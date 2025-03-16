Tекст: Антон Антонов

Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году. Шошоакэ считает, что ее отстранение от участия в выборах свидетельствует о разрушении демократической системы в стране и фальсификации выборов.

«Эти выборы не могут быть признаны Соединенными Штатами, поскольку были нарушены элементарные демократические правила организации избирательного процесса», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она заявила, что запрет на ее участие в выборах не имеет законных оснований и является вопиющим нарушением конституции страны.

Шошоакэ обвинила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в причастности к «избирательному мошенничеству» в Румынии. По ее словам, Брюссель стремится сохранить контроль над страной. Также она считает, что руководство Еврокомиссии пытается помешать усилиям администрации США по урегулированию конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Конституционный суд Румынии отклонил жалобу на отказ в регистрации Джорджеску и позднее подтвердил запрет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс критиковал выборы в Румынии. По данным СМИ, США требовали от Румынии допустить до выборов Джорджеску.