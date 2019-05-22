Генштаб ВСУ возглавил виновник массовой гибели украинских военных

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Китай приготовил США редкоземельный удар

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Украину ждет референдум о «прянике» для России

До «нерушимой дружбы» советских времен предельно далеко, но шаг к восстановлению отношений может быть сделан Фото: «Дружба вечная, дружба славная!»/Ю. П. Мохор
Владимир Зеленский и его команда перешли от обещаний наладить отношения с Россией к хоть какой-то конкретике. Глава администрации украинского президента Андрей Богдан сообщил: новая власть собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Москвой. При этом отношения с Россией он предлагает строить по принципу «кнута и пряника». Что в Киеве считают «кнутом» и согласятся ли украинцы на «пряник» для России? Подробности...
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Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

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Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт – более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья – в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции? Подробности...
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Как довели главу Пентагона до самоубийства

Джеймс Форрестол убеждал президента Гарри Трумэна, что от СССР исходит смертельная угроза для АмерикиФото: Byron Rollins/AP/ТАСС
Министр обороны США накладывает на себя руки с криком «Русские идут!». Этот образ из мечтаний наиболее воинственных патриотов Рунета был почти что воплощен в 1949 году и подарил нам один из самых устойчивых мифов о временах холодной войны. История гибели Джеймса Форрестола уникальна в своем роде и по-прежнему полна загадок с хештегами #КГБ, #ЦРУ и #НЛО.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

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В Испании неожиданно обнаружили, что американский кинематограф выставляет в роли злодеев не только русских, но и другие европейские народы, в частности, испанцев. Страшно этому удивились, а что делать – не знают. Подробности...
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Блеск и нищета Первой Оранжевой

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Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
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            Генштаб ВСУ возглавил виновник массовой гибели украинских военных

            Руслан Хомчак (слева) имеет в украинской армии сомнительную репутацию   22 мая 2019, 21:07
            Фото: president.gov.ua
            Текст: Евгений Крутиков

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            Первым кадровым назначением президента Украины Владимира Зеленского в армии стала фигура нового начальника генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Как этот человек причастен к поражению украинской армии под Иловайском, массовой гибели украинских военных – и почему он хотел уволиться из ВСУ?

            Генерал Хомчак родился на западе, в Ровно, учился в Москве, служил до 1991 года в Германии, а затем стандартно продвигался по карьерной лестнице уже в украинской армии. На фоне войны такие биографии ничтожны, ибо настоящие карьеры делаются на войне, по ней и судят об офицерах и генералах. И тут с Хомчаком все плохо. Это он планировал операцию по окружению Донецка летом 2014 года, закончившуюся чудовищным для ВСУ «иловайским котлом», в должности командующего войсками сектора «Б».

            Генерал-лейтенант Руслан Хомчак хорошо и близко знаком с Игорем Коломойским. Наверное, это все, что нужно знать о новом начальнике генерального штаба ВСУ, но все-таки поясним.

            Это не смешно, но летом 2014 года планирование операции по окружению Донецка через Иловайск проходило не в Киеве в генеральном штабе, а в Днепропетровске – в кабинете правой руки тогдашнего губернатора области Игоря Коломойского Геннадия Корбана. Добрбаты курировал, кормил, обувал, одевал и вооружал лично Игорь Коломойский, потому все это и происходило в кабинете его помощника.

            В совещании 5 августа, помимо хозяина кабинета, участвовали командиры добрбатов Семен Семенченко («Донбасс»), Андрей Билецкий («Азов») и журналист-«волонтер» Юрий Бутусов, обладавший неясным, но существенным влиянием. На связи находились глава департамента милиции особого назначения МВД Виктор Челован и представитель МВД «в зоне АТО» Владимир Гриняк. Председательствовал Корбан.

            Сперва обсуждались технические детали: с какой стороны зайти, частоты и качество связи. С опозданием на час (всего совещание длилось пять-шесть часов) прибыл командующий сектором «Б» генерал Руслан Хомчак. Он занял место Корбана и объяснил «вводные». По мнению Хомчака, дело близилось к развязке. «Сепаратисты», с его слов, были деморализованы и не в состоянии вынести удар украинских войск и добрбатов. При этом критично важно одновременно окружить Донецк и снова выйти к российской границе.

            Предыдущие попытки окружить Донецк через Шахтерск закончились бойней, а выход узкой кишкой к границе превратился в «изваринский котел» с позорным бегством украинских частей через российскую границу, где их интернировали. Хомчака это не смущало. Он соглашался, что сил ВСУ недостаточно, на линии фронта зияют дыры, но общая концепция сохраняется. Он с регулярными частями ВСУ блокирует Донецк, а добрбаты общими усилиями занимают Иловайск – крупнейший железнодорожный узел.

            Хомчак сказал, что у него не хватает пехоты, потому зайти в Иловайск должны добрбаты. Там вообще делать нечего, там не больше 50 сепаратистов, сказал он. Вы его одним наскоком возьмете, как индейцы.

            С этого момента к Иловайску в украинских частях прилепилось прозвище Илинойск, а изначально задумывавшееся как второстепенное наступление на Иловайск в результате излишней пиар-активности превратилось чуть ли не в главную битву войны.

            В реальности в Иловайске стоял отряд Михаила Толстых («Гиви») и обстрелянные части ополченцев, до этого оборонявшие Саур-Могилу – лучшее, что тогда было у донбассовцев. К отряду Гиви именно тогда приклеилось название «Сомали». Прибыв под Иловайск и Саур-Могилу в разгар жары Толстых – Гиви сказал местному командиру с позывным «Малой» (он реально выглядит, как подросток, такое строение тела): «Жарко тут у вас, прямо как в Африке. Чистое Сомали».

            10 августа батальоны «Донбасс» и «Азов» отправились с толпой журналистов брать Иловайск. Семенченко предлагал сделать это «для картинки». «Там есть памятник Ленину, зачистим сепаров и стрельнем в него из гранатомета», – говорил он. Менее чем через час они с потерями и в большом недоумении откатились на прежние позиции.

            Через неделю у Иловайска скопились уже чуть ли не все имевшиеся в наличии боеспособные добрбаты: «Донбасс», «Днепр-1», «Херсон», «Шахтерск», «Миротворец», «Свитязь», «Прикарпатье» и «Азов». 18 августа они имитировали атаки на окраины города, а основная масса ломанулась прямо в центр по прямой. К 19 августа они заняли западную часть Иловайска (железная дорога разрезает город пополам с юга на север).

            Все это время части ВСУ под командованием Хомчака просто стояли на месте и не делали ничего, как бы блокируя Донецк с юга. Впоследствии это объяснялось просчетами разведки и отсутствием координации между ВСУ (то есть Хомчаком) и добрбатами. И это на фоне постоянного муссирования темы Иловайска во всех украинских СМИ и прямыми эфирами с линии фронта через соцсети. В конце концов Хомчак распоряжается выделить танки и БМП из состава 93-й и 17-й бригад. Но было поздно. За пять дней уличных боев Иловайск был полностью разрушен, но добрбаты не смогли перейти железную дорогу.

            24 августа, в День независимости Украины, две механизированные группы ополченцев с двух флангов пробивают позиции добрбатов, сбрасывают их и через несколько часов полностью окружают украинскую группировку в западной части города. Батальон «Прикарпатье» побежал сразу, оставив позиции, и поймать его удалось только в Кировоградской области. Батальон «Азов» просто ушел в Мариуполь, сказав, что это важнее. Весь южный участок фронта под командованием генерала Хомчака распался на глазах в течение полутора суток. 26-го катастрофа была видна невооруженным глазом.

            Захарченко и Гиви предложили окруженным сдаться. 27 августа Владимир Путин предложил ополченцам приостановить наступление, то есть не брать сходу Мариуполь и предоставить окруженным украинским частям гуманитарный коридор.

            Впоследствии Хомчак утверждал, что он якобы лично вел переговоры с представителями российского Генштаба об организации коридора. Условия выхода были предельно простыми: украинские части выходят из Иловайска без тяжелой техники. Тут начинается путаница, поскольку вместо этого они двинулись на выход при полном вооружении, что было расценено не как выход по гуманитарному коридору, а попытка прорыва и перегруппировки. Их закономерно уничтожили.

            Представители добрбатов утверждают, что их дезинформировал Хомчак, ничего не сказав про технику. По другой версии, командиры добрбатов сами отказались сдавать оружие, а Хомчак их просто поддержал. Так или иначе, к 2 сентября иловайская группировка перестала существовать. Число погибших колеблется от 400 официально до 1500 неофициально посчитанных.

            То есть тут к Хомчаку две претензии. Во-первых, бездарное планирование и разведка. Во-вторых, непонятно кто отдал безумный приказ на выход с оружием уже после договоренностей на уровне президента Путина. И таким образом,

            запланированное Зеленским расследование событий «иловайского котла» при генерале Хомчаке–начгенштаба уже никогда не будет объективным.

            В 2015 году Порошенко расформировал оперативное командование «Юг», которое возглавлял Хомчак, а ему предложили бюрократическую должность главного инспектора МО. Сейчас на Украине это подается как положительная черта. Мол, Хомчак в должности главного инспектора изъездил все части и знает положение армии. Но есть данные, что Хомчак был оскорблен этим назначением и даже говорил в узком кругу, что собирается уволиться из армии. У него зуб и на бывшего президента Порошенко, и на бывшее командование армии и генштаба. Он легко их утопит, если будет инициировано новое расследование.

            При этом про Иловайск он говорит, что план разрабатывался именно в Киеве и это начгенштаба Муженко отдал ему приказ окружать Донецк через Иловайск и Харцызск после провала операции в Шахтерске. А он лишь выполнял приказ теми средствами, что у него были. А окружение Иловайска, по его словам, осуществляли российские войска, потому и было невозможно организовать оборону. Это стандартные отговорки.

            Таким образом, Хомчак ничем не лучше прежнего начгенштаба Муженко. Все они «окруженцы», разбитые генералы с сомнительной политической историей и опасными связями. Результат от таких перемен ничтожен. Конечно, если исходить из того, что украинская армия будет как-то реформироваться. Должность начгенштаба все-таки очень техническая.


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