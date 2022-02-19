В Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом

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19 февраля, суббота | Последнее обновление — 17:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сборная России побила рекорд по числу наград на зимних Олимпийских играх
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Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян.
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Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже.
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Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина.
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом
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Следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где за ночь разрушился нежилой дом, сообщают в правоохранительных органах.
Позже ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России, сообщил журналистам представитель Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.
«Один из снарядов взорвался в 2 километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что в 4.00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Позже еще один снаряд «Град» 120 мм нашли рядом.
«Поступили сообщения от жителей хутора Патроновка о том, что нежилой дом, где находилась летняя кухня, сегодня оказался разрушен», – говорится в сообщении.
Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве
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В отношении Украины есть угроза «операции под ложным флагом» или госпереворота, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Как заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, она не слышала, чтобы кто-то из немецкого правительства «говорил, что нет угрозы операции под ложным флагом». Сама Бербок считает, что «сценарий полномасштабной операции возможен», однако «более вероятен сценарий операции под ложным флагом или переворот», передает РИА «Новости».
Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Де Дриан в совместном заявлении сообщили, что «приняли к сведению объявление лидеров самопровозглашенных «народных республик» Донецка и Луганска эвакуировать в Россию жителей региона в качестве меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения». Берлин и Париж «не видят никаких оснований для таких обвинений». Они призвали Москву «использовать свое влияние» на ДНР и ЛНР, чтобы «призвать к сдержанности и внести вклад в деэскалацию». Германия и Франция «опасаются, что инсценированные инциденты могут быть использованы для эскалации».
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями. Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
СМИ обнаружили гарантирующий нерасширение НАТО на Восток документ
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В Британском национальном архиве обнаружен документ, который подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток, сообщило Der Spiegel.
Немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении архивного документа, который, как сказано в статье, подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано: НАТО не будет расширяться на восток.
Документ был обнаружен в Британском национальном архиве американским политологом, профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Ранее на нем стоял гриф «Секретно», но затем был рассекречен, пишет издание, передает «Коммерсант».
Речь идет о протоколе встречи политических директоров министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года. Темой была безопасность в Центральной и Восточной Европе.
Как отмечает Der Spiegel, из документа четко следует, что британцы, американцы, немцы и французы согласились с тем, что членство в НАТО восточновропейцев было «неприемлемым».
«Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции – прим. ВЗГЛЯД), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер – прим.ВЗГЛЯД). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», – приводятся в документе аргументы политдиректора МИД ФРГ Юргена Хробога.
По словам Хробога, эта позиция была согласована с федеральным канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Хансом-Дитрихом Геншером.
Представитель США Раймонд Зайц, как сказано в документе, согласился: «Мы дали понять Советскому Союзу – на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,– что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально».
Укреплять стабильность и безопасность Центральной и Восточной Европы участники встречи условились при помощи двусторонних соглашений со странами региона и в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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В Донецке раскрыли детали эвакуации мирных жителей в Россию
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«Сейчас мы ожидаем массированное наступление, подобное тому, что было против нас в 2014 году», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию мирного населения в РФ.
«Вывоз жителей в Россию стал возможен благодаря слаженной работе всех ведомств республики. В 2014–2015 годах обстановка здесь была гораздо более опасной, шли ожесточенные бои, но тогда мы не могли проводить массовой эвакуации. У нас тогда не было ни сил, ни ресурсов, ни нормального государственного аппарата», – пояснил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский (позывной «Бриг»).
Депутат уточнил, что в первую очередь власти ДНР эвакуируют детей, в том числе из детских домов. «Также первоочередной эвакуации подлежат люди, которые сами сейчас приходят на пункты сбора по разным районам Донецка и дргуим городам. Сбор назначен на 20.00 московского времени», – отметил собеседник.
«Пока что у меня нет информации, куда конкретно их увозят, но это точно Ростовская область. Мы довозим людей до села Успенка, которое находится у самой границы. Там уже их должны встретить российские коллеги, оттуда забирают и везут вглубь Ростовской области», – заключил депутат.
В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, по договоренности с руководством России в Ростовской области готовы места приема и размещения людей. «Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», – подчеркнул Пушилин.
Как заявил в интервью ТАСС первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Ростовская область располагает необходимым опытом и ресурсами, чтобы принять беженцев. По его словам, свободных мест в здешних гостиницах достаточно.
Факт начала эвакуации из ДНР подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента места событий. Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из школы-интерната № 1 в Донецке.
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В Берлине назвали «перешедшим границы» посла Украины в ФРГ
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Глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених подверг критике украинского посла Андрея Мельника, а тот в ответ велел Мютцениху прекратить «учить посла суверенного государства».
Перед визитом канцлера Олафа Шольца в Москву Мельник призвал Берлин к «ультиматуму» в отношении Москвы. Мютцених в интервью изданиям медиагруппы Funke сказал, что Киев знает о желании Берлина найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и минских соглашений. По его словам, «поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно». Мютцених считает, что Мельник «своим требованием» ультиматума «перешел границы», передает РИА «Новости».
Bild пишет, что Мельник в ответ призвал Мютцениха прекратить «учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его». Указывается, что Мютцених призывал учитывать интересы России в сфере безопасности. Мельник в ответ раскритиковал «политику умиротворения» Москвы, пригрозив «апокалиптическими» последствиями, пишет газета.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Басурин заявил о добытом разведкой плане наступления Украины на ДНР
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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
Позже была опубликована схема наступления украинской армии. Начнется все с артиллерийского удара, а военная техника пойдет в трех направлениях, заявил представитель ДНР.
По словам Басурина, агрессия Киева против Донбасса начнется в ближайшее время. Также он добавил об активизировавшихся диверсионных группах украинских силовиков.
Подразделения ведут ответный огонь, так как интенсивность обстрелов со стороны Украины увеличилась. Среди граждан ДНР уже есть жертвы.
Представитель ведомства уточнил, что вооруженные силы Украины сосредоточились на линии соприкосновения с 25 мобильными групповыми спецназами для организации терактов.
«С целью использования транспортных магистралей вблизи линии боевого соприкосновения, совершения актов и диверсий по всей линии боевого соприкосновения рассредоточены до 25 мобильных групп специального назначения сил спецопераций «Запад» и «Восток», – цитирует его ТАСС.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операций в Донбассе.
Главы ДНР и ЛНР 18 февраля призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей.
СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв
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Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, сообщили информационные агентства.
По данным корреспондента РИА «Новости», взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР.
На месте взрыва горит огонь, информации о повреждении зданий, жертвах или раненых пока нет.
Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль.
Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что в Донецке у здания правительства взорвалась его машина, сам он не пострадал, передает «Интерфакс». Автомобиль, по его словам, стоял на парковке.
«Около 19.00 взорвана машина на парковке возле здания Дома Правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу», – говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
По данным Пушилина президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Киева. Данных о погибших нет.
Снаряд разорвался в километре от госграницы с Украиной под Ростовом
Снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы России с Украиной, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «взрыв произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», передает РИА «Новости».
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
18 февраля жителей республик призвали выехать в Россию, на утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
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Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде
Российская мужская сборная по хоккею на Олимпийских играх в Китае победила шведскую команду в полуфинале, матч был выигран по буллитам.
Основное время и овертайм закончились со счетом 1:1, на 21-й минуте шайбу в шведские ворота забил Антон Слепышев, передает РИА «Новости».
Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев.
Шведская команда уравняла счет на 47-й минуте, шайбу в российские ворота забил Антон Ландер. Решающий буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.
Решающий матч пройдет 20 февраля, соперником будет команда Финляндии, ранее обыгравшая словаков со счетом 2:0.
Актер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни
Скончался советский и российский актер, народный артист России Борис Невзоров, ему было 72 года, сообщил директор Малого театра Тамара Михайлова.
«Сегодня [он] умер, ковид», – сказала собеседница ТАСС.
Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае, детство провел в Астрахани. В 1968 году поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, где отучился два курса. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ.
С 1975 по 1982 год работал в труппе Московского Нового драматического театра.
В кино снимался с 1975 года, играл в двухсерийном телефильме «Главный конструктор» в главной роли, в 90-е и 2000-е снимался в сериалах «Марш Турецкого» и «Марш Турецкого – 2», «Каменская», «Россия молодая» и других.
В 2021 году был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры.
Путин распорядился о строительстве порта для перевалки белорусских грузов
Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений, сообщил Лукашенко.
«Я попросил, чтобы помогли нам россияне – не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родину под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты. При этом отмечалось, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет.
Лукашенко также заявлял, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Беженцы из Донбасса рассказали, как их встретили в России
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Семья беженцев из села Казацкое (ДНР) рассказала, как они добрались до пункта временного размещения и как их встретили в России.
Жительница села Казацкое Екатерина эвакуировалась в Россию вместе с двумя детьми. Ее семью и других беженцев привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории «Звезда» на берегу Таганрогского залива, передает РИА «Новости».
Женщина рассказала, что в ДНР они живут рядом с линией обороны, поэтому, когда появилась информация о том, что нужно уехать, она собрала детей.
«Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой», – сказала Екатерина.
Муж женщины остался в республике.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Готовность принять беженцев уже выразили в Оренбургской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. На утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
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Шольц назвал смешными слова о геноциде на Донбассе
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То, что в России ситуацию на Донбассе назвали геноцидом – «это, конечно, смешно», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шольц заявил, что «НАТО – не агрессивная организация», и что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно», передает ТАСС.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин «всегда ссылается на конфликт в бывшей Югославии, где НАТО, будто бы, выступало в роли агрессора».
«Я ему отвечаю, что мы (НАТО) пытались остановить геноцид», – сказал канцлер.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
Россия на учениях провела пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»
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Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что «под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет».
Президент наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
«ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», – говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».
Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».
Указывается, что задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.
Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Глава СНБО: Украина не отдавала приказов на наступление в Донбассе
Секретарь Собвеза Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине нет приказов на «освобождение» Донбасса.
«Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может», – сказал Данилов на брифинге в пятницу, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что Киев пытаются провоцировать в Донбассе, но огонь будет открыт только в случае, если есть угроза жизни военным.
В субботу в регион направятся представители правительства и парламента Украины.
Подчеркивается, что Украина готова выполнить минские соглашения, но «не в логике России».
Депутат Рады и журналист подрались в эфире ток-шоу
Журналист Юрий Бутусов и депутат Верховной рады Нестор Шуфрич подрались в эфире украинского ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Между мужчинами возникла словесная перепалка, которую спровоцировал Бутусов, известный своими антироссийскими взглядами, передает РЕН ТВ.
После Шуфрич взял слово, но закончить речь не успел – Бутусов подошел к нему и дал пощечину, депутат упал, однако тут же поднялся, повалил Бутусова и начал его душить.
Разнимали дерущихся гости в студии, среди них были, в частности, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк.
После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. Оба участника драки получили ссадины.
Ранее депутат Рады подрался с охранниками в Одессе.
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