СК начал расследование псевдорелигиозных вечеринок накануне Хэллоуина в Козельске

СК начал расследование по факту псевдорелигиозных вечеринок накануне Хэллоуина в Козельске

Tекст: Максим Попов

«По предварительным данным, на территории Козельска действует клуб, который устраивает псевдорелигиозные мероприятия развлекательного характера. При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм», – говорится в Telegram-канале СК по региону. Следственный комитет намерен дать правовую оценку действиям организаторов мероприятий, чтобы выявить возможные нарушения законодательства.

Объединение «Русская община в Калуге» осудило подобные события, выражая обеспокоенность из-за участия в них подростков. По их мнению, это наносит вред традиционным российским нравственно-духовным ценностям и психическому развитию детей.

Напомним, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести ребрендинг Хэллоуина, переименовав его в «Ночь таинственных историй» с российскими символами.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цинизмом ситуацию, когда дети госсекретаря США Энтони Блинкена пришли на празднование Хэллоуина в костюмах, напоминающих одежду президента Украины Владимира Зеленского.

Официальные письма о запрете празднования Хэллоуина от регионального министерства образования и науки в прошлом году поступили в школы и другие учебные учреждения Якутии.