О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
В Киеве прогремела пятая за сутки серия взрывов
В Киеве в пятый раз за сутки сработали сирены воздушной тревоги, после чего в городе вновь раздались взрывы.
Украинские СМИ сообщили, что очередные взрывы раздались в украинской столице, передает ТАСС.
Незадолго до этого в городе также фиксировались хлопки. Кроме того, информация о взрывах поступала ночью и утром.
Сирены воздушной тревоги сработали в Киеве в пятый раз с начала суток, согласно данным официального ресурса по оповещению населения. Предыдущая тревога продлилась всего одну минуту.
Мэр Киева Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением в городе после ударов по складам.
ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.
Минобороны сообщило, что в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности Украины, предприятиям ВПК.