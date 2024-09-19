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    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    19 сентября 2024, 08:14 • Новости дня

    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат, находясь в Курской области.

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак признался в убийстве трех пленных российских солдат, как сообщает РИА Новости. Гусак рассказал, что его взвод, попавший в Курскую область, получил задачу открыть огонь по гражданскому поезду. Они окопались на 363-м километре железной дороги недалеко от села Коренево, где в плен были взяты трое российских солдат.

    Гусак рассказал, что его командир, известный под позывным «Электрик», приказал ему расстрелять пленных. Он отказался выполнить приказ, но командир угрожал ему, и в итоге Александр был вынужден подчиниться, опасаясь за свою жизнь. По его словам, он отошел на свою позицию и, находясь в кустах, открыл огонь по пленным солдатам.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области украинскими террористами погибла женщина и ранен мужчина. Также украинские диверсанты обстреляли группу эвакуируемых детей в селе Красное Грайворонского района, в результате чего погиб ребенок и пострадали двое взрослых. В дополнение сообщалось, что украинские боевики обстреляли автомобиль вблизи пункта пропуска Шебекино, погибли двое мужчин.

    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    18 сентября 2024, 23:08 • Новости дня
    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России тремя ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России нанесли три удара авиабомбами ФАБ-1500 по подразделению Нацгвардии Украины в Волчанске Харьковской области, боевики были уничтожены, сообщили военкоры.

    Авиабомбы разрушили здание, где находился украинский спецназ, удары произошли с интервалом в несколько минут, пишет «Российская газета» со ссылкой «Военную хронику».

    Отмечается, что от объекта осталась «мелкая стружка и бетонная пыль».

    Ранее сообщалось, что в Волчанске был уничтожен старший офицер 5-го отряда специального назначения «Омега» капитан Владислав Никитчук.

    До этого ударом авиабомбы уничтожен личный состав ВСУ в колонии под Селидово.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Киев выдал удар своей ракетой по парку в Харькове за атаку России

    ВГА: Киев выдал удар своей ракетой по парку в Харькове за атаку России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины выдали попадание зенитной управляемой ракеты ВСУ по парку Юрьева в Харькове за обстрел Вооруженных сил России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По данным Лисняка, 31 августа украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты по гражданским объектам в районе  парка Юрьева в Харькове, передает РИА «Новости».

    «Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщил Лисняк, добавив, что ночью в тот же день сотрудники ЖКХ спешно убирали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детской площадке.

    Он считает, что акция была задумана для того, чтобы обвинить Россию в обстреле мирных жителей и гражданских объектов.

    Ранее Лисняк сообщил, что ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства украинских военных до прихода российских войск.

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    18 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили объекты украинской энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты промышленности ВПК Украины, аэродромную инфраструктуру, цех сборки дронов и скопления живой силы и военной техники ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО HIMARS и 66 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31 724 дрона, 579 ЗРК, 18 163 танка и других бронемашин, 1454 машины РСЗО, 14 753 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    18 сентября 2024, 19:50 • Новости дня
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За все время вторжения украинских оккупантов в Курской области не уничтожали немецких танков, в последние сутки российские военные ликвидировали одну такую машину, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале обратил внимание на сводку Министерства обороны России, в которой в числе уничтоженных украинских машин за сутки указан танк Leopard.

    «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», – подчеркнул военный корреспондент.

    Минобороны указывало, что в числе уничтоженной за этот период техники оказался еще один танк, пять БМП, включая две CV-90, БТР и 15 боевых бронированных машин.

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    18 сентября 2024, 21:44 • Новости дня
    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска хотели совершить нападение на пассажирский поезд на территории Курской области, сообщил попавший в плен военнослужащий ВСУ.

    «Перед заходом нас собрали и сказали: нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально», – сказал пленный на видео, которое распространило РИА «Новости». Военнослужащий уточнил, что речь шла о гражданском поезде.

    По его словам, они с другими украинскими боевиками соорудили окопы в лесопосадке по обе стороны железнодорожных путей, прождали 12 дней, но поезда так и не дождались.

    Ранее ВСУ обстреляли в Курской области авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    18 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Курском направлении в последние сутки потеряла свыше 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    За этот период ВСУ также потеряли 23 единицы бронетехники, включая два танка, в том числе немецкий Leopard, пять БМП, БТР и 15 бронемашин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла за сутки четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

    Группировка «Север» продолжила наступление, она поразила формирования 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово.

    Группировка отразила четыре контратаки в сторону Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, сорвала попытки атак в сторону Ольговки и Борок.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, восемь человек взяты в плен, уничтожены две БМП, две боевые бронированные машины и автомобиль.

    При поддержке авиации и артиллерии отражены четыре попытки украинской армии пройти через российскую границу в сторону Веселого и Медвежьего. В этой зоне ВСУ потеряли до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, две БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 1004-й бригады охраны, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны у Гуево, Дарьино, Куриловки, Кругленького, Любимовки, Мирного, Мартыновки, Малой Локни, Николо-Дарьино, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Сердликово, Толстого Луга и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ у Беловод, Глухова, Кондратовки, Катериновки, Малушино, Могрицы, Мазевки, Новоивановки, Обод, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Степного, Шалыгино, Хотеня и Юнаковки.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 14 тыс. 600 человек, 121 танк, 50 БМП, 92 БТР, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники.

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    19 сентября 2024, 00:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Алаудинов заявил об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов сообщил, что Николаево-Дарьино было зачищено от ВСУ и взято пол контроль накануне во вторник, а в среду российские войска освободили Дарьино.

    Ранее российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области.

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    18 сентября 2024, 09:28 • Новости дня
    Пенсионерка из Суджанского района рассказала про мародерство ВСУ

    Tекст: Константин Сергеев

    ВСУ разграбили и взорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области. 77-летняя Надежда Лисихина с мужем живут в пункте временного пребывания в Железногорске второй месяц.

    «Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, поскольку выжидали под страшными бомбежками, без света, связи, воды, газ отключили затем. Не знали тогда, что ВСУ в Судже, наши дома на окраине», – приводит РИА «Новости» слова пенсионерки.

    С мужем они поехали к сыну под Рыльск, переночевали, хотели вернуться, но тот их не отпустил.

    «На следующий день раздались в деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес», – сообщила Надежда.

    Необходимого ей инсулина в Рыльске не нашлось, она с мужем поехала в Железногорск, а сын с невесткой отправились в Курск.

    Надежда Лисихина рассказала, что ее трехэтажный дом со всеми удобствами, где огород, теплица, цветущие розы – в Махновке ничего из этого не осталось. Украинские военные погрузили ее имущество в машины с прицепами, «а потом взорвали дом». Такая же участь, как говорит Лисихина, постигла соседей.

    В прошедшее воскресенье сообщалось о том, как мародерствовали поляки в курском приграничье.

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    18 сентября 2024, 12:45 • Новости дня
    В Курской области подразделения ВСУ попали в огневой мешок

    В Курской области подразделения ВСУ попали в заранее подготовленный российскими силами огневой мешок

    Tекст: Константин Сергеев

    В заранее подготовленный российскими войсками огневой мешок попали подразделения ВСУ в Курской области, сообщили СМИ.

    «Феерический разгром произошел между населенными пунктами Новый Путь и Волфино, поблизости от границы с Сумской областью Украины. Зафиксировано гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», – цитирует «Российская газета» Telegram-канал «МИГ России».

    Как сообщает «МИГ России», «судя по видео, это нечто невероятное».

    Ранее 3 сентября сообщалось, что под Макеевской в ЛНР российские войска берут противника в огневой мешок.

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    18 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома отца

    Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома приемного отца

    Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома отца
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Блогер Даня Милохин отказался приезжать из Дубая в Россию после поджога дома приемного отца Дмитрия Тюленева в Анапе и угрозы отправить его на СВО.

    Приемный отец Милохина 16 сентября сообщил о попытке поджога его дома в Краснодарском крае.

    «Поджигателя ищут, камеры изъяты, соседи допрошены. Серьезных повреждений нет, поскольку во время начала пожара никто не спал, пожар быстро потушили», – приводит Telegram-канал SHOT слова Тюленева.

    Ранее 24 августа Даня Милохин покинул Россию и уехал в Дубай после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить его в армию за поддержку Украины.

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    18 сентября 2024, 13:21 • Новости дня
    Доступ в Торопец Тверской области открыли

    Tекст: Константин Сергеев

    Погибших и серьезно пострадавших при атаке украинских беспилотников на Торопец Тверской области нет, сообщил сайт правительства региона.

    «Доступ в Торопец Тверской области открыт, после падения обломков беспилотников за помощью обратились несколько человек с легкими травмами, симптомами хронических заболеваний», – приводит сайт слова губернатора Игоря Рудени.

    Как сообщалось ранее в среду, в городе Торопец Тверской области в ходе атаки дронов местные жители заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов.

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    19 сентября 2024, 06:30 • Новости дня
    ВСУ сбежали с позиций в Гродовке под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Уточняется, что ВСУ почти полностью покинули позиции в Гродовке, оставив в поселке точечные и немногочисленные очаги сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Красноармейске уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов российских авиабомб.

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    18 сентября 2024, 13:06 • Новости дня
    Глава парламента Крыма: ВСУ могли пойти на захват буровой вышки, чтобы отвлечь

    Глава парламента Крыма: Попытка ВСУ захватить буровую установку в Черном море могла быть отвлекающим маневром

    Tекст: Константин Сергеев

    Отвлекающим маневром могла быть попытка десанта ВСУ захватить самоподъемную российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море, считает глава парламента полуострова Владимир Константинов.

    «Никто не знает, что замыслил враг. Он мог отвлечь нас на одном направлении, чтобы сделать гадость на другом. Мы приготовились, отмобилизовались. Возможно, именно потому там не особенно спешат на рандеву с нами», – приводит РИА «Новости» слова Константинова.

    Как заметил спикер, ранее киевский режим активно обсуждал тему наступления на Крым, а в итоге границу пересекли в Курской области.

    Ранее, 11 сентября, сообщалось, что по итогам неудачных попыток захватить буровую вышку десант ВСУ потерял восемь катеров и около 80 человек.

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    18 сентября 2024, 12:07 • Новости дня
    В порту «Кавказ» начали поднимать затонувшее после атаки судно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В порту «Кавказ» в результате атаки ВСУ затонуло судно, которое готовят к подъему, при этом порт продолжает работать в штатном режиме, а паромная переправа функционирует с учетом погодных условий, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

    Как сообщили в пресс-службе, в порту «Кавказ» продолжается ликвидация последствий атаки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Затонувшее судно подготавливают к подъему, разрабатывается документация по безопасному удалению имущества. Восстанавливается береговая инфраструктура, расчищены подъездные пути к причалу.

    Несмотря на происшествие, порт работает в штатном режиме. Автомобильно-пассажирская паромная переправа продолжает функционировать, учитывая погодные условия. Такие меры позволяют минимизировать влияние инцидента на логистику и связь между территориями.

    Пресс-служба отметила, что специалисты активно занимаются устранением последствий атаки. Подготовка к подъему судна ведется в соответствии с разработанными мерами безопасности, что позволит безопасно удалить затонувшее имущество из акватории порта.

    Ранее в МЧС сообщали, что судьба одного человека с затопленного парома по-прежнему неизвестна, ведутся поисково-спасательные работы.

    Напомним, ВСУ атаковали порт «Кавказ», в ходе атаки затонул паром с топливными цистернами.

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