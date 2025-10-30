Священник заявил о чрезмерном внимании к Хэллоуину в России

Священник Горбунов: Хэллоуин не олицетворяет католическую культуру

Tекст: Мария Иванова

Праздник Хэллоуин не связан с российской духовной культурой и не отражает католическую традицию, заявил генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, передает РИА «Новости».

По его словам, «в России есть чрезмерное внимание к Хэллоуину, учитывая, что праздник никак не связан с российской духовной культурой». Кроме того, мнение о том, что Хэллоуин олицетворяет католическую культуру, ошибочно.

Горбунов отметил, что Хэллоуин в современном виде, представленный в поп-культуре, не стоит рассматривать как католический праздник наравне с традициями церкви. Он сравнил это с тем, как было бы ошибочно судить о православии по празднованию Масленицы. Священник также обратил внимание, что популярность Хэллоуина, как и народных гуляний на Масленицу, часто превосходит интерес к церковным торжествам.

Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября и уходит корнями в кельтские традиции праздника Самайн. В этот день у кельтов существовало представление, что граница между миром живых и мертвых стирается, и души умерших возвращаются на землю. С распространением христианства на Британских островах 1 ноября стал Днем всех святых у католиков.

Традиция наряжаться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады укоренилась в США в XX веке, где также появилась привычка вырезать из тыквы «фонарь Джека». В России празднование Хэллоуина получило популярность только с 90-х годов прошлого века.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести ребрендинг Хэллоуина, переименовав его в «Ночь таинственных историй» с российскими символами.

Следственный комитет тогда начал расследование псевдорелигиозных вечеринок накануне Хэллоуина в Козельске.

Между тем патриарх Кирилл также выступил против празднования в России Дня святого Валентина.