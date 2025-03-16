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    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    42 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    18 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    53 комментария
    16 марта 2025, 06:35 • Новости дня

    Шошоакэ призвала США не признавать результаты выборов в Румынии

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ призвала власти США не признавать результаты выборов в Румынии. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило ее заявку на участие в президентских выборах.

    Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году. Шошоакэ считает, что ее отстранение от участия в выборах свидетельствует о разрушении демократической системы в стране и фальсификации выборов.

    «Эти выборы не могут быть признаны Соединенными Штатами, поскольку были нарушены элементарные демократические правила организации избирательного процесса», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она заявила, что запрет на ее участие в выборах не имеет законных оснований и является вопиющим нарушением конституции страны.

    Шошоакэ обвинила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в причастности к «избирательному мошенничеству» в Румынии. По ее словам, Брюссель стремится сохранить контроль над страной. Также она считает, что руководство Еврокомиссии пытается помешать усилиям администрации США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Конституционный суд Румынии отклонил жалобу на отказ в регистрации Джорджеску и позднее подтвердил запрет.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс критиковал выборы в Румынии. По данным СМИ, США требовали от Румынии допустить до выборов Джорджеску.

    14 марта 2025, 03:13 • Новости дня
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что был бы удивлен, если бы Трамп одобрил такую меру, подчеркивая важность осторожности в вопросах, касающихся будущего человеческой цивилизации. При этом он уточнил, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

    Вэнс также выразил критику в адрес предыдущей администрации Джо Байдена, обвинив ее в небрежности на пути к ядерному конфликту. Он заявил, что Байден действовал так, словно надеялся на случайное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, забрасывая Украину оружием. По мнению Вэнса, необходимо, чтобы в вопросах с Россией и Украиной возобладали более рассудительные подходы.

    Вэнс отметил, что Дональд Трамп применяет жесткую дипломатию, стремясь выяснить желания обеих сторон конфликта – украинцев и русских. Вице-президент подчеркнул, что война является бесполезной и ее продолжение не отвечает ничьим интересам. Он заявил, что если бы Трамп оставался президентом, то конфликта удалось бы избежать.

    Вопрос о размещении ядерного оружия в Польше стал актуальным после заявления президента Польши Анджея Дуды. В интервью газете Financial Times он выразил желание видеть ядерное оружие на территории своей страны и обсудил эту возможность с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда считает возможным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге опровергла заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе от России для Европы.

    Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса. Президент Польши Анджей Дуда призывает США переместить ядерное оружие в Польшу для обеспечения большей безопасности региона.

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    15 марта 2025, 13:15 • Новости дня
    Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
    Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Венгрии Виктор Орбан представил 12 условий Европейскому союзу, включая требования по национальному суверенитету и мирному сосуществованию без Украины.

    В первую очередь Орбан указал на необходимость создания «Европы наций», передает РИА «Новости».

    Также он подчеркнул важность равенства перед законом для всех стран-участников ЕС.

    Другим ключевым условием стало восстановление полномочий, которые, по его словам, были незаконно отняты у наций.

    Помимо прочего, Орбан призвал обеспечить национальный суверенитет и сильное право вето для правительств.

    Кроме того, венгерский премьер предложил выдворить агентов Джорджа Сороса и убрать коррумпированных лоббистов из парламента.

    Также среди требований Венгрии значилась ликвидация долга ЕС, чтобы не оставлять его будущим поколениям.

    Премьер призвал к усиленной защите границ, недопущению нелегальных мигрантов и их выдворению.

    Он также подчеркнул необходимость остановить поток коррумпированных денег в государства Евросоюза и запретить «противоестественное перевоспитание детей», сохраняя христианское наследие Европы.

    В заключение Орбан заявил, что Венгрия требует мира в Европе и союза, который не будет включать Украину.

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Орбан заявил, что Евросоюз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, поскольку подсчеты расходов указывают на невозможность их реализации.

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    15 марта 2025, 11:30 • Видео
    Революция в Сербии: чего ждать?

    На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

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    13 марта 2025, 11:11 • Новости дня
    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине

    Politico: Франция и Британия возглавят планирование гарантий безопасности для Украины

    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что под руководством Франции и Британии пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины на следующей неделе, сообщило издание Politico.

    На следующей неделе пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии. Однако, министр обороны Франции Себастьян Лекорню не уточнил, какие именно страны будут участвовать и какие конкретные гарантии безопасности будут обсуждаться, пишет Politico.

    Лекорню отметил, что первая гарантия безопасности для Украины заключается в укреплении украинской армии: ее обучение, формат, потенциал и оснащение. Он отверг требования России о демилитаризации Украины, заявив, что есть широкий консенсус по этому вопросу. Среди тем, которые требуют срочного рассмотрения, он выделил безопасность в Черном море и безопасность ядерных объектов.

    По его словам, в ближайшее время запланировано множество встреч. В субботу премьер-министр Британии Кир Стармер проведет саммит лидеров, а министр обороны Германии Борис Писториус и заместитель министра обороны Великобритании Джон Хили проведут встречу контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. В ближайшие месяцы министры стран ЕС вновь соберутся в Италии и Британии.

    Ранее Лекорню выразил несогласие с демилитаризацией Украины, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    15 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистов Павлом Зарубиным назвал лидеров ЕС ласковыми собачками у ног президента США Дональда Трампа, комментируя их стремление к миру на Украине и резкое изменение политики.

    В своем Telegram-канале журналист опубликовал кадры видеоинтервью, в котором Ушаков сравнил поведение лидеров ЕС с поведением ласковых собачек у ног хозяина.

    «Как ласковые собачки у ног хозяина – это и происходит», – заявил помощник президента, подчеркивая, что такая позиция европейских лидеров лишь подтверждает высказывания президента России Владимира Путина.

    Ушаков отметил, что массовое желание европейских лидеров говорить о мире на Украине выглядит как резкий разворот политики, при этом они демонстрируют свою подчиненность Соединенным Штатам.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив ее поддержать прекращение огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, переведя акцент с войны на мир.

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    14 марта 2025, 09:22 • Новости дня
    ЕС нашел способ избежать вето Венгрии на помощь Киеву

    Euractiv: Евросоюз предложил создать фонд военной помощи Украине для обхода вето Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз предложил создать фонд военной помощи Украине с бюджетом до 40 млрд евро, основанный на добровольном участии стран, чтобы обойти вето Венгрии, пишет портал Euractiv.

    По данным Euractiv, в проекте сказано, что в 2025 году страны могли бы предоставить Украине военную помощь на сумму от 20 млрд евро до потенциально 40 млрд евро, исходя из потребностей Украины, передает ТАСС.

    В качестве первого этапа предложено выделить 5 млрд евро на закупку 2 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Среди других приоритетов фонда обозначены противовоздушная оборона, ракеты, дроны, истребители, обслуживание оборудования и «нелетальная поддержка». Портал указывает, что страны будут участвовать в соответствии с их экономическим весом.

    В документе также упоминается о возможных «вкладах в гарантии безопасности», однако детальных разъяснений по этому вопросу не приводится. Странам ЕС необходимо ответить на предложение по участию в фонде до 30 апреля.

    Ранее Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

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    14 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    ЕС исключил Дегтярева, Кантора, Рашевского и Исмаилову из санкционного списка
    ЕС исключил Дегтярева, Кантора, Рашевского и Исмаилову из санкционного списка
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз снял санкции с министра спорта Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего главы «Еврохима» Владимира Рашевского и Гульбахар Исмаиловой, сестры Алишера Усманова, пишет AFP.

    По данным агентства, Евросоюз исключил из санкционного списка четырех граждан России, передает ТАСС.

    Решение затронуло министра спорта России Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего главу «Еврохима» Владимира Рашевского и Гульбахар Исмаилову, сестру Алишера Усманова,

    Снятие санкций происходило на фоне давления со стороны Венгрии. Местные СМИ ранее информировали, что Венгрия настаивала на данном шаге для продления санкций против России на очередные полгода.

    Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода, исключив из черного списка трех скончавшихся лиц, но сохранив в нем Михаила Фридмана.

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    14 марта 2025, 11:17 • Новости дня
    Орбан: Помощь Украине втянет в кабалу детей и внуков европейцев

    Орбан заявил о недопустимости общего кредита ЕС для поддержания Украины

    Орбан: Помощь Украине втянет в кабалу детей и внуков европейцев
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Венгрии Виктор Орбан высказался против общего кредита Евросоюза для помощи Украине, указывая на потенциальные долги будущих поколений европейцев.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не должна позволять Европейскому союзу брать общий огромный кредит на различные цели, такие как поддержка Украины. По его мнению, это создаст долговую кабалу для будущих поколений европейцев, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что в ЕС существуют разногласия относительно источников финансирования для развития оборонной промышленности и поддержки украинского государства. Одна часть стран предпочитает использовать собственные бюджеты, другая – единый кредит на уровне всего сообщества.

    «Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны ЕС совместно брали кредиты и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

    Премьер также подчеркнул, что по конституции Венгрии участие в общем кредите должно быть поддержано двумя третями парламента. Ожидается, что парламент Венгрии выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины. Орбан также объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз. Евросоюз решил вложить 800 млрд евро в оборону для снижения зависимости от США.

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    14 марта 2025, 10:27 • Новости дня
    Запасы газа в Европе упали ниже 36% впервые за три года

    Объем запасов газа в хранилищах Европы сократился до менее 40 млрд кубометров

    Tекст: Александра Юдина

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 36%, достигнув менее 40 млрд кубометров, что произошло впервые за три года на фоне увеличенного нетто-отбора в отопительный сезон, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Так, запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли уровня ниже 36% впервые более чем за три года, когда в хранилищах осталось менее 40 млрд кубометров газа, передает ТАСС.

    Отбор газа из хранилищ стран ЕС 12 марта составил 395 млн куб. м, тогда как закачка снизилась до 30 млн куб. м. Несмотря на это, общий объем газа в хранилищах лишь седьмой по величине для начала марта за все время наблюдений, составляя 39,8 млрд куб. м.

    Предыдущий сезон отбора завершился 31 марта 2024 года с рекордными 58,44% запасов. Нынешние запасы, заполненные на 35,89%, значительно ниже средних показателей за последние пять лет и ниже отметок предыдущих сезонов, включая критические минимумы в 2018 и 2022 годах.

    Прохладная погода в текущей неделе и возможное сохранение низких температур в начале следующей семидневки может усложнить ситуацию. В то же время ветрогенерация в ЕС в марте составила 15% от общей выработки электроэнергии.

    Также отмечается, что поступления СПГ идут рекордными темпами, а мощности регазификации загружены на 54% от максимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 марта запасы газа в Европе снизились до 37% впервые за три года.

    Напомним, отбор газа в Европе достиг семилетнего рекорда в феврале, что вызвало обеспокоенность относительно запасов. Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ в Европе, если текущий отбор продолжится. Цена на газ в Европе в феврале выросла на пять процентов, что может усугубить ситуацию с запасами.

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    15 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Меркель заявила, что Зеленский не способен единолично завершить конфликт на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Зеленский не может единолично решать вопрос окончания конфликта на Украине, пишет Berliner Zeitung.

    По данным издания, Меркель выступила с жестким заявлением в адрес Зеленского, отметив, что он не вправе принимать решения в вопросе окончания конфликта на Украине, не учитывая мнение своих союзников, передает ТАСС.

    Экс-канцлер также указала на то, что Европейский Союз рискует ради Киева, что подчеркивает важность коллективного подхода в разрешении ситуации.

    Меркель считает, что взаимодействие между Украиной и ее международными партнерами должно быть основой для достижения дипломатического разрешения конфликта.

    Ранее Меркель заявила, что дискуссия об интересах России, в том числе относительно НАТО, должна продолжаться.

    Однако до этого экс-канцлер Германии заявляла, что Запад не должен допустить победы России на Украине, но поддержала решение не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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    14 марта 2025, 02:04 • Новости дня
    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США

    Глава Гренландии отказал США в аннексии после заявления Трампа

    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США
    @ Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США, заявив, что жители Гренландии не должны терпеть неуважительное отношение, и призвал лидеров партий сформулировать жесткий отказ американскому президенту.

    Как передает ТАСС, уходящий премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно высказался против аннексии острова Соединенными Штатами, подчеркнув необходимость уважения к гренландцам. Эгеде намерен собрать лидеров местных партий, чтобы ответить на недавнее заявление Дональда Трампа.

    Трамп, обсуждая с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потенциальную аннексию Гренландии, заявил, что США могут взять остров под свой контроль для обеспечения международной безопасности. При этом он подчеркнул возможную роль НАТО в этом процессе.

    Идея аннексии Гренландии не нова: Трамп неоднократно выражал желание включить остров в состав США, угрожая Дании торговыми пошлинами. Однако предложение покупки Гренландии было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Остров сохраняет статус автономной территории в составе Дании. Согласно Договору о защите Гренландии, подписанному в 1951 году, США обязались защищать остров от агрессии. На его территории расположена американская космическая база Питуффик, контролирующая арктическую зону и предупреждающая о ракетных нападениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в аннексии Гренландии США в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. При этом лидер неожиданно победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг претензии Трампа на покупку острова.

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    14 марта 2025, 07:18 • Новости дня
    Les Echos: Путин не упомянул европейских лидеров в речи о прекращении огня

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в заявлении о возможном прекращении огня на Украине отметил лидеров стран БРИКС, однако не упомянул глав европейских государств, пишет французская газета Les Echos.

    По данным издания, президент России, обсуждая перспективы прекращения огня на Украине, отдал должное главам четырех государств, которые, по его мнению, активно участвуют в процессе урегулирования конфликта. Он отметил лидеров Южной Африки, Китая, Индии и Бразилии, передает РИА «Новости».

    Эти страны входят в состав БРИКС, что, по мнению Путина, указывает на их значимую роль в мировых делах.

    В то же время Путин ни разу не упомянул лидеров европейских стран, игнорируя их попытки участия в разрешении кризиса на Украине.

    Французская газета подчеркнула, что отсутствие упоминания о Европе может указывать на изменение расстановки сил и акцентов в международной политике России.

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

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    13 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Послы ЕС не уговорили Венгрию на продление санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские послы не смогли привести веские аргументы, чтобы убедить венгерскую сторону продлить индивидуальные антироссийские санкции, пишут европейские СМИ.

    Решение отложено до 14 марта, это последний день перед истечением срока действия рестрикций, передает ТАСС со ссылкой на брюссельский портал Euractiv.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российская экономика смогла пройти адаптацию к санкциям, она показывает уверенный рост.

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    13 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 200% на вино и шампанское

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу грозят пошлины в 200% на вино, шампанское и другой алкоголь в США, если ЕС не отменит пошлины на виски, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «(ЕС) только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран – членов ЕС», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что это поможет винному и шампанскому бизнесу в Соединенных Штатах.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

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    14 марта 2025, 14:10 • Новости дня
    Послы ЕС продлили санкции против России

    ЕС продлил санкции против России на полгода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода, исключив из черного списка трех скончавшихся лиц, но сохранив в нем Михаила Фридмана.

    Послы 27 стран Евросоюза приняли решение продлить индивидуальные санкции против России еще на шесть месяцев, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. Из санкционного списка исключили трех умерших россиян, но остальных оставили в числе подлежащих ограничениям.

    Несмотря на настойчивость Венгрии, которая выступала за исключение предпринимателя Михаила Фридмана из черного списка, его имя осталось в документе. В результате продления санкций меры охватывают более 2400 физических и юридических лиц из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России. Словакия активно борется за возобновление поставок российского газа. В то же время, в Европе продолжается противостояние между сторонниками Джорджа Сороса и приверженцами Дональда Трампа.

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    14 марта 2025, 09:07 • Новости дня
    Каллас: США информируют ЕС о переговорах по Украине
    Каллас: США информируют ЕС о переговорах по Украине
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила агентству Bloomberg о регулярном информировании ЕС американской стороной о переговорах по Украине, включая обсуждения в Саудовской Аравии и Москве.

    Каллас отметила, что на встрече в Саудовской Аравии обсуждались важные аспекты, и она была проинформирована госсекретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости».

    По ее данным, спецпосланник США Стивен Уиткофф был направлен в Москву, и его отчет также был предоставлен ЕС.

    Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что американская сторона заверила Европейский Союз в том, что любое соглашение с Россией по Украине будет предварительно согласовано с евроблоком.

    По ее словам, США не собираются принимать условия, которые бы не устраивали европейских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив ее поддержать прекращение огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, переведя акцент с войны на мир.

    Профессор политологии Лоуренс Хуссман заявил, что Дональд Трамп хочет устранить Владимира Зеленского, чтобы заключить сделку с Россией.

    Также газета ВЗГЛЯД отмечала, что для реальных переговоров с Россией Украине необходим другой президент, поскольку Зеленский неспособен на конструктивный диалог.

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    США и ЕС поругались из-за выпивки

    Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски. В сердцах он пригрозил, по сути, запретом на закупку главного алкогольного европейского товара – французских, итальянских, испанских и других европейских вин. Производители алкоголя двух континентов в шоке, что стали разменной монетой в торговой войне. Кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии? Подробности

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    Западные СМИ: Путин добивается «Версальского мира» на условиях победителя

    «Владимир Путин добивается собственной версии Версальского договора 1919 года», – так охарактеризовали заявление российского лидера о 30-дневном перемирии с нюансами в The Washington Post. В западных СМИ спорят о том, что хотел сказать Путин, но сходятся во мнении: Москва за счет успехов на фронте в силах влиять на повестку мирных переговоров. Подробности

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    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

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    «Для России это триумф». На Западе потрясены поражением ВСУ в Курской области

    «Величайший подвиг войны». Такими словами западная пресса описывает прорыв российских войск в Курской области через газовую трубу – и называет происходящее «внезапным разгромом» для ВСУ. Это резко контрастирует с тем, как европейские СМИ освещали вторжение украинских войск в Курскую область всего лишь несколько месяцев назад. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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