков», – отметил метеоролог.

    В ближайшие выходные западные и северные территории Русской равнины окажутся под влиянием азорского антициклона. Он обеспечит солнечную и сухую погоду. При этом на юге и востоке страны атмосферное давление снизится из-за формирования циклона над Прикамьем.

    Самые сильные ливни пройдут в Среднем Поволжье, где выпадет от одного до четырех ведер воды на квадратный метр. Температура на севере европейской части страны составит от 20 до 25 градусов тепла. В Калининградской области воздух прогреется до 35 градусов.

    В Москве выходные пройдут без существенных осадков при комфортных 19–25 градусах. В начале следующей недели возможны кратковременные дожди, а в первые дни июля ожидается потепление до 30 градусов, после чего температурный фон стабилизируется.

    Ранее сообщалось, что начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт со штормовым ветром.

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    26 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    В Крыму предупредили о приближении аномальной жары

    ГУ МЧС Крыма предупредило о приближении аномальной жары

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Крыму в конце июня ожидается повышение температуры воздуха до плюс 35 градусов, что на семь градусов превышает обычные климатические показатели для этого периода, сообщило крымское главное управление МЧС.

    ГУ МЧС России по Крыму объявило о наступлении аномально жаркой погоды на территории полуострова с 28 июня по 2 июля. В этот период средняя суточная температура окажется выше климатической нормы на семь градусов, передает РИА «Новости».

    Согласно прогнозу спасателей, максимальная температура воздуха достигнет плюс 35 градусов. Власти рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе установились рекордные температуры, что привело к гибели более 200 человек.

    Во Франции 24 июня 2026 года стал самым жарким днем за всю историю наблюдений. Средняя максимальная температура по стране в этот день достигла 38,2 градуса Цельсия.

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    29 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Жара в Калининграде побила исторический температурный рекорд

    Температура в Калининградской области достигла рекорда за всю историю наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Столбики термометров на территории региона поднялись до отметки плюс 36,2 градуса, обновив максимальные показатели первого летнего месяца за последние восемь десятилетий.

    Аномальный зной накрыл регион из-за прихода теплых воздушных масс со стороны Средиземного моря, передает РИА «Новости». Максимальные значения зафиксировали на территории рыбного порта областного центра.

    «У нас в Мамоново было 36 [градусов] жары вчера, и рыбный порт у нас плюс 36,2, там было жарче всего. Остальные станции плюс 35, плюс 34, получается, побит рекорд июня. У нас в июне за все время наблюдений с 1947 года такой температуры не было», – сообщили представители гидрометцентра.

    Специалисты добавили, что абсолютный температурный максимум области пока устоял. Самым знойным за всю историю наблюдений остается день в августе 1992 года, когда воздух прогрелся до 36,5 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В начале того же месяца воздух в Москве прогрелся до рекордных 27,4 градуса.

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    29 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Дмитриев припомнил Евросоюзу отказ от доступной энергии из России

    Tекст: Катерина Туманова

    При смертоносной погодной аномалии, из-за которой в странах Европы десятками гибнут люди, доступная российская энергия пришлась бы очень кстати, но от нее решили отказаться назло Москве, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава ФРПИ Кирилл Дмитриев.

    «У ЕС/Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые могли бы спасти людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», – написал он в соцсети X.

    К посту Дмитриев прикрепил картинку, на которой несколько представителей полиции в масках выносят из дома кондиционер.

    При этом несколькими днями ранее Дмитриев объяснил работу кондиционеров исключительно у руководства Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе спрогнозировали аномальную жару для 193 млн человек. Аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек. Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей.


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    29 июня 2026, 11:37 • Новости дня
    ABC: Смертельно опасная волна жары накроет 100 млн американцев

    ABC: США накроет смертельно опасная волна жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный летний зной грозит охватить территорию от Среднего Запада до Восточного побережья США, подвергая опасности более 100 млн человек.

    Масштабная погодная аномалия стремительно надвигается на центральные и восточные штаты. Опасная ситуация угрожает более 100 млн граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую прессу.

    «Опасная волна жары принесет продолжительную экстремальную жаркую температуру воздуха на значительную часть страны, в связи с чем более 100 млн американцев находятся в состоянии повышенной готовности», – отмечает канал ABC.

    Температура воздуха в Миннеаполисе и Мемфисе в понедельник будет ощущаться как 41 градус Цельсия. В Чикаго ожидается чуть более прохладная погода на уровне 39,4 градуса.

    Аналогичные температурные показатели прогнозируются в Нью-Йорке и Вашингтоне в середине текущей недели.

    Ранее подобная климатическая обстановка установилась в Европе, где столбики термометров превысили отметку 40 градусов. Наивысший красный уровень опасности ввели во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. По данным телеканала France 24, с тяжелыми последствиями аномального зноя столкнутся по меньшей мере 94 млн европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе с экстремальной жарой столкнулись порядка 193 млн человек.

    За минувшую неделю из-за высоких температур на континенте умерли более 1,3 тыс. жителей.

    Власти Франции из-за резкого скачка смертности отменили несколько крупных массовых мероприятий.

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    29 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже

    Tекст: Мария Иванова

    Во время шторма с порывами ветра свыше 100 километров в час ослепительная вспышка попала прямо в вершину главного символа французской столицы.

    Стихия обрушилась на центр Парижа, сопровождаясь ураганными порывами ветра до 104,8 километра в час на вершине знаменитой достопримечательности, передает РИА «Новости».

    «В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния», – говорится в сообщении французского канала BFMTV.

    Из-за сильного шторма организаторам пришлось прервать финальный матч Топ-14 по регби, который проходил на стадионе «Стад де Франс» в пригороде столицы. По данным медиапроекта Meteo Nord Parisien, в выходные дни непогода в некоторых районах страны сопровождалась градом диаметром два-три сантиметра.

    Масштабные грозы пришли на смену затяжной аномальной жаре, охватившей Францию и ряд других европейских стран. Столбики термометров приближались к 40 градусам, а местами даже превышали эту отметку. Из-за экстремального зноя метеослужба ранее вводила рекордный наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.

    Парижские морги полностью заполнились на фоне экстремальных температур.

    Подобные погодные условия спровоцировали гибель более тысячи человек.

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    29 июня 2026, 08:59 • Новости дня
    Аномальная жара в Польше привела к смерти человека

    Жара в Польше убила женщину и остановила десятки поездов

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальная жара, установившаяся в Польше, уже привела к первой смерти женщины и отмене десятков межгородских поездов различных направлений.

    Власти польского Хельма сообщили о первой жертве погодной аномалии, передает РИА «Новости.» Сейчас по всей стране температура в тени превышает 27 градусов, а в Слубице зафиксирован абсолютный исторический рекорд – 40,5 градуса.

    «Сегодня на закрытом на ремонт пляже Глинянки скончалась женщина. Вероятной причиной смерти стала реакция организма на высокие температуры», – заявил мэр Хельма Якуб Банашек.

    В местной полиции подтвердили эту версию. Правоохранители исключают убийство или утопление, предполагая, что погибшая просто загорала у воды.

    Тяжелые погодные условия также нарушили работу железнодорожного транспорта. Перевозчик PKP Intercity сообщил об отмене десятков поездов из-за проблем с движением. Только в понедельник был аннулирован 21 рейс.

    Ограничения затронули маршруты на Варшаву, Краков, Берлин, Щецин и другие крупные города. Уже известно об отмене еще как минимум шести поездов во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе более 1,3 тыс. человек за неделю скончались из-за сильной жары. Во Франции аномальная жара привела к более чем тысяче дополнительных смертей, в основном среди пожилых людей.

    В Бельгии власти из-за сильной жары отменили свыше ста пассажирских поездов ради безопасности.

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    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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