Швеция решила направить на восток Польши зенитные комплексы Patriot

Tекст: Тимур Шайдуллин

Задача скандинавских военных будет заключаться в охране логистического центра Североатлантического альянса по поддержке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Сейчас базу в Жешуве, через которую ежемесячно проходит около 18 тыс. тонн грузов, защищают вооруженные силы Нидерландов.

«Это самая сложная операция, которую Швеция когда-либо проводила в качестве союзника по НАТО», – заявила начальник шведского полка ПВО София Вестермарк.

Она отметила, что угроза логистическому хабу исходит как с земли, так и с воздуха. По словам офицера, шведские зенитно-ракетные комплексы будут задействованы для защиты базы от беспилотников и ракет. Ожидается, что миссия начнется 1 декабря и продлится до семи месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом правящая партия Швеции предложила объединить противовоздушную оборону Прибалтики и севера Европы.

В мае Стокгольм решил закупить у Франции четыре оснащенных системами ПВО фрегата.

В апреле Министерство обороны Украины сообщило о планах получить от шведской стороны комплексы Tridon Mk2 на 400 млн евро.