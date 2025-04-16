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Россия направила ОАЭ запрос на изъятие квартир экс-инспектора ДПС в Дубае
Генпрокуратура направила ОАЭ запрос на изъятие пяти квартир экс-инспектора ДПС
Генеральная прокуратура России направила запрос в ОАЭ об изъятии пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС Сергею Кузнецову, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.
Краснов на встрече в Абу-Даби подчеркнул, что квартиры в Дубае, стоимостью более 3 млн дирхам, были приобретены без подтверждения законных источников дохода, передает ТАСС.
«Я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами», – рассказал Краснов.
В начале 2025 года в компетентные органы ОАЭ были направлены все необходимые документы для исполнения судебного решения о конфискации имущества. Краснов, обращаясь к президенту управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейду Обайду Абушибсу, попросил взять под контроль процесс рассмотрения этого запроса.
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества и денег на сумму почти 180 млн рублей у Кузнецова. В ходе службы в московской ГАИ он с близкими приобрел более 20 объектов недвижимости и автомобиль, но не смог подтвердить законность источников доходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель были задержаны за получение взятки в размере 50 млн рублей от коммерческой компании. Также сообщалось, что ФСБ задержала бывшего чиновника Росморречфлота за получение взятки в виде квартиры.