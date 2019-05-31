Зеленский уволил начальника главного следственного управления СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука.

Документ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины», – говорится в указе.

Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ. По данным СМИ, временно исполнять обязанности главы СБУ будет Иван Баканов.

22 мая Зеленский назначил одного из основателей студии «Квартал 95» Ивана Баканова заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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