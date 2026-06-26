И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
Ученые: С обратной стороны Солнца к Земле выйдет крупная группа пятен
ИКИ РАН: Крупнейшая группа солнечных пятен выйдет к Земле
Вторая по величине в этом году активная область на Солнце стремительно растет и к началу июля окажется точно напротив Земли, предупредили ученые.
Огромное скопление темных зон появилось в поле зрения исследователей всего трое суток назад, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Активная область 4478 быстро растет и уже достигла площади 825 единиц, став второй по величине в 2026 году.
Лидерство пока удерживает область 4366, наблюдавшаяся в первой половине февраля. Тогда она достигла площади 1100 единиц и спровоцировала пять вспышек высшего класса X, включая мощнейший взрыв уровня X8.1.
Текущая группа пока демонстрирует умеренную активность, произведя 11 слабых вспышек класса С. Однако специалисты относят образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы в открытый космос, которые пока избегали столкновения с Землей.
Точно по центру солнечного диска пятна окажутся 1 июля. За оставшиеся пять дней эта гигантская структура может как полностью разрушиться, так и выйти на пик своей энергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле из-за быстрого роста скорости солнечного ветра под влиянием корональной дыры началась слабая магнитная буря уровня G1.
Ранее мощный поток космического вещества от активности класса М прошел мимо нашей планеты.
В мае на скрытой части Солнца образовался гигантский центр активности.