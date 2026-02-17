  • Новость часаМоскалькова заявила о неизвестной судьбе 400 пропавших без вести курян
    Замена «Старлинка» для российской армии возможна из стратосферы
    Семья Варданяна назвала 20 лет тюрьмы «приговором всему армянскому народу»
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    Премьер Польши поручил подготовить иск о «репарациях» против России
    Хорватия отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    Москвичей предупредили о самой холодной ночи года
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    2 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    8 комментариев
    17 февраля 2026, 14:04 • Новости дня

    Госдума запретила передачу генетических данных россиян за рубеж

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о регулировании обращения генетических данных россиян.

    Новый закон вводит ограничения на передачу таких данных за рубеж, а также иностранным гражданам и компаниям, находящимся в России, передает ТАСС.

    Законопроект был инициирован правительством и вносит изменения в федеральный закон о государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности.

    «Передача генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и (или) иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся на территории Российской Федерации, представительствам (филиалам) иностранных юридических лиц, находящимся на территории Российской Федерации, представителям указанных юридических лиц на территории Российской Федерации, а также физическим и юридическим лицам, находящимся за пределами территории Российской Федерации, иностранным государствам запрещается», – сказано в тексте закона.

    Под передачей генетических данных понимаются любые действия, которые могут сделать такую информацию доступной иностранцам – от сбора и хранения до пересылки и размещения в интернете. Запрет охватывает все способы доступа, распространения и передачи данных.

    Однако в законе предусмотрены исключения. Передача генетических данных за рубеж допускается в случаях оказания медицинской помощи конкретному пациенту, разработки и изготовления лекарств или биомедицинских клеточных продуктов для определенного человека, а также при международном сотрудничестве в соответствии с российским законодательством.

    Ранее биотехнолог Илья Духовлинов, комментируя газете ВЗГЛЯД информацию о создании США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, пояснил, что незаконный сбор генетических данных любой нации может дать полезные открытия в науке, а может быть использован против человечества, равно как и атомная энергия.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (17)
    16 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Суд оштрафовал и выдворил из России мигранта за публичный намаз

    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз

    Суд оштрафовал и выдворил из России мигранта за публичный намаз
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ханты-Мансийском автономном округе принято решение о выдворении иностранного гражданина, совершавшего намаз в общежитии при открытых дверях. Нижневартовский районный суд квалифицировал данное деяние как незаконную миссионерскую деятельность.

    Согласно решению суда, мужчина признан виновным по части 5 статьи 5.26 КоАП РФ и оштрафован на 30 тыс. рублей с последующим принудительным выдворением из страны, передает Ura.ru.

    Как следует из материалов дела, мужчина, приехавший с одной из стран ближнего зарубежья, проживал в общежитии АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин». Он регулярно, пять раз в сутки, совершал намаз и рассказывал соседям о своих религиозных убеждениях, не закрывая дверь комнаты. Это вызвало недовольство других жильцов, которые обратились с жалобой в полицию.

    Суд квалифицировал действия иностранца как осуществление миссионерской деятельности с нарушением российского законодательства. При вынесении решения учли, что у мужчины нет семьи, родственников и постоянного жилья в России.

    «Скорее всего, выдворили его из-за административного правонарушения, а не из-за самого факта молитвы», – отметил адвокат Владимир Александров. По словам юриста, аналогичные меры применяются и к иностранцам, систематически нарушающим правила дорожного движения. Александров также отметил, что в последнее время контроль за миграционным законодательством стал строже.

    Ранее председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике.

    Комментарии (28)
    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в составе Совета безопасности России.

    Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает исключение Сергея Иванова из списка членов Совбеза.

    Иванов ранее занимал пост постоянного члена Совета безопасности. В феврале он был освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Иванов оставил этот пост по собственному желанию.

    Комментарии (13)
    17 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    @ strizhenovaekaterina

    Tекст: Катерина Туманова

    Актриса Екатерина Стриженова поделилась в Telegram-канале впечатлениями от закрытой премьеры спектакля в театре Никиты Михалкова «Мастерская "12"» под названием «Без свидетелей», одна из главных ролей в котором – у Михаила Ефремова, вторая – у Анны Михалковой.

    Невысокий, коренастый, лысый, в белой рубашке, в узком лифте и в объятьях четы Стриженовых – таким предстал после театральной премьеры Михаил Ефремов в театре Никиты Михалкова, на сцене которого состоялся закрытый показ спектакля «Без свидетелей».

    «Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль «Без свидетелей» – дебют на сцене – я от души поздравляю Аню!» – написала Стриженова.

    Она добавила, что работа продолжается, премьера через месяц, но все билеты проданы!

    В посте актрисы есть отрезок видео, на котором запечатлены овации, очевидцы рассказывали, что аплодисменты длились не менее десяти минут.

    «Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом «Без свидетелей». Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не какой-то авангардный спектакль», – сказал НСН режиссер Никита Высоцкий.

    Он добавил, что его совершенно не смутил тот факт, что постановка базируется на том же материале, который делал Никита Сергеевич, так как есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни «Вишневый сад» и это здорово, «если хорошо получается».

    Напомним, в июне 2020 года Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2024 года Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года актёр  зарегистрировал ИП для работы в СМИ. Ефремов стал  участником труппы театра Никиты Михалкова и исполнит одну из главных ролей в новой постановке. Михаил Ефремов в январе приступил к работе над ролью в спектакле театра «Мастерская 12».

    Комментарии (12)
    16 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд

    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали иск в суд на два млн рублей

    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На театр российской певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» подан иск в суд на сумму 2,1 млн рублей.

    Причиной обращения в суд стало, как указывается, «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг», передает «Газета.Ru». Истцом выступил представитель индивидуального предпринимателя М.А. Обушенкова из Элисты, который зарегистрировал иск 3 февраля 2026 года, следует из данных сервиса Rusprofile.

    С театра требуют 2 млн 171 тыс. рублей. Подробные обстоятельства спора сторонами пока не раскрываются. Известно, что 9 февраля иск был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений, а на исправление недостатков истцу дали время до 10 марта.

    Кроме того, уже с ноября прошлого года за театром числится задолженность перед Федеральной налоговой службой. Размер долга составляет 2,1 млн рублей.

    В ноябре арбитражный суд зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    Комментарии (18)
    16 февраля 2026, 20:18 • Новости дня
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве

    Делегация России прилетит в Женеву утром во вторник и вернется Москву в среду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация России прилетит в Женеву во вторник рано утром, а вылет в Москву намечен на вечер среды.

    Прилет делегации ожидается между пятью и шестью часами утра, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    «Они прилетают в пять-шесть утра, а улетят в среду вечером. Пока так, но все может переиграться», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, в Женеве 17 февраля запланированы переговоры по Украине без прямого участия ООН и Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Сообщалось, что российскую делегацию на переговорах в Женеве решили расширить.

    В понедельник в Женеву прибыли первые делегации для переговоров по Украине. США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (3)
    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    Комментарии (2)
    16 февраля 2026, 22:30 • Новости дня
    Минэкономразвития предложило пересмотреть правила возврата товаров на маркетплейсах

    Tекст: Катерина Туманова

    На российских маркетплейсах может появиться категория товаров, которые не подлежат возврату, сообщили на сайте Минэкономразвития.

    В ходе стратегической сессии эксперты Минэкономразвития выделили необходимость различать отказ от товара после осмотра в пункте выдачи или при получении у курьера и возврат товара после его получения.

    Было предложено составить список товаров, от которых нельзя отказаться при получении в ПВЗ или у курьера, например, продукты питания, лекарства и медицинские изделия. Для таких товаров возврат будет невозможен после их получения, однако можно будет отказаться сразу при приемке, сказано на сайте ведомства.

    Для других категорий, таких как электроника, парфюмерия и косметика, отказаться от товара можно только до момента его окончательного получения, после чего возврат невозможен.

    Также продавцам предлагается предоставить право согласовать возврат товаров надлежащего качества и удерживать с потребителя расходы на обратную доставку.

    «Для всех иных товаров, не попавших в эти категории, нужно уточнить процедуры контроля за возвратами. В том числе, когда товар можно вернуть – целостность упаковки, идентификаторов, пломб. И добавить требование по фото- и видеоконтролю в пункте выдачи или при приемке курьером с обязательным доступом продавца к этим материалам по запросу», – прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников, добавив, что это потребует изменений в Закон о защите прав потребителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме обсудили ужесточение правил возврата товаров на маркетплейсах. Минпромторг поддержал сохранение скидок на маркетплейсах при согласии продавцов. В Госдуме предложили обложить НДС импортные товары на маркетплейсах.

    Комментарии (5)
    17 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский Ил-96 специального летного отряда «Россия» отправился в Женеву, где пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США за закрытыми дверями.

    На основе данных сайта Flightradar24, из московского аэропорта Внуково в понедельник, в 23.35 мск, вылетел Ил-96 специального летного отряда «Россия», передает РИА «Новости». Борт с позывным RSD150, по данным портала, направляется в международный аэропорт Женевы.

    По данным источника ТАСС, российская делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским пробудет в пути девять часов.

    «Перелет займет чуть больше девяти часов, без дозаправки», – сообщил источник.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву. Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    Военкор Котенок заявил об объявлении Эстонией войны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Юрий Котенок отреагировал на недавнее заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который пообещал, что в случае вторжения России в Эстонию, страна «перенесет войну на территорию России».

    «Похоже, Эстония объявила войну России. Я понимаю, конечно, что на лай шавок обращать внимание – такое. Но такое ощущение, что шавкам давно пора дать по носу. Может, кто-то расскажет это наверху, что нас эсточнцы бомбить собрались?», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

    Ранее Цахкна заявил, что Эстония готова «перенести войну» на территорию России в случае вторжения на свою территорию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Европейская правда».

    «Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, то начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России», – сказал он.

    Цахкна также отверг распространенное мнение о том, что Эстония является одной из самых уязвимых стран Европы и якобы может стать первой целью в случае атаки со стороны России. По его словам, подобные заявления – фейк.

    Кроме того, министр считает ошибкой попытки вести переговоры с Россией без четкого плана. Он напомнил, что Европа уже десятилетиями придерживалась подобной стратегии, но она, по его мнению, не принесла результатов.

    Цахкна добавил, что сейчас не время искать специального посланника Европейского Союза для переговоров с Кремлем. Он считает, что подобная инициатива лишь ослабит ЕС и Украину, а любой такой посланник рискует вернуться «в униженном положении».

    Ранее президент Эстонии Алар Карис призвал назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Эстонский депутат назвал слова Кариса о переговорах с Россией провалом кабмина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Комментарии (2)
    16 февраля 2026, 15:08 • Новости дня
    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части

    Куренков: МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части

    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует привлекать военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы.

    Куренков подчеркнул, что соответствующая инициатива уже согласована с Министерством обороны России, передает ТАСС.

    «Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», – сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    В прошлом году в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов пула Белого дома, которые сопровождали его на борту №1 и ряд вопросов затронул грядущие в Женеве переговоры по Украине.

    По словам Трампа, он и его представители выступают за то, что Украине пора бы стать сговорчивее и договориться.

    «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу», – цитирует его РИА «Новости».

    В этот раз глава Белого дома не стал вдаваться в какие-либо подробности будущей трехсторонней встречи в Женеве.

    «Это будут значительные переговоры. Они не будут сложными», – добавил он определений будущей встрече в Европе.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Самолет с российской переговорной делегацией незадолго до полуночи вылетел в понедельник из Москвы в Женеву, куда прибудет утром вторника.

    Комментарии (21)
    16 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    В Госдуме поддержали введение НДС для импортных товаров на маркетплейсах
    В Госдуме поддержали введение НДС для импортных товаров на маркетплейсах
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал предложение о введении налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, которые реализуются через цифровые платформы, вне зависимости от существующих порогов для беспошлинного ввоза.

    Таким образом, если ранее товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг можно было ввозить в Россию без уплаты пошлин и налогов, теперь для продукции, реализуемой через маркетплейсы, предлагается отменить это исключение, передает «Интерфакс».

    В проекте рекомендаций, подготовленном после парламентских слушаний, отдельное внимание уделяется регулированию цифровых платформ-посредников. Документ предлагает выровнять условия для российских и зарубежных продавцов на маркетплейсах. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее выступил за введение полной ставки НДС в 22% с 1 января 2027 года при покупке иностранных товаров на маркетплейсах.

    В то же время Минфин предлагает поэтапное повышение ставки: 5% в 2027 году, затем постепенное увеличение до 20% к 2030 году. Алиханов подчеркнул, что министерство работает над корректировкой системы трансграничной электронной торговли и уравниванием комиссий для всех продавцов.

    Комитет также призвал правительство устранить различия в налоговом регулировании при прямых продажах товаров от иностранных продавцов российским покупателям. Сейчас такие товары попадают под иной режим, чем товары, ввезенные импортерами для внутренней продажи, что создает неравные условия конкуренции.

    Среди других мер – введение преференций для российских поставщиков по комиссиям маркетплейсов и предоставление платформам инструментов контроля за соблюдением интеллектуальных прав через интеграцию с системами Роспатента.

    Ранее крупные ретейлеры предложили ввести ограничения для маркетплейсов.

    Комментарии (13)
    16 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России

    Путин включил Собянина в состав Военно-промышленной комиссии России

    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении состава Военно-промышленной комиссии.

    В обновленный состав вошли мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Наталья Сергунина.

    Документ размещен на официальном портале правовой информации.

    В 2024 году глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Минпромторга Антон Алиханов были включены в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России

    Комментарии (8)
    ВСУ ударили по детско-молодежному центру в Херсонской области
    Минфин: Россияне тратят около 2 трлн рублей в букмекерских конторах
    Бельгия вызвала посла США из-за обвинений в антисемитизме
    Орбан обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в Венгрии
    Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО
    Выжившего в Охотском море Пичугина обвинили в смерти подростка
