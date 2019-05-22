Зеленский сделал основателя студии «Квартал 95» заместителем главы СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил одного из основателей студии «Квартал 95» Ивана Баканова заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы украинского государства.

«Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ», – говорится в документе.

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Юрист Иван Баканов является одним из основателей и руководителей студии «Квартал 95». Также он был главой предвыборного штаба Зеленского и учредителем партии «Слуга народа».

Ранее Зеленский назначил своего советника по энергетике Андрея Геруса представителем главы государства в правительстве.

Также должности заместителя главы администрации президента Украины получили сценарист «Студии «Квартал-95» Юрий Костюк, бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с коррупцией Руслан Рябошапка, а также автор предвыборных видео Зеленского Кирилл Тимошенко.

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