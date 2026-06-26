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    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    7 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    18 комментариев
    26 июня 2026, 14:53 • Новости дня

    Ученые: С обратной стороны Солнца к Земле выйдет крупная группа пятен

    ИКИ РАН: Крупнейшая группа солнечных пятен выйдет к Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Вторая по величине в этом году активная область на Солнце стремительно растет и к началу июля окажется точно напротив Земли, предупредили ученые.

    Огромное скопление темных зон появилось в поле зрения исследователей всего трое суток назад, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Активная область 4478 быстро растет и уже достигла площади 825 единиц, став второй по величине в 2026 году.

    Лидерство пока удерживает область 4366, наблюдавшаяся в первой половине февраля. Тогда она достигла площади 1100 единиц и спровоцировала пять вспышек высшего класса X, включая мощнейший взрыв уровня X8.1.

    Текущая группа пока демонстрирует умеренную активность, произведя 11 слабых вспышек класса С. Однако специалисты относят образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы в открытый космос, которые пока избегали столкновения с Землей.

    Точно по центру солнечного диска пятна окажутся 1 июля. За оставшиеся пять дней эта гигантская структура может как полностью разрушиться, так и выйти на пик своей энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле из-за быстрого роста скорости солнечного ветра под влиянием корональной дыры началась слабая магнитная буря уровня G1.

    Ранее мощный поток космического вещества от активности класса М прошел мимо нашей планеты.

    В мае на скрытой части Солнца образовался гигантский центр активности.

    26 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей

    Axios: Рекордная жара в Европе унесла сотни жизней

    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления, обновив исторические максимумы температур и унеся жизни более 200 человек.

    Масштабная погодная аномалия затронула территорию от Ирландии до Словении, передает Axios.

    «Волна тепла распространится на большую часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель», – заявили во Всемирной метеорологической организации ООН.

    В Испании зафиксировали 212 смертей, связанных с высокими температурами, а в Италии погибли пять человек.

    Во Франции установлен исторический максимум: в городе Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса, при этом 40 граждан утонули во время купания.

    В Британии столбики термометров поднялись до отметки 36,7 градуса, побив рекорды прошлых лет.

    Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что 50 лет назад подобная экстремальная жара была бы практически невозможна. Ученый Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг подчеркнул, что ухудшение ситуации напрямую связано с выбросами от ископаемого топлива и глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура во Франции 24 июня достигла рекордных 38,2 градуса Цельсия. Метеорологическая служба этой страны зафиксировала более 170 температурных максимумов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до наступления календарного лета погиб 101 человек.

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    25 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Роскосмос: Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    Роскосмос: Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    @ esa.int

    Tекст: Валерия Городецкая

    Меркурианский зонд BepiColombo приступает к фазе выхода на орбиту Меркурия, сообщил Роскосмос.

    Аппарат завершил работу маршевых электрореактивных двигателей 21 июня 2026 года после восьмилетнего перелета, сообщается в канале госкорпорации в Max. Процесс приближения к планете полностью закончится во второй половине ноября этого года.

    На борту разделяемого космического аппарата установлено оборудование, созданное при участии российских специалистов. Гамма- и нейтронный спектрометр МГНС, разработанный в ИКИ РАН, предназначен для поиска воды на полюсах и анализа состава грунта. Для изучения экзосферы будет применяться ультрафиолетовый спектрометр PHEBUS, входной оптический блок для которого также создали в ИКИ РАН.

    Кроме того, зонд оснащен панорамным энерго-масс-спектрометром PICAM для исследования магнитосферы и химического состава поверхности, который разработали совместно ученые России, Австрии и Франции. Также в кооперации с Японией была создана камера MSASI для наблюдения в лучах натрия, позволяющая определить причины его появления в экзосфере Меркурия.

    Ранее астроном Сергей Язев оценил продолжительность светового дня на Меркурии в 88 земных суток.

    Ученые Института космических исследований РАН зафиксировали мощнейшие направленные на эту планету солнечные вспышки.

    Минфин одобрил выделение 4,5 трлн рублей на реализацию национального проекта по освоению космоса.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    SpaceX испытала доставку грузов из космоса на Землю

    Американская компания SpaceX вывела на орбиту грузовую капсулу Starfall

    SpaceX испытала доставку грузов из космоса на Землю
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Секретный экспериментальный модуль Starfall стартовал в первый полет, чтобы продемонстрировать возможность безопасного возвращения до одной тонны ценных материалов, произведенных в условиях невесомости.

    Демонстрационная капсула Starfall стартовала с мыса Канаверал во Флориде на ракете Falcon 9, которая затем успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, передает New Scientist.

    Ранее в SpaceX заявляли, что проект предназначен для «регулярного доступа к условиям микрогравитации в целях научных исследований и космического производства».

    Аппарат представляет собой черный цилиндр без окон диаметром около трех метров. После входа в атмосферу он разделяется на отсек с грузом и тепловой щит из углеродного волокна, оснащенный системой сжатого газа для безопасного маневрирования. Ожидается, что капсула приводнится в Тихом океане в 1300 километрах от побережья Калифорнии, однако точное время пребывания на орбите пока не раскрывается.

    Разработка SpaceX значительно превосходит по масштабам проекты конкурентов, таких как Varda Space Industries, чьи контейнеры весят всего 300 килограммов. Новая система может заинтересовать американских военных в рамках программы Rocket Cargo для оперативной доставки припасов в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос экспериментальный аппарат Starfall.

    Месяцем ранее компания SpaceX запустила в тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship. После возвращения на Землю этот аппарат взорвался во время приводнения.

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    24 июня 2026, 07:04 • Новости дня
    В Австралии нашли следы удара упавшего 3 млрд лет назад астероида

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Геологи из Австралии выяснили, что старейшее из известных столкновений планеты с крупным космическим телом произошло около 3 млрд лет назад, факт установили специалисты австралийского Университета имени Кертина.

    Изучение горных пород в геологической формации North Pole Dome выявило древние минералы, изотопный анализ кристаллов циркона помог определить точную дату космического катаклизма, передает ТАСС.

    Руководитель исследования Крис Киркленд поделился подробностями открытия. «Мы обнаружили более древние минеральные зерна и кристаллы внутри породы. Именно они позволили установить, что первоначальная порода сформировалась около 3,5 млрд лет назад», – сказал он.

    Новые данные позволили геологам впервые достоверно датировать время столкновения Земли с астероидом. Киркленд пояснил, что удар оставил своеобразные минеральные часы, изучение которых помогает определить точное время события. Ранее специалисты располагали лишь приблизительными оценками возраста подобных геологических структур.

    Соавтор работы Тим Джонсон добавил, что объект в регионе Пилбара стал единственным подтвержденным свидетельством падения метеорита в Архейскую эру. Возраст удара составил около 3 млрд лет. До этого старейшим кратером считалась Яррабубба, возраст которой оценивается в 2,2 млрд лет.

    Найти столь старые следы ударов крайне трудно из-за геологической активности, постоянно меняющей облик планеты. Однако уникальная сохранность пород в Пилбаре регулярно привлекает внимание научного сообщества к этому региону.

    В 2024 году британские и американские ученые нашли след падения второго крупного астероида в эпоху динозавров.

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    24 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Власти Бельгии отменили свыше 100 поездов из-за сильной жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная июньская жара в 37 градусов вынудила Бельгию массово снимать с рейсов старые пассажирские составы, не оборудованные кондиционерами.

    Национальная железнодорожная компания SNCB пошла на радикальные шаги из-за рекордного потепления, передает ТАСС.

    «С 24 по 26 июня мы принимаем превентивные меры, чтобы обеспечить безопасное движение поездов и предоставить пассажирам больше комфорта», – пояснили представители перевозчика.

    В результате транспортники решили отменить 40 вспомогательных и 60 междугородних поездов. Речь идет о старых составах, где работают только вентиляция и обогрев, а кондиционеры полностью отсутствуют. В компании допустили возможное продление текущих ограничительных мер.

    В среду температура воздуха в государстве достигла рекордных для июня 37 градусов. Метеорологи прогнозируют, что к концу текущей недели столбики термометров поднимутся до 40 градусов. По всей территории страны объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень климатической опасности.

    Власти настоятельно рекомендуют местным жителям по возможности оставаться дома. Дорожная полиция призвала водителей соблюдать повышенную осторожность из-за огромного риска вздутия асфальтового покрытия на скоростных шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции зафиксировали более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до прихода календарного лета погиб 101 человек.

    Атомные электростанции в Европе сократили мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

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    25 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Примгидромет: Над Японией сольются в один тайфуны Mekkhala и Higos

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Два тропических циклона объединятся Mekkhala и Higos над Японскими островами 27 июня, что приведет к экстремальным осадкам и сложным погодным условиям в регионе, сообщил глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Промгидромет) Борис Кубай.

    «Тайфун Mekkhala движется со скоростью и в направлении, определенном математическими расчетами. В субботу, 27 июня, он пройдет над Японией, а 28 июня уйдет на восток, в Тихий океан», – пояснил Кубай, передает РИА «Новости».

    Ему навстречу с юга на север движется еще один тропический шторм №8 Higos. 27 июня они должны столкнуться и объединиться над Японией. Это принесет туда «очень обильные дожди», предупредил синоптик.

    Метеоролог подчеркнул, что ситуацию усугубит активный полярный фронт, также нависший над Японскими островами. Такое сочетание факторов сделает погоду для местных жителей крайне неблагоприятной.

    Кроме того, в экваториальной части Тихого океана продолжают зарождаться микровихри. В ближайшие 10 дней существует высокая вероятность образования как минимум двух новых тропических циклонов. Однако, по оценкам специалистов, в первой декаде июля они не будут представлять опасности для Приморского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в тропической зоне Тихого океана началось масштабное потепление поверхностных вод. В начале июня небольшие волны цунами достигли нескольких японских островов.

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    25 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании и дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, при этом столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса тепла, сообщила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавила, что ночью минимальная температура составит от 12 до 14 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется максимум до 21 градуса. По ее словам, такие температурные показатели отстают от климатической нормы на два градуса.

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце недели москвичей ожидает заметное снижение температуры.

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    25 июня 2026, 02:43 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе осенней погоды в Москву

    Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал свежесть до 20 градусов и небольшие дожди в Москве.

    В конце недели жителей столицы ожидает заметное снижение температуры воздуха и кратковременные осадки, характерные для осеннего периода.

    С четверга по субботу в столичном регионе установится прохладная погода. Воздух в эти дни прогреется максимум до 20 градусов, отметил Шувалов в беседе с РИА «Новости».

    «Я бы не называл их дождливыми. Я бы назвал их autumn type, осеннего типа –  небольшие кратковременные дождики и достаточно прохладно. Это будет с четверга по субботу включительно», – сказал он.

    Специалист уточнил, что дневная температура составит от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров покажут около 10-12 градусов тепла. Небольшие осадки в светлое время суток возникнут за счет развития дневной конвекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энтомолог объяснил обилие кусачей мошкары в центре Москвы. Эксперт рассказала об опасности летней жары для домашних животных. Специалисты рекомендовали занавешивать окна плотными шторами до самого спада жары.


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    24 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    В НПО Лавочкина назвали дату запуска обсерватории «Спектр-УФ»

    НПО Лавочкина: Телескоп «Спектр-УФ» отправится на орбиту осенью 2031 года

    Tекст: Мария Иванова

    Российскую космическую обсерваторию для изучения Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне планируют отправить на орбиту 24 октября 2031 года.

    Старт новейшей российской обсерватории «Спектр-УФ» намечен на осень 2031 года, передает РИА Новости. Информацию о сроках подтвердил начальник отдела НПО Лавочкина Александр Шаханов.

    «В соответствии с графиком мы сейчас целимся на дату запуска 24 октября 2031 года», – заявил представитель предприятия в ходе конференции «Ультрафиолетовая Вселенная».

    Вывод аппарата в космос обеспечит тяжелая ракета «Ангара-А5М», которая стартует с космодрома Восточный. Доставку телескопа на рабочую орбиту осуществит разгонный блок «Персей».

    Создание ракеты-носителя и разгонного блока уже стартовало. Как уточнил специалист, оба изделия заказаны в рамках реализации национального проекта «Космос». Обсерватория предназначена для масштабных астрофизических исследований с высоким разрешением. Ожидается, что после завершения миссии легендарного «Хаббла», работающего более 35 лет, российский аппарат останется единственным орбитальным телескопом, исследующим космос в ультрафиолете. Головной научной организацией выступает Институт астрономии РАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская академия наук продлила работу космической обсерватории «Спектр-РГ» до 2031 года.

    Центр Хруничева в прошлом году приступил к созданию трех тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5М».

    Россия весной начала реализацию масштабного национального проекта «Космос».

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    26 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Ученые: Аномальная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Global Environmental Change: Сильная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Tекст: Денис Тельманов

    Периоды экстремальной жары и засухи за последние 18 лет поставили на грань нищеты около 5,6 млн жителей Европы.

    Исследование немецких ученых, опубликованное в журнале Global Environmental Change, показало разрушительные последствия климатических изменений для экономики домохозяйств, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, в период с 2004-го по 2022 год в среднем тепловые волны и засухи привели к увеличению показателя риска бедности в Европе на 1,1 процентных пункта, что соответствует дополнительным 5,6 млн человек», – говорится в материале.

    Специалисты установили, что аномально жаркий день в сочетании с засушливой погодой снижает доходы семей на 2,9%. По отдельности эти факторы уменьшают семейный бюджет на 0,7% и 1,8% соответственно. Наиболее уязвимыми оказались жители Мадрида, центральных районов Испании, Венгрии и Италии из-за частых тепловых волн и засух.

    Метеорологические службы европейских стран фиксируют рекордные температуры. В Швейцарии показатели достигли максимума почти за 80 лет. Во Франции из-за жары введен наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов.

    Британское метеорологическое бюро сообщило о рекордных 36,1 градуса на юге Англии. В ряде стран, включая Нидерланды и Италию, температура поднимается к отметке 40 градусов, из-за чего объявлен красный уровень опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

    Метеорологическая служба Франции зафиксировала более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары. Британские медицинские учреждения сократили объем плановой помощи из-за высоких температур.

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    25 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Астрономы нашли суперпухлые планеты легче сахарной ваты

    Найдены две гигантские экзопланеты легче сахарной ваты

    Tекст: Мария Иванова

    В тысяче световых лет от Земли открыты два необычных газовых гиганта размером с Юпитер, которые уступают по плотности даже сахарной вате.

    Международная команда ученых при участии Оксфордского университета обнаружила эти объекты, передает РИА «Новости».

    В релизе университета отмечается: «Международная группа под руководством Оксфордского университета обнаружила редкие «супер-пухлые» планеты: две гигантские планеты с одной из самых низких когда-либо зарегистрированных плотностей... Их плотность даже ниже, чем у сахарной ваты, которая обычно имеет плотность около 0,05 грамма на кубический сантиметр».

    Планетам присвоили названия TOI-791 b и TOI-791 c. Они обращаются вокруг карликовой звезды типа F7 на расстоянии примерно 1,1 тыс. световых лет от Земли. Обнаружение стало итогом восьми лет наблюдений в Антарктиде с помощью телескопа ASTEP.

    Ученым помогли месяцы непрерывной темноты, позволившие отследить необычно долгие транзиты планет, каждый из которых длился по 11 часов. Исследователи полагают, что оба газовых гиганта родились из одного облака газа и пыли вокруг молодой звезды. Планеты находятся в редком гравитационном резонансе 5:3, их взаимное притяжение вызывает колебания, по которым астрономы рассчитали массу объектов.

    В дальнейшем специалисты намерены исследовать атмосферы этих экзопланет с помощью космического телескопа James Webb.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Владислава Ананьева заявила о существовании десятков потенциально пригодных для жизни экзопланет за пределами Солнечной системы.

    Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров допустил существование во Вселенной иных цивилизаций на экзопланетах.

    Международная команда с участием ученых УрФУ и НАСА создала нейросеть ExoMiner++, способную выделять тысячи потенциальных экзопланет по данным космических телескопов.

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    24 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали начало магнитных бурь на Земле

    В ИКИ РАН предупредили о вероятности слабых магнитных бурь

    Tекст: Мария Иванова

    Планета проходит через поток быстрого солнечного ветра, что способно спровоцировать геомагнитные возмущения вплоть до слабых бурь в ближайшие два дня, отметили ученые.

    Земля оказалась в зоне воздействия солнечного ветра, скорость которого постепенно растет. В связи с этим 24 и 25 июня вероятны геомагнитные возмущения, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вероятность того, что текущие изменения перерастут в полноценную магнитную бурю низкого уровня, оценивается как один к трем.

    Сейчас на светиле фиксируется умеренная активность, однако основные выбросы происходят вдали от нашей планеты. Специалисты призывают не доверять автоматическим прогнозам об ударе плазменных облаков. «Мимо всё пройдёт, что бы там математика ни показывала», – подчеркнули астрономы.

    В глобальном масштабе космическая погода остается спокойной. Звезда продолжает накапливать энергию для будущих циклов активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня выброшенная Солнцем плазма миновала Землю вопреки прогнозам ученых.

    За несколько дней до этого плотное облако плазмы от мощных вспышек достигло планеты.

    В первый день лета специалисты составили подробный прогноз геомагнитной активности на весь месяц.

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    24 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Солнечные батареи «Союза МС-29» прошли испытания

    Роскосмос сообщил об успешной проверке батарей «Союза МС-29»

    Tекст: Мария Иванова

    Панели с фотоэлементами пилотируемого корабля прошли «контрольную засветку» перед предстоящим запуском миссии МКС-75, который намечен на середину июля.

    Солнечные батареи корабля «Союз МС-29» успешно прошли проверку перед стартом миссии МКС-75, который запланирован на 14 июля. Об этом передает Роскосмос.

    Специалисты госкорпорации выполнили процедуру «контрольной засветки», в ходе которой проверили панели с фотоэлементами. Для тестирования использовался специальный стенд, оборудованный примерно 100 мощными лампами. Облучение панелей позволяет оценить эффективность преобразования световой энергии в электрическую.

    В ближайшие дни на рабочем месте также завершится монтаж специального оборудования и снаряжения. Работы проводятся в спускаемом аппарате и бытовом отсеке космического корабля в рамках подготовки к полету на Международную космическую станцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года корабль «Союз МС-29» прибыл на космодром Байконур после завершения заводских испытаний.

    В начале июня грузовой аппарат «Прогресс МС-34» поднял орбиту МКС для безопасного прибытия нового экипажа.

    Американский астронавт миссии МКС-75 Анил Менон высоко оценил качество подготовки в Центре Гагарина перед предстоящим полетом.

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    26 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    Тишковец: В начале июля Москву ждут ливни и штормовой ветер

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт, который принесет с собой штормовой ветер и значительное количество осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Экстремальные погодные явления будут сопровождаться резким похолоданием, пояснил Тишковец РИА «Новости».

    «В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 26 – плюс 31. Но жара будет недолгой. 3 числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями – за сутки может вылиться до 65 миллиметров или три четверти месячной нормы – и понижением дневной температуры до плюс 19 – плюс 24», – рассказал метеоролог.

    Специалист также отметил, что, по предварительным данным, предстоящий июль в Центральной России окажется на один-два градуса теплее климатической нормы. При этом прогнозируется дефицит осадков в течение месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

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    25 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Слабая магнитная буря накрыла Землю из-за дыры на Солнце

    В ИКИ РАН зафиксировали магнитную бурю уровня G1 из-за корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    На Земле с ночи наблюдается слабая магнитная буря уровня G1, связанная с быстрым ростом скорости солнечного ветра.

    По данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитное возмущение началось около полуночи 25 июня.

    Первые часы фиксировались лишь умеренные колебания магнитного поля, но примерно три часа назад они усилились до уровня слабой бури G1. В лаборатории сообщили: «Наблюдается слабая магнитная буря уровня G1».

    Исследователи объяснили, что причиной события стал быстрый рост скорости солнечного ветра под влиянием корональной дыры на Солнце. Эта корональная дыра хорошо различима на свежих снимках, где, как отметили специалисты, она вновь имеет необычную форму. По их словам, текущее развитие ситуации полностью укладывается в прогноз, составленный накануне, и сейчас наблюдается примерный пик бури, существенного усиления не ожидается.

    Июнь в целом проходит по умеренному сценарию: за месяц отмечено только четыре дня с магнитными бурями. По характеристикам текущая активность заметно уступает пиковым событиям XXI века, на которые ученые приводят отдельные архивные графики наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля оказалась в зоне воздействия быстрого солнечного ветра 24 и 25 июня с риском слабых магнитных бурь.

    Ранее астрономы фиксировали на Земле слабую магнитную бурю уровня G1, вызванную воздействием массивной корональной дыры на Солнце.

    В марте планетарная магнитная буря со стабильным индексом G1.7 оказывала влияние на энергетическую инфраструктуру и радиосвязь на высоких широтах.

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