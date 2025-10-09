В Челябинске арестовали бывшего замначальника ГАИ за взятки

Суд арестовал экс-замначальника ГАИ Челябинска по делу о взятках

Tекст: Елизавета Шишкова

Суд в Челябинске по ходатайству следователя Следственного комитета арестовал бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД города Олега Жиляева до 8 декабря 2025 года, передает РИА «Новости».

По данным следствия, Жиляев обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, а также в получении взятки в крупном размере. Ему вменяются пункты «е» части 3 статьи 286 и «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

В региональных правоохранительных органах уточнили, что с января 2024 года по май 2025 года Жиляев, работая на руководящей должности в ГИБДД, покровительствовал коммерсантам из сферы дорожного хозяйства. По версии следствия, он освобождал транспортные средства ООО от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также ускорял согласование проектной документации при установке дорожных знаков.

Жиляева подозревают в получении взяток от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна. Следствие считает, что он оказывал различные незаконные услуги в интересах коммерческой организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший госавтоинспектор Сергей Кузнецов получил 5,5 года строгого режима за попытку взятки, а также лишился звания и права работать в госструктурах.

Генеральная прокуратура России направила запрос в ОАЭ об изъятии пяти квартир в Дубае, принадлежащих Кузнецову. Квартиры стоимостью более 3 млн дирхам были приобретены без подтверждения законных источников дохода.