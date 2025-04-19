Экс-сотруднику ГАИ с элитной недвижимостью в Дубае дали 5,5 года колонии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова виновным по статье о покушении на получение взятки в крупном размере. Кузнецов был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был вынесен в прошлом году и оспаривался осужденным, однако Мосгорсуд оставил решение без изменений.

Суд также лишил Кузнецова звания старшего лейтенанта полиции и запретил ему занимать должности в государственных и правоохранительных структурах в течение пяти лет после освобождения. По данным суда, в феврале 2021 года Кузнецов вместе с коллегой вымогал деньги у водителя за несоставление протокола, используя неустановленный прибор для фиксации предполагаемого алкогольного опьянения.

Как сообщается в материалах дела, за время службы в ГИБДД Кузнецов с родственниками приобрел более 20 объектов недвижимости и автомобиль. В банковских ячейках обнаружили крупные суммы денег, происхождение которых он не смог объяснить. Генпрокуратура России обратилась к властям ОАЭ с просьбой об изъятии пяти его квартир в Дубае общей стоимостью свыше 66 млн рублей. Лефортовский суд также постановил взыскать в доход государства имущество и средства Кузнецова почти на 180 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила запрос в ОАЭ для изъятия пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС Сергею Кузнецову, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель были задержаны за получение взятки в размере 50 млн рублей, а в Москве появятся видеорегистраторы нарушений ПДД, которые могут вращаться вокруг своей оси.