В Воронеже экс-сотрудники ГИБДД предстали перед судом по делу о взятках
Бывших сотрудников ГИБДД в Воронеже обвинили в систематическом получении взяток от фирмы за сокрытие данных о ДТП, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Подозреваемые, согласно версии следствия, с октября 2022 по декабрь 2024 года регулярно получали денежные средства от компании, занимающейся оформлением ДТП, сообщает телеканал 360 со ссылкой на сообщение ведомства.
За эти деньги экс-сотрудники делились с представителями компании информацией о происшествиях в Лискинском районе Воронежской области и не направляли на места аварий экипажи ДПС.
Арестовано их имущество на сумму более 6 млн рублей.
В ведомстве также уточнили, что по делу собрана полная доказательная база, включающая показания свидетелей, протоколы и другие материалы.
Сейчас дело направлено в суд, где бывшие полицейские предстанут перед судом по обвинению в получении взяток от коммерческой организации.
Ранее в Челябинской области бывшего замглавы региональной Госавтоинспекции Олега Жиляева заподозрили в получении взятки и покровительстве бизнесу.