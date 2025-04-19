  • Новость часаВ Конго при крушении судна погибли 148 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США готовят почву для выхода из конфликта на Украине
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    Хуситы атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson
    Армения, Грузия и Словакия поддержали антироссийскую резолюцию ООН
    В Москве началась работа по созданию нового российского стиля
    Россия и Украина провели обмен телами военных
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    5 комментариев
    19 апреля 2025, 07:56 • Новости дня

    Экс-сотруднику ГАИ с элитной недвижимостью в Дубае дали 5,5 года колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший госавтоинспектор Сергей Кузнецов, владеющий квартирами в Дубае, получил 5,5 года строгого режима за попытку взятки, а также лишился звания и права работать в госструктурах.

    Как передает ТАСС, Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова виновным по статье о покушении на получение взятки в крупном размере. Кузнецов был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был вынесен в прошлом году и оспаривался осужденным, однако Мосгорсуд оставил решение без изменений.

    Суд также лишил Кузнецова звания старшего лейтенанта полиции и запретил ему занимать должности в государственных и правоохранительных структурах в течение пяти лет после освобождения. По данным суда, в феврале 2021 года Кузнецов вместе с коллегой вымогал деньги у водителя за несоставление протокола, используя неустановленный прибор для фиксации предполагаемого алкогольного опьянения.

    Как сообщается в материалах дела, за время службы в ГИБДД Кузнецов с родственниками приобрел более 20 объектов недвижимости и автомобиль. В банковских ячейках обнаружили крупные суммы денег, происхождение которых он не смог объяснить. Генпрокуратура России обратилась к властям ОАЭ с просьбой об изъятии пяти его квартир в Дубае общей стоимостью свыше 66 млн рублей. Лефортовский суд также постановил взыскать в доход государства имущество и средства Кузнецова почти на 180 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила запрос в ОАЭ для изъятия пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС Сергею Кузнецову, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель были задержаны за получение взятки в размере 50 млн рублей, а в Москве появятся видеорегистраторы нарушений ПДД, которые могут вращаться вокруг своей оси.

    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

    Коментарии (40)
    18 апреля 2025, 09:50 • Новости дня
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен, пишет Wall Street Journal.

    Спецпосланник президента США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

    Согласно данным издания, спецпосланник также высказал предположение, что для Киева не столь важны территории, где преобладает русскоязычное население. Именно эти регионы могут остаться за Россией в рамках урегулирования.

    Уиткофф не уточнил, какие именно регионы могут быть предметом обсуждения, но отметил, что стороны стремятся найти компромиссное решение, способствующее стабилизации ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    Коментарии (31)
    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Отечественная рок-группа «Бахыт-Компот» презентовала новый клип на песню «На русском обугленном танке», выполненную в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина.

    Лидер группы Вадим Степанцов рассказал, что это один из немногих случаев, когда он написал песню не на свои стихи, передает Рен-ТВ.

    Основой композиции стали строки, сочиненные его знакомым. Несмотря на это, тематика песни оказалась близка Степанцову, так как группа часто выступала для бойцов на фронте.

    Степанцов отметил, что песня выполнена в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина. Она представляет собой сатиру, созданную для поднятия настроения бойцам.

    Анимация для клипа была создана художником, другом Степанцова, который трудился над проектом около года.

    Это уже второй клип, который он создает для группы. Премьера вызвала радость фанатов, несмотря на простоту его визуального исполнения.

    Кроме того, лидер группы отметил возросшую популярность «Бахыт-Компота», поскольку коллектив все чаще приглашают на различные фестивали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк.

    Коментарии (8)
    18 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева

    Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева

    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

    В своем Telegram-канале она написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

    Коментарии (5)
    18 апреля 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

    Мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, который длился месяц, завершился, передает ТАСС.

    Песков заявил, что никаких дополнительных распоряжений верховный главнокомандующий не делал.

    Кроме того, Песков добавил, что Россия продолжает стремиться к урегулированию конфликта на Украине и остается открытой для диалога.

    Он подчеркнул, что Москва готова к обсуждениям, которые будут учитывать безопасность и интересы страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

    Коментарии (14)
    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

    Коментарии (10)
    18 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, сообщают СМИ.

    По предварительной информации, актер мог получить переломы, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

    В театре имени Ленсовета отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений, однако врачами ему рекомендован отдых и восстановление. В связи с этим ближайший спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского, который исполняет роль герцога Эскала. Зрители услышат голос актера только в записи.

    «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», – подчеркнули в театре.

    В 2023 году Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

    Коментарии (4)
    18 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России

    Группа Raiffeisen Bank Int. остановила продажу российского подразделения

    FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России
    @ Alex Halada/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Австрийская группа Raiffeisen Bank International приостановила продажу российского подразделения на фоне сближения Москвы и Вашингтона, а также из-за неопределенности на мировом рынке, пишет FT.

    Группа Raiffeisen Bank International (RBI), которая продолжает работать в России, временно прекратила попытки продать свое подразделение на фоне сближения России и США и неопределенности рынков из-за пошлин США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    «Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться», – сообщили информаторы издания.

    Они напомнили, что RBI в 2022 году подвергся давлению со стороны регулирующих органов и правительств иностранных государств, включая ЕС и США, с требованием продать свой бизнес в России. Сложная сделка по продаже была приостановлена после того, как российский суд заморозил акции российской «дочки» «Райффайзенбанка», а позже наложил на банк штраф в размере 2 млрд евро в качестве компенсации ущерба, сказано в материале.

    FT отмечает, что в заявлении RBI говорится о «продолжении» процесса продажи, но добавляется, что судебное разбирательство приостановило исполнение любых сделок.

    «В настоящий момент акции RBI в «Райффайзенбанке» в России заблокированы, поэтому сделка на данный момент невозможна», – заявили в RBI.

    По данным RBI, усилия по сворачиванию бизнеса все еще предпринимаются в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

    Raiffeisen, который является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG, представлен в России с 1996 года. Это одна из крупнейших банковских групп Австрии.

    Газета ВЗГЛЯД в марте разбиралась, почему западные инвесторы – покупатели российских ценных бумаг – потирают руки в ожидании приближения отмены антироссийских санкций и не торопятся уходить с российского рынка. Красноречивый пример – котировки акций Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с «дочкой» в Москве, которые выросли на Венской фондовой бирже на 25%.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Иран сообщил о скорой ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, что иранский парламент (меджлис) в ближайшее время ратифицирует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

    «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был ратифицирован Государственной думой. Мы это приветствуем. В скором времени будет осуществлена его ратификация иранским парламентом – Меджлисом», – сказал Арагчи, передает ТАСС.

    Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия готова содействовать возможным договоренностям между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке, если они будут взаимоприемлемыми и учтут законные интересы Ирана. «Мы приветствовали стремление, насколько можем судить, к достижению объективных, взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Ираном и Соединенными Штатами», – заявил Лавров.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    На прошлой неделе депутаты Госдумы одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном, охватывающий оборону, энергетику и финансы.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 23:28 • Новости дня
    Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

    Старший сын главы Чечни стал почетным гражданином Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Звание почетного гражданина Грозного было присвоено старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову за весомый вклад в развитие спортивной сферы в регионе и успешную реализацию спортивных проектов.

    Как передает РИА «Новости», министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил о присвоении Ахмату Кадырову звания «Почетный гражданин города Грозный».

    Старший сын главы республики, возглавляющий министерство по физической культуре и спорту, а также футбольный клуб «Ахмат», получил это звание за значимый вклад в развитие спорта в Чечне.

    Дудаев искренне поздравил Ахмата Кадырова, подчеркнув его грамотный управленческий подход и эффективную работу в сфере спортивной политики. «Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта», – написал министр.

    По словам Дудаева, за короткое время Ахмат Кадыров достиг впечатляющих результатов на посту министра и президента футбольного клуба, что принесло ощутимую пользу для региона и будет полезно для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о кровной клятве, данной на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова, отомстить за его смерть, которая была исполнена после ликвидации Сулеймана Имурзаева.

    Дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова решила покинуть пост зампреда кабмина региона ради карьеры в моде.

    В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 05:31 • Новости дня
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии

    Tекст: Денис Тельманов

    Юристы заявили о необходимости проверки утверждений пассажиров о возможном злонамеренном характере пожара после жесткой посадки российского самолета в Анталье, ссылаясь на коллективный иск.

    Как передает РИА «Новости», адвокат Джандаш Гюрол, представляющий интересы нескольких пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», сообщил о подаче коллективных исков против российского перевозчика и его представительства в Стамбуле, а также против экипажа.

    Гюрол подчеркнул, что истцы настаивают на расследовании возможного злого умысла, включая обвинения в мошенничестве и умышленной аварии. В исках фигурируют статьи турецкого уголовного кодекса об угрозе общественной безопасности и мошенничестве ради страховых выплат.

    В сообщении юрист добавил: «Когда будут опубликованы расшифровки с черных ящиков самолета, станет понятна причина инцидента. Говорят, что это ЧП, но мои истцы утверждают, что это неслучайный инцидент. Посмотрим, что покажет следствие, мы как адвокаты лишь требуем расследовать подобные утверждения, мы все-таки не специалисты по авиации или пожарам».

    Ранее в авиакомпании «Азимут» поясняли, что пожар не возник непосредственно на борту, а произошло возгорание топлива, вытекшего на бетон после деформации топливного бака вследствие грубой посадки. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению через две минуты после сигнала, все 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы за семь минут. Аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов из-за происшествия, вылеты перенаправлялись на военную ВПП.

    Инцидент произошел вечером 24 ноября 2024 года при посадке рейса Сочи-Анталья. По данным Росавиации, пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, ущерб оценен предварительно не менее чем в один миллион рублей. В самой авиакомпании причиной указывают непрогнозируемый сдвиг ветра.

    Позднее последовали внеплановые проверки в «Азимуте» и четырех аэропортах, специалисты проверили летную годность и безопасность самолетов перевозчика. Представитель «Азимута» сообщил, что компания проходит пять-шесть инспекций ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Азимут» опровергла сообщения турецкого СМИ о пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 до инцидента в Анталии, заявив, что они не соответствуют действительности, шесть российских пассажиров обвинили пилотов авиакомпании «Азимут» в намеренной аварии ради страховой выплаты и подали иск в Анталье, а Ространснадзор в связи с возгоранием двигателя самолета в Анталье намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 21:08 • Новости дня
    Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries

    Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries в Тверской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тверской области расследуется уголовное дело о мошенничестве при строительстве складского комплекса Wildberries, ущерб от завышения объемов работ по перемещению грунта составил более 14 млн рублей.

    Уголовное дело по факту мошенничества при строительстве склада Wildberries было возбуждено в начале апреля на основании материалов доследственной проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УМВД по Тверской области, передает «Интерфакс».

    По данным правоохранительных органов, неустановленные лица завысили объемы работ по перемещению и разработке грунта, чем нанесли ООО «Вайлдберриз» ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.

    В полиции сообщили, что с марта 2023 года по январь 2024 года руководство ООО «ВБ Девелопмент», подконтрольного Владиславу Бакальчуку, заключало договоры на перемещение грунта с «заведомо завышенным объемом».

    В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ подтвердили расследование уголовного дела и заявили о готовности оказать МВД необходимое содействие: «Мы подтверждаем информацию о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве компанией "ВБ Девелопмент" склада Wildberries в Тверской области. Wildberries&Russ окажет МВД необходимое содействие».

    В «ВБ Девелопмент» в ответ заявили, что не получали официальных обращений от правоохранительных органов и полагают, что инициатором расследования выступило само ООО «Вайлдберриз». В компании подчеркнули, что «ВБ Девелопмент» выполняло функции технического заказчика и является таким же потерпевшим, как и заказчик строительства. Генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов отметил: «Ни одни выплаты без согласования с сотрудниками Wildberries не производились за всю историю строительства складов во всех регионах России».

    Накануне Савеловский суд Москвы встал на сторону Татьяны Ким в деле о разделе имущества с Владиславом Бакальчуком, передав ей оставшуюся однопроцентную долю в ООО «Вайлдберриз» и сделав ее единственным владельцем компании.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 00:31 • Новости дня
    Делегация из России посетила святыни Иерусалима перед Пасхой

    Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла за Благодатным огнем

    Tекст: Денис Тельманов

    В канун Пасхи представители Фонда Андрея Первозванного отправились в Иерусалим за Благодатным огнем и получили благословение патриарха Феофила III на важную миссию.

    Как передает ТАСС, делегация Фонда Андрея Первозванного в пятницу прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем и посетила главные христианские святыни города, включая храм Гроба Господня, Александровское подворье и часовню Кувуклию.

    Делегацию возглавил глава попечительского совета фонда Владимир Якунин. На аудиенции у патриарха Иерусалимского Феофила III Якунин отметил, что Иерусалимская церковь является материнской для православных конфессий и поблагодарил патриарха за укрепление христианского присутствия на Святой земле.

    Патриарх Феофил III, благословляя российскую делегацию, подчеркнул значимость их миссии «во времена, когда люди стремятся к разрушению».

    Он передал послание патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также президенту России Владимиру Путину, выразив благодарность за выполненные обещания.

    «Самое главное – то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня», – сказал патриарх.

    Стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и задержку вылета архиепископа Маркелла властями Молдавии.

    Патриарх выразил обеспокоенность данным инцидентом. Ожидается, что схождение Благодатного огня состоится в храме Гроба Господня накануне Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 20 апреля одновременно западными и восточными христианами.

    По информации фонда, Благодатный огонь будет доставлен в российские приграничные области и в столицу, где он попадет к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и еще в 15 храмов.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту не планируется, однако представители епархий Русской православной церкви смогут принять участие в мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии дважды не выпустили епископа Бельцкого и Фалештского Маркела из Кишинева в Израиль для участия в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме, в то время как делегация Бессарабской митрополии, лояльной президенту Майе Санду, смогла вылететь из Кишинева без препятствий.

    Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал срыв этой поездки знаком войны против православного мира.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 08:51 • Новости дня
    Суд запретил продажу белого Mercedes семьи Шамарина

    Суд запретил регистрационные действия на Mercedes-Benz семьи осужденного Шамарина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд наложил запрет на регистрационные действия с автомобилем Mercedes-Benz семьи Вадима Шамарина, осужденного на семь лет за взятку, что делает невозможной его продажу.

    Как сообщает РИА «Новости», Московский гарнизонный военный суд вынес приговор Вадиму Шамарину, приговорив его к семи годам колонии строгого режима за получение взяток. Помимо этого, Шамарина лишили звания «генерал-лейтенант» и конфисковали почти 36 млн рублей.

    Гособвинитель требовал для Шамарина двенадцати лет лишения свободы и штрафа в 108 млн рублей, что соответствует троекратному размеру взятки. Суд также постановил сохранить арест на принадлежащий семье Шамарина автомобиль Mercedes-Benz и на его квартиру до исполнения приговора в части конфискации.

    Автомобиль Mercedes-Benz GLE AMG 2021 года выпуска, стоимость которого колеблется от 8 млн до 20 млн рублей, согласно данным «Авто.ру», был подвергнут ограничению в виде запрета на регистрационные действия. Это означает, что продать его невозможно, пока не будет исполнено соответствующее постановление суда.

    Шамарин признал вину в получении взятки. Дело рассматривалось в особом порядке, исключающем исследование доказательств. По данным следствия, в 2019-2023 годах в рамках гособоронзаказа с ОАО «Пермский телефонный завод »Телта« были заключены контракты на сумму более 1,4 млрд рублей. За увеличение объемов и стоимости поставок Шамарин получил 36 млн рублей взяток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерала Вадима Шамарина осудили на семь лет по делу о крупной взятке, у Шамарина арестовали автомобиль Mercedes, и бывший генерал готов участвовать в спецоперации как обычный военный.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 17:02 • Новости дня
    Бразилия заявила об усилении поддержки БРИКС в ответ на пошлины США

    Бразилия заявила об укреплении БРИКС после введения американских пошлин

    Tекст: Ирма Каплан

    Бразилия намерена усилить поддержку БРИКС в ответ на введение американских пошлин, заявил министр сельского хозяйства Карлус Фавару, отметив важность поиска новых торговых возможностей.

    Министр сельского хозяйства Бразилии Карлус Фавару заявил, что его страна планирует усилить поддержку БРИКС, чтобы противостоять протекционистским мерам США, сообщает портал Brasil247.

    «Беспрецедентный протекционизм США еще больше мотивирует нас укреплять этот геополитический блок (БРИКС) и искать новые торговые возможности», – заявил Фавару после тематической встречи по сельскому хозяйству в Бразилии.

    По словам министра, страны – члены БРИКС достигли согласия в отношении необходимости расширения сельскохозяйственной торговли друг с другом перед лицом торговых барьеров, налагаемых американским рынком.

    В частности, бразильское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (Apex) разработало карту с 1,6 тыс. бразильских продуктов с экспортным потенциалом в страны БРИКС.

    Среди основных перспективных направлений названы: Южная Африка – 582 товара; Китай – 400 товаров; Индия – 388 товаров; Россия – 231 товар.

    В 2024 году Бразилия экспортировала в страны БРИКС товары на 102,5 млрд долларов, сохранив положительное сальдо торгового баланса в размере 20,4 млрд долларов США.

    БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС поддержали предложение России о создании зерновой биржи и торговой платформы для сельхозпродукции и сырья, говорится в принятой декларации.

    Коментарии (0)
    Главное
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    Иран поставил условие США по ядерной сделке
    ФСБ показала видео с австралийским наемником ВСУ Дженкинсом
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»
    «Автодор» объявил стоимость проезда по трассе А-289 из Краснодара в Крым
    Бегун из Южной Африки побил рекорд Усэйна Болта
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене

    Отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти

    Чехия сегодня празднует полный отказ от российской нефти. Она была одной из трех европейских стран, которые сохранили возможность покупать российскую нефть благодаря наличию советского нефтепровода «Дружба». Как Польша помогла Чехии решиться на такой невыгодный шаг и как этот, казалось бы, небольшой шаг может привести к более масштабным последствиям для России? Подробности

    Перейти в раздел

    США временно вернули европейцам самоуважение

    На встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине. До кое-чего договориться удалось, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерная энергетика обеспечит российские перспективы в космосе

    Одна из самых технологически развитых отраслей российской промышленности – ядерная энергетика – должна стать козырем России в космосе на ближайшие десятилетия. По крайней мере, такая задача поставлена руководством страны. Как будут выглядеть ядерные космические системы и какие преимущества они предоставят? Подробности

    Перейти в раздел

    Польшу лишают шансов нажиться на Украине

    «Поляки на банкет опоздали». Такими словами политологи комментируют намерение Варшавы заработать на помощи Украине – точно так же, как это сейчас пытается сделать Белый дом. Можно сказать, что у Польши уводят лакомый кусок прямо из-под носа, причем те, кого Варшава рассматривает как ближайших союзников. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От России ждут ответа на главный вопрос

      США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............