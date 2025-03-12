Конституционный суд Румынии отклонил жалобу на отказ в регистрации Джеорджеску для участия в президентских выборах

Tекст: Антон Антонов

Джеорджеску назвал решение Конституционного суда «ударом по демократии» и призвал граждан к мирной и демократической борьбе за свои права. Он подчеркнул, что власти стремятся заглушить «голос правды», который им невыгоден, и призвал жителей страны противостоять этому «мирно, но твердо», передает РИА «Новости».

Джеорджеску заверил, что отказ суда свидетельствует о нежелании властей допускать независимых кандидатов. По его словам, проблему следует искать не в кандидатах, а в существующей системе, которую необходимо изменить.

«Я считаю, что моя миссия выполнена. Я показал демона во всем его уродстве всем, что мог сделать, всей своей сущностью. Теперь, увидев, как выглядит ад, каждый сам решает, заключать ли сделку с дьяволом или оставаться верным Богу», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах. Джеорджеску назвал это решение прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

На выборах в 2024 году Джеорджеску стал лидером первого тура, набрав почти 23% голосов. Однако результаты выборов были аннулированы Конституционным судом из-за выявленных нарушений, и Джеорджеску не смог в дальнейшем оспорить это решение в суде.

