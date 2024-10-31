Таксиста в Латвии приговорили за «шпионаж в пользу России»

Таксиста в Латвии приговорили к семи годам за «шпионаж в пользу России»

Tекст: Алексей Дегтярев

Сидоров получил семь лет лишения свободы и два года административного надзора, передает ТАСС со ссылкой на гостелерадио LSM.

В обвинении указывается, что созданный в октябре 2022 года Telegram-канал «Антифашисты Прибалтики», а также другие связанные с ним каналы якобы содействовали российским спецслужбам. Эти ресурсы, как утверждается, распространяли информацию, угрожающую безопасности Латвии, и призывали собирать данные об оборонной системе и планах НАТО.

Сидоров, по версии суда, участвовал в сборе таких данных. В мае СМИ сообщали о задержании Сидорова и еще одного жителя Латвии Службой государственной безопасности по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. До этого момента, несмотря на предъявленные обвинения, к Сидорову не применялись меры, связанные с лишением свободы.

Ранее в Германии бывший офицер бундесвера был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России.

В июне в Эстонии суд приговорил к шести годам и трем месяцам лишения свободы гражданина России Вячеслава Морозова, бывшего профессора Тартуского университета, которого обвинили в «действиях против» республики «по поручению иностранной разведки».