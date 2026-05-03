    Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    3 мая 2026, 17:35 • Новости дня

    Спасатели нашли тела четырех человек на угольном разрезе в Магаданской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Магаданской области на угольном разрезе «Кадыкчанский» спасатели обнаружили тела четырех погибших, сообщили в МЧС России.

    В министерстве заявили: «Во время поисково-спасательных работ в Сусуманском городском округе обнаружены тела четырех человек», передает ТАСС.

    По предварительным данным, под завалами все еще могут находиться до восьми человек. Поисковые работы продолжаются в круглосуточном режиме, задействованы спасатели и специализированная техника.

    Как сообщили в МЧС, организована адресная помощь родственникам погибших, на месте работают психологи министерства. Объем сошедшей горной массы составляет около 80 тыс. кубометров.

    Ранее заместитель председателя правительства региона Павел Береговой сообщил, что более 12 тысяч кубометров породы вывезли за ночную смену на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Магаданской области, достали две единицы техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на угольном разрезе в Магаданской области продолжили работы после обрушения. Под завалами оказались четверо иностранцев.

    Семьям шахтеров, которые оказались под завалами на Колыме, пообещали помощь.

    3 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Российские синхронистки выиграли акробатическую программу групп на этапе КМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские синхронистки стали победительницами акробатической программы групп на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходили в китайском Сиане.

    Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе групп на этапе Кубка мира по водным видам спорта в Пекине, передает ТАСС. В национальную команду вошли Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова и Елена Шабанова. Они набрали 227,9089 балла, опередив представительниц Китая, которые заняли второе и третье места.

    Эта золотая медаль стала для россиянок уже третьей на текущем этапе Кубка мира. Ранее победителями в произвольной программе дуэтов стали Кира Черезова и Валентина Герасимова, а команда в составе Дорошко, Коссовой, Минаевой, Симоновой, Смирновой, Тютюник, Светланы Павловой и Александры Шмидт отличилась в командных произвольных соревнованиях.

    В активе сборной России также две серебряные и две бронзовые медали по итогам турнира. Важно отметить, что российские синхронисты выступали под национальным флагом и гимном. Эти соревнования стали для российских спортсменов первыми после того, как Международная федерация плавания сняла с них ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синхронистка Штатнова завоевала бронзу в произвольной программе на этапе Кубка мира.

    Российские синхронистки выступили на Кубке мира в Китае и взяли золото.

    Они также завоевали золото и серебро на другом этапе Кубка мира.

    2 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вооруженного мятежа украинских военнослужащих под Купянском был убит капитан из 15-й бригады НГУ «Азов» (запрещен в России, признан террористическим), позывной «Старшина», сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что в Купянском районе Харьковской области произошел вооруженный мятеж среди украинских военных. По данным российских силовых структур, конфликт возник в районе населенного пункта Малая Шапковка и привел к гибели капитана Сергея Маловичко, заместителя командира штурмовой роты 15-й бригады «Кара-Даг» 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» (запрещен в России, признан террористической организацией), передает ТАСС.

    Собеседник агентства сообщил, что мятеж был устроен личным составом сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких украинских бригад. Причиной конфликта стала акция неповиновения группы военных, отказавшихся выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий капитана Маловичко.

    В ходе вооруженного столкновения между украинскими военными капитану Маловичко было нанесено несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, уточнили в силовых структурах.

    Ранее украинские националисты жестоко подавили попытку вооруженного мятежа мобилизованных солдат под Чугуевом.

    Военнослужащие 151-й бригады ВСУ отказались укреплять позиции на Купянском направлении из-за страха уничтожения.

    Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    3 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области, сбито более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    О массированной атаке на территорию Ленинградской области сообщил губернатор Александр Дрозденко в MAX. По его словам, сегодня ночью было сбито более 60 вражеских беспилотников, атаковавших регион.

    Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в порту произошло возгорание, однако его последствия оперативно ликвидировали. Разлива нефтепродуктов в порту не зафиксировано, инфраструктура осталась невредимой.

    Губернатор выразил благодарность военным и силам ПВО за защиту воздушного пространства Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 43.

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о сохраняющейся угрозе атак БПЛА.

    Остекление зданий Пулковской обсерватории повреждено в результате атаки БПЛА.

    2 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Очевидец снял последствия авиаудара ВС России по заводу ВСУ в Дружковке

    Tекст: Вера Басилая

    В сети опубликовали видеозапись сильного пожара на заводе газовой аппаратуры в подконтрольной ВСУ Дружковке после удара российских авиабомб.

    Кадры с полыхающим предприятием в Донецкой народной республике появились в Max «Военкоры Русской весны», пишет «Российская газета». На снятом очевидцем ролике видно охваченное огнем здание, над которым поднимаются густые клубы дыма.

    «Авиабомбы разобрали завод врага в оккупированной ВСУ Дружковке ДНР», – отмечается в подписи к опубликованному видео.

    В марте сообщалось, что российские войска приблизились к восточным окраинам Дружковки.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по местному территориальному центру комплектования.

    Ракетный комплекс «Искандер» уничтожил командный пункт украинской группы «Луганск» в этом населенном пункте.

    2 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    На Украине началась кампания по дискредитации Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине началась информационная кампания по дискредитации экс-главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заказчиком выступил экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщили в российских силовых структурах.

    Информационная кампания по дискредитации экс-главы украинской военной разведки Кирилла Буданова стартовала на Украине, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщают, что заказчиком кампании выступил бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По словам силовиков, Ермак намерен возложить на Буданова ответственность за срыв переговорного процесса с Россией, а также обвинить его в начале гражданской войны на Украине и в растрате средств разведки и офиса президента, потраченных на публикации в западных СМИ. Эти публикации, по замыслу Ермака, должны формировать образ недоговороспособности киевского режима.

    Сообщается, что Ермак дал указание раскачивать негатив против Буданова через лидеров общественного мнения и телеграм-каналы, в том числе с помощью сети медиапроектов Максима Криппы. На первом этапе планируется оценить возможности Буданова как политического конкурента.

    Силовики отмечают, что решение о дискредитации Буданова могло быть принято в узком кругу окружения Зеленского еще полгода назад, но тогда его реализацию отложили, чтобы избежать прямых ассоциаций нападок с Ермаком и президентом Украины.

    Из-за публикаций в европейских СМИ Владимир Зеленский на повышенных тонах высказал претензии Кириллу Буданову.

    Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.

    2 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Семь государств альянса намерены в июне нарастить добычу на 188 тыс. баррелей в сутки, продолжая прежний курс вопреки недавнему выходу ОАЭ из соглашения, отмечает Reuters.

    Представители семи государств, включая Россию и Саудовскую Аравию, согласовали новые квоты на июнь, передает РИА «Новости».

    «Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье», – отмечается в публикации Reuters.

    Рост предельного уровня сопоставим с майским увеличением на 206 тыс. баррелей. Из этого объема просто исключили долю Эмиратов, которые покинули организацию с 1 мая. Подобное решение демонстрирует приверженность участников альянса прежней стратегии.

    Однако фактическое увеличение квот окажется символическим. Судоходство через Ормузский пролив, который является главным маршрутом поставок сырья из Персидского залива, все еще ограничено. Встреча сторон пройдет в онлайн-формате в воскресенье.

    Во вторник Минэнерго ОАЭ объявило о выходе из объединения, назвав этот шаг стратегическим. При этом руководство организации не знало о намерениях страны досрочно покинуть альянс.

    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.

    3 мая 2026, 04:22 • Новости дня
    Дмитриев заявил о приближении крупнейшего в истории энергокризиса
    Tекст: Антон Антонов

    Глобальная экономика стремительно приближается к беспрецедентному энергокризису, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Мир как во сне идет к крупнейшему в истории энергетическому кризису – и только сейчас некоторые умные люди начинают это замечать», – подчеркнул Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля цена нефти Brent превысила 124 доллара впервые с июня 2022 года. Тегеран принял решение снизить объемы производства нефти, чтобы избежать переполнения хранилищ в условиях американских ограничений на судоходство. Во вторник Минэнерго ОАЭ объявило о выходе из ОПЕК.

    2 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    В Австрии задержали подозреваемого в отравлении питания HiPP крысиным ядом

    Tекст: Мария Иванова

    В Зальцбурге пойман 39-летний шантажист, который подмешивал крысиный яд в питание для малышей HiPP, требуя выкуп в 2 млн евро.

    Операция по задержанию злоумышленника прошла в федеральной земле Зальцбург, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Krone.

    Вымогатель покупал баночки в супермаркетах, добавлял туда опасное вещество и возвращал товар на полки. За прекращение своих действий он требовал от немецкого производителя HiPP крупный выкуп.

    «В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии», – отмечает издание.

    Отравленные баночки ранее обнаружили в Чехии, Словакии и Бургенланде. Всего следствию известно о шести измененных упаковках, пять из которых уже изъяты из оборота. Как пишут журналисты, задержанный пока не дал признательных показаний, следователи ведут непрерывный допрос.

    Представители компании HiPP с большим облегчением восприняли новость о поимке подозреваемого. Они выразили искреннюю благодарность правоохранительным органам за их самоотверженную работу.

    Ранее Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом.

    Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку детского питания HiPP после новостей о возможном обнаружении крысиного яда в продуктах этой марки в Австрии.

    3 мая 2026, 09:15 • Новости дня
    Транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила компания «Литовские железные дороги».

    Движение поездов в Калининград было полностью остановлено из-за аварии на железной дороге в Каунасском районе Литвы, передает РИА «Новости». По информации «Литовских железных дорог», с рельсов сошли локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Дуйсбурга, Германия. Остальные вагоны остались на путях, часть из них перевозила метанол, однако угроза для окружающей среды отсутствует, сообщили специалисты Департамента противопожарной охраны.

    Из-за происшествия движение было перекрыто не только на основных, но и на соседних путях, что затронуло 22 пассажирских поезда. В компании уточнили: «Инцидент также затронул два транзитных пассажирских поезда. Транзитное пассажирское движение поездов будет полностью остановлено на некоторое время».

    Агентство ELTA со ссылкой на представителя «Литовских железных дорог» отметило, что авария произошла в субботу около 23:00 по московскому времени, после чего начались работы по устранению последствий аварии и удалению сошедших с рельсов вагонов и локомотива.

    Как уточнила «Федеральная пассажирская компания» РЖД, задержки коснулись поездов № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва и № 147 Москва – Калининград, следующих по территории Литвы и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве пассажирский поезд из России столкнулся с экскаватором.

    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    3 мая 2026, 09:44 • Новости дня
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий из Ингушетии, подполковник Хасан Тумгоев удостоен звания Героя России посмертно, это пятый житель республики, которому присвоено это высокое звание за время специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии посмертно удостоен звания Героя России, сообщает РИА «Новости». Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что это уже пятый житель Ингушетии, получивший столь высокую награду за подвиг в ходе спецоперации на Украине.

    В своем обращении Калиматов подчеркнул: «Еще один военнослужащий Ингушетии удостоен высокого звания Героя России, но, к сожалению, посмертно. Указом президента России это звание присвоено подполковнику Хасану Руслановичу Тумгоеву». Он отметил, что Тумгоев командовал дивизионом зенитно-ракетной системы С-400 и до последнего оставался на своем посту.

    По словам главы региона, подразделение Тумгоева прикрывало населенные пункты и важные объекты от атак беспилотников. Во время удара по позиции офицер мгновенно приказал эвакуировать личный состав и лично координировал вывод людей из опасной зоны. Сам он остался на месте, пока все подчиненные не были в безопасности, и погиб во время второго удара.

    Тумгоеву было 36 лет, он родился в Сунже, окончил Ярославское высшее военное училище ПВО, служил в Сирии. У подполковника остались супруга и четверо детей. Калиматов отметил, что имя Хасана Тумгоева навсегда вписано в историю страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину.

    Музей Победы получил реликвии Героя России Ольги Качуры.

    В Курской области открыли памятник Герою России Чебневу.

    2 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Челябинской области сообщили о предотвращении попытки пролета беспилотного летательного аппарата, после чего режим повышенной готовности был отменен.

    В Челябинской области была предотвращена попытка пролета беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем официальном канале на платформе Мах.

    «На территории Челябинской области предотвращена попытка пролета БПЛА», – заявил глава региона. Он отметил, что благодаря слаженной работе экстренных служб угрозу удалось ликвидировать оперативно.

    Текслер также напомнил, что введенный ранее в регионе режим «Беспилотная опасность» уже снят. Жителям Челябинской области посоветовали сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля в Челябинской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Система ПВО отразила атаку на инфраструктурный объект региона.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что Украина постоянно модернизирует дроны, делая их легче для увеличения дальности полета. Он также предположил, что запуск дронов на Урал могли осуществлять диверсионные группы с более близкого расстояния.


    2 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    Крупнейший дата-центр в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

    Tекст: Вера Басилая

    Дата-центр ММТС-9, являющийся крупнейшей точкой межоператорского обмена интернет-трафика в России и расположенный в Москве, был вынужден перейти на резервное питание из-за перебоев на городской электроподстанции.

    Дата-центр ММТС-9, крупнейший в России узел межоператорского обмена интернет-трафиком, временно перешел на резервное питание из-за перебоев на одной из московских электроподстанций, передает ТАСС.

    Инцидент произошел днем 2 мая. В сети появлялась информация, что на объекте отсутствует электричество, а некоторые провайдеры фиксировали кратковременные сбои.

    В компании «РТК-ЦОД», управляющей дата-центром, сообщили, что работа центра обработки данных продолжается в штатном режиме. Резервные источники питания позволили обеспечить бесперебойную работу сервисов и сохранить доступ к интернет-услугам.

    Компания подчеркнула, что специалисты ММТС-9 совместно с энергослужбами занимаются восстановлением обычной схемы электроснабжения.

    «Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», – заявили в «РТК-ЦОД».

    Профильные ведомства занялись нормализацией работы интернета в России.

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.

    3 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление президента России Владимира Путина на Параде Победы 9 мая ожидается очень важным, как и в предыдущие годы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что «мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде». Он также подчеркнул, что речь президента всегда вызывает интерес во всем мире, и этот интерес оправдан, передает ТАСС.

    Он сообщил, что выступление Путина на День Победы ждут не только в России, но и за её пределами. «Его всегда ждет весь мир, оправдано ждет»,– сказал Песков.

    По его словам, мировое внимание к параду и речи президента обусловлено значимостью этого события. В Кремле подчеркивают, что 9 мая для России традиционно является днем особого политического и общественного звучания.

    Также по словам Пескова, для президента 9 мая станет очень насыщенным рабочим днем. В этот день Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на торжественные мероприятия.

    Ранее Песков сообщил о подготовке списка гостей на парад Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    2 мая 2026, 18:58 • Новости дня
    Bild: Германия любой ценой перебросит танковую бригаду в Литву

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин форсирует переброску 5 тыс. военнослужащих и техники в Литву, чтобы к 2027 году развернуть у границ Белоруссии боеготовое бронетанковое подразделение, пишет Bild.

    Вооруженные силы Германии крайне активно, «любой ценой», передислоцируют личный состав и вооружение на литовскую территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», – отмечает издание. Штаб формируемой 45-й танковой бригады уже размещен в Вильнюсе.

    Решение об отправке контингента принял министр обороны Борис Писториус, а командование поручено бригадному генералу Кристофу Хуберу. Офицер подчеркнул готовность немецких солдат решительно защищать восточные рубежи альянса. Полной боевой готовности подразделение должно достичь к 2027 году.

    Процесс сопровождается серьезными трудностями из-за задержек поставок систем противовоздушной обороны Skyranger. Военным приходится временно использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Кроме того, армия испытывает нехватку кадров, поэтому власти привлекают служащих финансовыми бонусами и налоговыми льготами.

    Инфраструктура для прибывающих сил возводится вблизи белорусской границы.

    В Москве неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью блока, который называет свои действия сдерживанием спецоперации. Российские дипломаты подчеркивают готовность к равноправному диалогу, призывая западные страны отказаться от милитаризации континента.

    Ранее сообщалось, чтьо Берлин запланировал размещение до 5 тыс. военнослужащих в Литве к 2027 году. Позже немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.

    Вильнюс выделил на строительство соответствующей военной инфраструктуры до 2 млрд евро.

    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии
    Захарова: Польша претендует на роль единственных покорителей Берлина
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    Президент Кубы Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне угрозы со стороны США
    Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы
    Волонтеры начали очищать животных от мазута после пожара в Туапсе
    Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

