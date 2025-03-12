11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
КС Румынии отклонил жалобу на отказ в регистрации Джеорджеску на выборах
Конституционный суд Румынии отклонил жалобу на отказ в регистрации Джеорджеску для участия в президентских выборах
Конституционный суд Румынии отклонил 16 жалоб, связанных с президентскими выборами, включая жалобу на отказ в регистрации независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, сообщается в пресс-релизе КС.
Джеорджеску назвал решение Конституционного суда «ударом по демократии» и призвал граждан к мирной и демократической борьбе за свои права. Он подчеркнул, что власти стремятся заглушить «голос правды», который им невыгоден, и призвал жителей страны противостоять этому «мирно, но твердо», передает РИА «Новости».
Джеорджеску заверил, что отказ суда свидетельствует о нежелании властей допускать независимых кандидатов. По его словам, проблему следует искать не в кандидатах, а в существующей системе, которую необходимо изменить.
«Я считаю, что моя миссия выполнена. Я показал демона во всем его уродстве всем, что мог сделать, всей своей сущностью. Теперь, увидев, как выглядит ад, каждый сам решает, заключать ли сделку с дьяволом или оставаться верным Богу», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах. Джеорджеску назвал это решение прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.
На выборах в 2024 году Джеорджеску стал лидером первого тура, набрав почти 23% голосов. Однако результаты выборов были аннулированы Конституционным судом из-за выявленных нарушений, и Джеорджеску не смог в дальнейшем оспорить это решение в суде.