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Ученые сообщили о появлении рекордного пятна на Солнце
Группа пятен 4478, которая сейчас выходит с обратной стороны Солнца на видимую, доросла до максимального в 2026 году размера, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Группа пятен 4478, выходящая с обратной стороны Солнца, доросла до максимального в 2026 году размера, передает РИА «Новости». В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили масштаб явления.
«Группа пятен 4478 достигла самых крупных размеров среди всех групп 2026 года. На данный момент её площадь составляет почти 1200 единиц (точное значение – 1190)», – говорится в сообщении ученых.
Предыдущий рекордсмен, группа 4366, наблюдалась в феврале и имела максимальную площадь 1100 единиц. Именно она произвела мощную вспышку X8.1, установив рекорд XXI века по общему числу сильных выбросов.
В настоящее время фактической активности в новой области пока нет. Специалисты пояснили, что группа живет своей жизнью, копит энергию, но склонности к крупным взрывам не проявляет. Ожидается, что слабые облака плазмы от нее достигнут Земли 30 июня и первого июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня ученые предупредили о стремительном росте активной области 4478. В феврале предыдущая рекордная группа пятен 4366 внезапно прекратила свою активность. Месяцем ранее специалисты зафиксировали образование колоссальной области активности на невидимой стороне светила.