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Автомобиль с людьми упал в канал в Махачкале
Меликов: Дагестанские спортсмены спасли пассажиров упавшего в канал автомобиля в Махачкале
В Махачкале автомобиль с четырьмя пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции, людей из машины спасли трое очевидцев, среди которых были два дагестанских спортсмена, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Меликов заявил в своем Telegram-канале о происшествии в Махачкале, где автомобиль с несколькими пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции. По его словам, людей спасли трое очевидцев, двое из которых – дагестанские спортсмены.
«Дагестанские спортсмены Мульдар Мульдаров и Шамиль Изрудинов спасли людей из упавшего в канал имени Октябрьской революции автомобиля. Машина оказалась в воде, люди звали на помощь – и конечно, ее дождались! Сразу трое молодых ребят бросились в канал, добрались до машины и сообща спасли всех четырех пассажиров», – написал Меликов.
Известно, что Мульдаров и Изрудинов являются воспитанниками спортивной школы «Эндирей» и родом из села Новогагатли Хасавюртовского района. Имя третьего спасателя пока остается неизвестным, так как он сразу покинул место событий, добавил Меликов.
Глава Дагестана поручил отметить поступок молодых людей, подчеркнув их мужество и решительность в критической ситуации.
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