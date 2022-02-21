Стало известно о бое с украинскими диверсантами на юге ДНР

Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Курскую область

Первый поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Курскую область. В Воронеж прибыл третий поезд с беженцами из Донбасса.

Вагоны поезда с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибыли на железнодорожный вокзал в Курске в 21.19 мск. В первом поезде находятся около 1 тыс. человек, в том числе 200 детей. Прибывших встретил губернатор региона Роман Старовойт. Курская область стала вторым регионом в Центральном федеральным округе после Воронежской области, который принял эвакуированных граждан Донбасса, передает ТАСС.

По данным пресс-секретаря губернатора Курской области Анастасии Гуриной, прибывшие в первом поезде 200 детей являются сиротами, их разместят в школе-интернате № 4 в Курске, а также в Клюквинской и Дмитриевской школах-интернатах. Всего в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения на базах санаториев, гостиниц, детских оздоровительных лагерей и других социальных объектов.

В Курской области для приема жителей из Донбасса введен режим чрезвычайной ситуации. По сообщениям местных властей, регион готов принять до 1,5 тыс. человек из ДНР и ЛНР и предоставить все необходимое для их комфортного и безопасного размещения в оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях.

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Тем временем в Воронеж прибыл третий поезд с беженцами из Донбасса. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов, в третьем поезде в регион прибыл 521 беженец – женщины, дети, мужчины пожилого возраста, которых на автобусах отправят в пункты временного размещения на территории муниципальных районов области.

С утра воскресенья в Воронежской области уже приняли два поезда с эвакуированными жителями Донбасса, первый состав доставил 910 человек, в том числе 358 детей, второй – 976, в том числе 113 воспитанников детских домов и интернатов. Все они поселились в детских оздоровительных лагерях Воронежа «Кировец» и «Голубой экран», а также в 14 пунктах временного размещения в населенных пунктах региона – Новая Усмань, Рамонь, Лиски, Бобров.

Всего в Воронежской области создано 42 пункта временного размещения (ПВР) для приема 4,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, при необходимости власти региона увеличат число ПВР. В регионе из-за роста числа эвакуированных жителей Донбасса введен режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно направлять из резервного фонда губернатора Александра Гусева средства на обеспечение прибывающих граждан всем необходимым, в том числе средствами ухода и гигиены, питанием, тестами на коронавирус и так далее.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.

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