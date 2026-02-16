В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

«Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.