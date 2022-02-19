В Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом

СМИ обнаружили гарантирующий нерасширение НАТО на Восток документ

В Британском национальном архиве обнаружен документ, который подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток, сообщило Der Spiegel.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении архивного документа, который, как сказано в статье, подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано: НАТО не будет расширяться на восток.

Документ был обнаружен в Британском национальном архиве американским политологом, профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Ранее на нем стоял гриф «Секретно», но затем был рассекречен, пишет издание, передает «Коммерсант».

Речь идет о протоколе встречи политических директоров министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года. Темой была безопасность в Центральной и Восточной Европе.

Как отмечает Der Spiegel, из документа четко следует, что британцы, американцы, немцы и французы согласились с тем, что членство в НАТО восточновропейцев было «неприемлемым».

«Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции – прим. ВЗГЛЯД), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер – прим.ВЗГЛЯД). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», – приводятся в документе аргументы политдиректора МИД ФРГ Юргена Хробога.

По словам Хробога, эта позиция была согласована с федеральным канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Хансом-Дитрихом Геншером.

Представитель США Раймонд Зайц, как сказано в документе, согласился: «Мы дали понять Советскому Союзу – на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,– что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально».

Укреплять стабильность и безопасность Центральной и Восточной Европы участники встречи условились при помощи двусторонних соглашений со странами региона и в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД