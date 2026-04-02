Роснано потребовало полного ареста активов Чубайса
Корпорация «Роснано» добивается через арбитраж ареста всего имущества Анатолия Чубайса и еще 12 бывших топ-менеджеров компании на сумму около 11,9 млрд рублей.
Арбитражный суд Московского округа перенес на следующую неделю рассмотрение кассационной жалобы «Роснано» на ранее принятые судебные акты, передает РИА «Новости».
Компания оспаривает решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которые отказались арестовать все имущество Чубайса и еще 12 ответчиков, ограничившись блокировкой денежных средств.
Иск «Роснано» подан о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров, курировавших проект Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Сумма требований составляет около 11,9 млрд рублей.
В декабре суд первой инстанции в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства всех ответчиков в пределах предъявленных к каждому из них требований.
Счета Анатолия Чубайса и Юрия Удальцова были заблокированы в пределах около 11,9 млрд рублей. Счета Олега Киселева арестованы более чем на 11,1 млрд, Сергея Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова – в пределах 8,1 млрд рублей.
«В отсутствие указания на конкретное имущество и доказательств его наличия, требование является предположительным», – указал суд, отказывая в аресте иного имущества.
Добиваясь блокировки всех активов в пределах суммы иска, «Роснано» ссылалось в апелляции на значительный размер требований, нахождение части ответчиков за границей, возбуждение в отношении некоторых из них уголовных дел и факты отчуждения имущества.
Однако апелляционный суд согласился с позицией первой инстанции, отметив, что предъявление иска к физическим лицам на крупные суммы не создает презумпции их недобросовестности и не является безусловным основанием для ареста всего имущества.
Апелляция также приняла довод ответчика Андрея Трапезникова о том, что уже принятые обеспечительные меры в виде ареста денежных средств каждого из ответчиков на суммы, кратно превышающие стоимость их вероятного имущества, достаточны для обеспечения иска.
Ранее группа «Роснано» требовала взыскать почти 12 млрд рублей убытков с бывшего руководства, претензии касаются с провала проекта Crocus, одобренного в 2011 году, он предполагал создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России.
В феврале в «Роснано» запросили закрытого рассмотрения иска на 11,9 млрд рублей против бывших топ-менеджеров, включая Чубайса.