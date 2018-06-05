В Москве появятся видеофиксаторы с обзором в 360 градусов

Видеорегистраторы нарушений ПДД, которые вращаются вокруг своей оси, появятся в Москве, сообщил глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

«Сейчас у нас тестируются комплексы, которые поворачиваются на 360 градусов. Если мы удачно все это протестируем, то фактически камера будет в зоне видимости фиксировать все нарушения. Сейчас тестовые испытания пройдут, и по 100 адресам Москвы может появиться такая система», – передает ТАСС слова Коваленко.

По его словам, положительные результаты дала внедренная год назад система «Пит-стоп», когда планшетные компьютеры сотрудников ГИБДД подключаются к стационарному комплексу, благодаря чему сотрудник ГАИ видит все камеры в зоне обслуживания своего поста.

Как только машина превышает скорость на 80 км/ч, инспектор видит и останавливает нарушителя.

«Хочу сказать, что за четыре месяца этого года благодаря этим комплексам были привлечены к ответственности около 70 человек» – сказал глава столичной ГИБДД.

Коваленко рассказал также, что Госавтоинспекция Москвы наладила планомерную работу в борьбе с нарушителями правил дорожного движения.

«Могу сказать, что борьба эта ведется всегда. На дорогах Москвы их (лихачей) стало гораздо меньше, чем, например, 4–5 лет назад. Сейчас выстроилась планомерная работа в борьбе с ними», – сказал он.

Он пояснил, что ГИБДД анализирует каждую ситуацию с лихачом на дороге и не оставляет ни один инцидент без внимания, даже если в них бывают замечены знаменитые люди.

«У нас есть люди, которые обладают иммунитетом по закону, а всех остальных наказывают на общих основаниях в соответствии с законом Российской Федерации независимо от того, кто это – спортсмен, артист или политик. Ничего им не прощается», – заверил Коваленко.

Он рассказал также, что нательные видеорегистраторы появились у сотрудников ГИБДД Москвы для пресечения случаев взяточничества.

«С помощью города мы приобрели нательные видеорегистраторы, они размером со спичечный коробок, и практически всю смену (сотрудника ГИБДД) идет запись. Сотрудник может отключить на время обеда, но любое общение с участником движения должно вестись под запись», – сказал он.

По словам начальника столичной ГИБДД, такие приспособления в скором будущем появятся у всех сотрудников подразделения.

«Окружные подразделения пока не оснащены, но мы ждем очередной закупки, и тогда на 100% весь город будет обеспечен такими приспособлениями», – пояснил он.

Коваленко добавил, что только за прошлый год в Москве были задержаны 125 водителей за попытку дачи взятки сотрудникам ГИБДД как при несении службы на дороге, так и при сдаче экзаменов и регистрации транспорта.

Кроме того, он рассказал, что Госавтоинспекция модернизирует стеклянные кабины регулировщика дорожного движения.

«Стационарные посты ГАИ, посты регулировщика были всегда. Они подразумевают помещения, предназначенные для круглосуточного несения службы. Говорить о том, что в Москве вновь появятся эти посты, неправильно, у нас они были всегда и никуда не исчезали, просто были в разных видах – высокие, круглые. В последнее время стояли очень древние – квадратные металлические застекленные конструкции, но они не вписывались в эстетический облик Москвы, потому что Москва в рамках проекта «Моя улица» преобразилась, и эта стеклянная ржавая коробка выглядела архаично», – сказал Коваленко.

По его словам, на протяжении полутора лет в Москве устанавливают круглые красивые кабины для регулировщиков.

«В настоящее время их можно увидеть на Манежной площади, на Тверской, такой же пост находится на Садовом кольце, на площади Петровских Ворот. Но хочу отметить, что они нужны только в тех местах, где сотрудники несут постоянную службу, и на сложных дорожных развязках. Мы не можем ставить их везде, потому что в этом нет необходимости», – подчеркнул Коваленко.