В Киеве прогремела пятая за сутки серия взрывов

Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ сообщили, что очередные взрывы раздались в украинской столице, передает ТАСС.

Незадолго до этого в городе также фиксировались хлопки. Кроме того, информация о взрывах поступала ночью и утром.

Сирены воздушной тревоги сработали в Киеве в пятый раз с начала суток, согласно данным официального ресурса по оповещению населения. Предыдущая тревога продлилась всего одну минуту.

Мэр Киева Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением в городе после ударов по складам.

ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

Минобороны сообщило, что в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности Украины, предприятиям ВПК.