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22 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Украина послала диверсантов на смерть в Россию

Украинская БМП не успела вывезти проникших через границу диверсантов кадр из видео
Российские и украинские военные впервые вступили в официально подтвержденный бой. Он произошел на территории Ростовской области. Предыдущее столкновение было в 2016 году на границе в районе Крыма, но тогда в перестрелку были вовлечены лишь пограничники. Сейчас ВСУ потеряли не только бойцов, но и бронетехнику. Какие задачи выполняли на территории России украинские диверсанты? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украина превратилась в главную содержанку Европы

Стоявшие на майдане люди явно рассчитывали на какое-то другое будущее своей страны REUTERS/Valentyn Ogirenko
Европейский союз, похоже, начал осознавать, в какую финансовую пропасть его затягивает Украина. «Дайте деньги» – прямо требует от Брюсселя Зеленский, однако чиновники ЕС считают, что уже дали Киеву «очень много». Во сколько обходится Европе содержание Украины и сколько на эти же цели в свое время потратила Россия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Общество не обязано финансировать собственное разрушение

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей? Подробности...

Мы присутствуем при рождении нового постукраинского мира

Общественное мнение
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Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю - я поддерживаю президента. Подробности...
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Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств. Подробности...
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Путин, Совбез, Донбасс: главное

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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады.
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Украина послала диверсантов на смерть в Россию

    Украинская БМП не успела вывезти проникших через границу диверсантов
    		   22 февраля 2022, 08:50
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Ростислав Зубков

    Российские и украинские военные впервые вступили в официально подтвержденный бой. Он произошел на территории Ростовской области. Предыдущее столкновение было в 2016 году на границе в районе Крыма, но тогда в перестрелку были вовлечены лишь пограничники. Сейчас ВСУ потеряли не только бойцов, но и бронетехнику. Какие задачи выполняли на территории России украинские диверсанты?

    В понедельник глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в Россию ночью попытались проникнуть сразу две диверсионные группы. Руководитель спецслужбы объявил об этом, выступая на заседании Совета безопасности, которое проводил президент Владимир Путин. По словам Бортникова, группы двигались со стороны Луганской народной республики (ЛНР) и на мариупольском направлении, то есть через территорию Донецкой народной республики (ДНР). Таким образом группы пытались перейти границу на севере и на юге Ростовской области.

    «В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен», – цитирует Бортникова ТАСС. При этом он заверил, что в целом обстановка на границе с Украиной стабильная, она отслеживается.

    Пресс-служба Южного военного округа и Центр общественных связей ФСБ раскрыли подробности боя против группы, которая двигалась в Россию со стороны ЛНР. Он произошел в районе российской станицы Митякинская Тарасовского района, на севере Ростовской области. Как сообщается, около шести часов утра пограничный наряд ФСБ обнаружил в районе Митякинской диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы уничтожены. Для экстренной эвакуации диверсионной группы через границу вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Отмечается, что оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе БМП были уничтожены. Российские военные и пограничники не пострадали.

    Стоит отметить, что этот район можно назвать своеобразным «треугольником», поскольку именно здесь в российско-украинскую границу упирается и третий кордон, а именно северный рубеж ЛНР, по сути – линия фронта между ВСУ и ополчением самопровозглашенной республики. В последние дни на этом же участке границы уже трижды украинские снаряды залетали в Россию. Один из них в выходные разрушил дом на соседнем хуторе Патроновка. Второй снаряд попал в соседний хутор – Манацкий, а третий – в саму Митякинскую.

    О том, как развивался бой против второй украинской ДРГ, рассказал представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Правда, здесь подробностей известно меньше. По словам Басурина, бой вспыхнул также утром – на мариупольском направлении, в районе города Новоазовска. По его словам, уничтожением группы занимались подразделения МВД и МГБ, во взаимодействии с народной милицией ДНР.

    В МГБ уточняли, что украинские силовики попытались приблизиться к российской границе, но встретили сопротивление народной милиции ДНР. В результате прорыва был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения управления народной милиции ДНР. «Целью диверсантов являлись склады боеприпасов в районе села Коминтерново и объекты инфраструктуры Новоазовского района. Одной из групп, вероятно, планировался прорыв с севера к пограничному пункту пропуска «Новоазовск» с последующим его захватом», – цитирует ТАСС сообщение министерства. В МГБ подчеркнули, что пока ликвидировать удалось лишь часть диверсантов.

    Объезд минных полей

    Случаи появления вооруженных украинских солдат на российской территории отмечались и раньше. Так, летом 2016 года ФСБ России предотвратила две попытки прорыва в Крым диверсионно-террористических групп, направленных Минобороны Украины. Причем попытка прорыва превратилась в полноценный бой. Диверсантов прикрывали массированным обстрелом из бронетехники со стороны сопредельного государства. В результате боя погибли двое российских военных. Все диверсанты были задержаны и дали признательные показания.

    Летом 2017 года ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, украинского гражданина, заподозренного в подготовке диверсий. Как сообщали в спецслужбе, в задачи диверсанта в числе других входило: вывести из строя линию электропередачи, спровоцировать обвал горных пород для перекрытия трассы Судак – Новый Свет, поджечь лесной массив. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с задержанием украинского диверсанта в Крыму.

    «Известны случаи, когда в 2014-2016 годах украинские военные «по местности» заходили на нашу территорию.

    Наши пограничники и другие структуры ФСБ захватывали нарушителей, а потом передавали украинской стороне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    По оценке собеседника, поведение украинских ДРГ, в том числе их «заход» на российскую территорию, можно объяснить тем, что «они сейчас торопятся». Возможно, группа военных ВСУ пыталась объехать минные поля, установленные на всем протяжении линии соприкосновения, в данном случае на северном фланге линии разграничения с ЛНР. «И объехали, попали на российскую территорию», – заметил эксперт. «Если бы остались живы, пограничники их задержали, ФСБ провела бы допрос. Украинские военные заявили бы, что заблудились или потерялись. А так как мы с Украиной не воюем – то не исключено, что и отпустили бы, передав на Украину», – прогнозирует Леонков.

    «Обычно в таких случаях тела убитых военных помещаются в морг и начинаются межгосударственные переговоры по условиям и процедуре возврата погибших солдат», – пояснил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

    Однако, по его мнению, переговоры могут затянуться или вообще быть отложены на неопределенное время. «Вы сами видите, что происходит. То украинский снаряд попал в наш погранпункт, то идет заседание Совбеза, на котором обсуждается возможность признания ЛДНР», – указал собеседник.

    Киев опровергает и отшучивается

    Сейчас, когда Россия готова признать республики Донбасса, киевская власть явно старается сгладить эффект и от провокаций на линии соприкосновения с ЛДНР, и от непосредственного столкновения своих силовиков с российскими за государственной границей РФ. «Нет, Украина не совершала атак на Донецк и Луганск, не отправляла диверсантов или БТР через границу России, не обстреливала территорию России, не обстреливала погранпереход в России, не проводила диверсий», – перечислил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Киев не планирует подобных действий, заверил руководитель украинской дипломатии.

    Едва ли не дословно на инцидент в Митякинской отреагировали в Государственной погранслужбе Украины. Здесь информацию о действиях диверсионной группы назвали «фейком». «Пограничники Украины не получали никакого информирования или заявления от российской стороны о какой-либо нестандартной ситуации, которая могла произойти на границе, к тому же в связи с применением оружия», – цитировал ТАСС релиз Госпогранслужбы.

    Советник главы МВД Украины Антон Геращенко также назвал ложью сообщения об обстреле погранзаставы – и позволил себе пошутить. «Решительно опровергаю фейк российской пропаганды про то, что пятеро украинских диверсантов на двух БМП напали на российскую погранзаставу и были уничтожены. Они были не на БМП, а на БЛТ – боевых летающих тарелках», – заявил Геращенко.

    В целом киевский «политикум» един в оценке произошедшего. Украинский политолог Вячеслав Чечило, который позволяет себе критику Зеленского, на этот раз транслировал официальную точку зрения. «Если верить российским СМИ, то в последние дни Украина из кожи вон лезет, чтобы напроситься на полномасштабное вторжение, – написал Чечило в Facebook. – Долго, конечно, ждали – пока Россия не соберет армию и не подведет ее к нашей границе. Но потом бодро начали с провокаций против ЛДНР, диверсий и попыток прорыва фронта. Не сработало. Что ж, теперь перешли к обстрелу чисто российской территории и к засылке диверсионных групп в саму РФ».

    Цели и задачи диверсантов

    Киев действительно не афиширует намерений перейти в масштабное наступление, но ВСУ уже готовят почву, проводя диверсионную «работу» в тылу народных республик, уверены российские военные эксперты. «В целом торопливость украинских военных можно объяснить тем, что им нужно выполнить определенную задачу в связи с диверсиями – в целях создания паники и разрушения инфраструктуры.

    Появление ДРГ вполне понятно – все знают, что перед большой заварухой начинают действовать диверсанты»,

    – указал Леонков.

    Общая цель диверсионных групп после прорыва – совершение терактов на территории народных республик, близко к линии боевого соприкосновения, указал эксперт. Леонков напомнил о фактах, изложенных в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Украинские диверсионные группы с начала обострения ситуации на линии соприкосновения подорвали два газопровода на территории республики. Кроме того, силовыми структурами ЛНР был предотвращен один теракт на дороге Луганск – Краснодон. Кроме того, напомнил Леонков, на территории ДНР были пресечены две попытки диверсий – на нефтебазе в Еленовке и химическом заводе «Стирол» в Донецке.

    «Украинская сторона намерена продолжить эти попытки – нужно выполнить диверсионную программу, – подчеркнул собеседник. – У них заканчивается фаза беспокоящего огня – американская тактика. Она проводится для того, чтобы протестировать реакцию – как реагируют силы обороны, какой обмен информации между линией соприкосновения и штабами». В это время ВСУ ведет разведку с воздуха, отметил эксперт. «Курсирует стратегический беспилотник, – говорит Леонков. – Украинцы считают, что его сложно обнаружить – и всю эту информацию собирает».

    Задача-максимум диверсионных групп ВСУ – разрушить инфраструктуру, вывести из строя средства связи, коммуникации, нарушить электро- и газоснабжение, перечислил Леонков. «Заложить фугасы, чтобы они рванули, чтобы люди, которые остаются на территории Донбасса, остались без света, тепла, воды», – подчеркнул эксперт.

    «Паника мирного населения может дезорганизовать действия военных, – добавил Леонков. – Вспомните Нагорный Карабах, когда начались обстрелы народ в панике бежал, и это затрудняло передвижение бронетехники по дорогам, занятым гражданскими лицами». Кроме того, угроза терактов в тылу, помимо прочего, заставляет снимать часть военной силы с передовой, отметил собеседник. «Нужно охранять объекты, живой силы не хватает, в каком-то месте ее очень сильно может не хватать. В этом месте противник может совершить прорыв», – сказал Леонков.

    «Тероборона» рвется в бой

    В ситуации, близкой к военной, маловероятно, что Киев будет вести с Москвой какие-либо переговоры о возврате тел погибших военнослужащих ВСУ, в свою очередь отметил Сивков. Скорее можно ожидать повторения провокаций, полагает военный эксперт. «Сложно сказать, как изменится тактика ВСУ в случае признания Россией государственного суверенитета ДНР и ЛНР, но не исключаю, что НАТО заставит киевских силовиков продолжить обстрел территорий республик», – подчеркнул Сивков.

    На ваш взгляд

     
    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?




    Обсуждение:  90 комментариев

    Добавим, что пока к открытому столкновению Украины не с «пророссийскими сепаратистами», а непосредственно с Россией призывают лишь оппоненты Зеленского справа – радикальные националисты. Депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» не собираются воевать с Россией, – посетовал в своем Telegram-канале Андрей Билецкий, экс-глава «Правого сектора* – Восток» и бывший комбат батальона «Азов», а ныне лидер неонацистской партии «Национальный корпус» и действующий полковник МВД.

    «Сегодня значительная часть «слуг народа» – на западе Украины, как можно дальше от «небезопасного» Киева. К сожалению, это элита, которую мы имеем. Элита, которая будет «вести войну» онлайн или голосовать где-нибудь в Испании за признание «ДНР», – написал Белецкий.  Те украинцы, которые реально готовится к войне, отрабатывают навыки на учениях сил территориальной обороны, добавил экс-командир «Азова». Ранее Билецкий высмеял заявление Зеленского в Мюнхене насчет пересмотра Украиной Будапештского меморандума,  и отказа от безъядерного статуса. Но лично от себя и своей партии сказал, что Украине в самом деле нужно собственное ядерное оружие – с целью «защиты от России».  

    Региональные отделения другой ультранационалистической партии «Свобода» через дружественных депутатов Верховной рады вносят на повестку дня парламента изменение в Уголовный кодекс Украины – за коллаборационизм в пользу России, сообщил в Facebook лидер партии Олег Тягнибок. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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