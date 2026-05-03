Спасатели нашли тела четырех человек на угольном разрезе в Магаданской области

Tекст: Дарья Григоренко

В министерстве заявили: «Во время поисково-спасательных работ в Сусуманском городском округе обнаружены тела четырех человек», передает ТАСС.

По предварительным данным, под завалами все еще могут находиться до восьми человек. Поисковые работы продолжаются в круглосуточном режиме, задействованы спасатели и специализированная техника.

Как сообщили в МЧС, организована адресная помощь родственникам погибших, на месте работают психологи министерства. Объем сошедшей горной массы составляет около 80 тыс. кубометров.

Ранее заместитель председателя правительства региона Павел Береговой сообщил, что более 12 тысяч кубометров породы вывезли за ночную смену на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Магаданской области, достали две единицы техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на угольном разрезе в Магаданской области продолжили работы после обрушения. Под завалами оказались четверо иностранцев.

Семьям шахтеров, которые оказались под завалами на Колыме, пообещали помощь.