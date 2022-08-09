Запад лишает Украину маски невинной жертвы

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9 августа, вторник  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
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Запад лишает Украину маски невинной жертвы

Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ Алексей Куденко/РИА Новости
В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Нужна культурная деоккупация будущего

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
Дверь в будущее для каждого народа открывают два ключа: культура и образование. Если мы хотим сами строить свое будущее, эти ключи необходимо вернуть. Подробности...

Популяризации науки борьба с религией не поможет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Миф о борьбе науки и религии ложен – вытеснение религии освобождает место вовсе не для науки. В условиях хотя бы минимальной свободы и рынка это место заполняется самым дремучим оккультизмом и лженаукой. Подробности...
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Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В свое время венгры стали одной из движущих сил Крестовых походов. Венгрия защитила Европу от османского нашествия. Сегодня маленькая девятимиллионная нация одна готова сражаться за то, чтобы остаться самой собой. Подробности...
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Запад лишает Украину маски невинной жертвы

    Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ
    		   9 августа 2022, 13:20
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Николай Стороженко

    В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого.

    Отчет Amnesty International (AI) был опубликован еще на прошлой неделе, однако страсти вокруг него на Украине не утихают. От стадии «да как вы посмели?!» украинская сторона перешла к отрицанию.

    Министерство культуры и информационной политики Украины (проще говоря, минцензуры) заявило, что AI не имело права использовать для подготовки документа свидетельства, собранные на неконтролируемой Украиной территории, а также на территории России. Говоря принятым на интернет-форумах языком, у Украины от этого отчета знатно пригорело и продолжает бомбить. А значит, на то есть причина. 

    Ничего нового

    Вкратце напомним, из-за чего разгорелся скандал. 4 августа на сайте международной правозащитной организации Amnesty International появился отчет, в котором утверждалось, что действия ВСУ подвергают опасности жизнь мирных жителей. В частности, говорилось о размещении вооружений вблизи жилой застройки, возле школ, больниц и т. п. «Все стороны в конфликте должны всегда проводить различие между военными и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе при выборе оружия, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения», – призывала AI. 

    Разумеется, любому, кто следит за ходом военной операции на Украине, отчет не скажет ничего нового. Фото сгоревших украинских танков в арках домов в Донбассе, многочисленные фото расквартировки (вариант: размещения складов оружия) подразделений ВСУ в детсадах и школах – все это мы видели уже неоднократно. Для украинских военных пальнуть из миномета, подъехав поближе к домам, – это еще с 2014-го вообще не сенсация.

    Добавим, что в отчет не вошло еще многое. Обстрелы Донецка кассетами с минами ПФМ («Лепесток»), удары по нему же ракетами «Точка-У», видео казней и пыток пленных, обстрелы ЗАЭС, а также приграничных с Украиной деревень на территории РФ. Иначе говоря, отчет мог бы быть куда жестче. Но учитывая, что до этого AI неоднократно и неприкрыто играла на стороне Украины (к примеру, в информационном сопровождении ситуации вокруг мариупольского драмтеатра), как говорится, и на том спасибо.

    В ответ Украина открыла по Amnesty International огонь изо всех стволов. Отчет раскритиковал лично Зеленский, его офис, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Аккаунты AI в соцсетях атаковали проукраинские боты и тролли. Вице-премьер-министр Украины назвала отчет «оправданием российской агрессии». Под конец отмазывать подмоченный имидж ВСУ взялись даже посол Великобритании на Украине и британская пресса.

    Впрочем, даже это не помогло. В Amnesty International извинились за чувства, которые они могли ранить своим докладом, однако не отказались от своих слов.

    Чего боится Украина

    Вряд ли раздражение украинских властей можно свести к какой-то одной причине или даже выделить основную. Скорее, причин несколько, и они усиливают друг друга.

    Прежде всего, скандал как две капли воды похож на ситуацию пятилетней давности в Сирии. Тогда AI обвинили возглавляемую США антисирийскую коалицию в том, что та «не смогла принять необходимых мер для защиты мирного населения» и в гибели 774 мирных жителей в Сирии и Ираке. В ответ США, как и Украина сегодня, начали обвинять AI в недостоверности информации, на которой базировались выводы отчета. То есть украинцы ведут себя ровно так же, как и их кураторы. Видимо, рассчитывая, что война и высокое покровительство все спишут.

    Второй причиной резкой реакции наверняка является страх руководства Украины лишиться общепризнанного статуса жертвы. На этот статус у украинских властей завязано сегодня не просто многое, а вообще все. «Сегодня Россия прикладывает максимум усилий, чтобы дискредитировать ВСУ в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния», – написал советник главы ОП Михаил Подоляк. 

    В этой публикации он намекает на совершенно отдельную историю – слухи о продаже поставляемых Америкой Украине вооружений на черном рынке. Эту тему активно пытается исследовать конгрессмен Виктория Спартц. Телеканал CBS News даже успел выпустить фильм, в котором утверждается, что до фронта доходит не более 40% таких поставок. Понятное дело, что руководство Украины совсем не заинтересовано в таких расследованиях, ставящих поставки оружия под угрозу. Тогда как отчет AI – лишний аргумент в пользу снижения их интенсивности и качества. 

    Но дело не только в оружии. Пока в общественном мнении Запада существует консенсус в отношении статуса Украины как однозначно пострадавшей стороны, ей многое прощается. Западные политики на многие проблемы и неудобные моменты попросту закрывают глаза.

    Например, если Россия – агрессор, то почему украинцы ищут там спасения? По последним данным, таких уже 3,2 млн человек, причем лишь половина из них – жители Донецкой и Луганской областей.

    Почему Украина отказывается от жизнеобеспечения территорий, которые громко называет своими? Прекращает выплату зарплат и пенсий, социальных пособий, консервирует инфраструктуру, не ведя подготовку к отопительному сезону?

    По какому праву проводит системную политику террора на неконтролируемых территориях в отношении населения? Угрожает врачам и учителям за то, что они лечат и учат?

    Жертва давно не жертва

    Опасность отчета AI для руководства Украины не столько в приводимых там фактах и свидетельствах. Главное в другом – собранные вместе, все эти факты подводят к очевидному выводу: в ходе ведения боевых действий Украина давно перешла все мыслимые моральные законы и ограничения. И с каждым днем это сложнее отрицать даже тем, кто изначально Украину поддерживал. Лишившись же этого общепризнанного ярлыка жертвы, Украина рискует не только потерять поставки вооружений. Она потеряет или в значительной степени лишится и финансовой поддержки. 

    Не говоря уже о том, что это оставит ее с Россией один на один. Ведь одно дело – помогать бедной-несчастной Украине, о страданиях которой кричат из каждого утюга. И совсем другое, когда из утюга говорят о провоцировании гибели мирного населения, нарушении законов войны и прочих неприятных вещах. Тем более что заявляет это не Минобороны России и не RT, а западная правозащитная организация с многолетней историей. 

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