Минобороны: Белоусов провел заседание совета министров обороны стран СНГ

Tекст: Валерия Городецкая

Во встрече приняли участие главы оборонных ведомств государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщило Минобороны в Max.

«Приветствую вас в Российской Федерации на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. Наша работа проходит на фоне напряженной геополитической ситуации и обострения межгосударственных противоречий», – заявил Белоусов, открывая мероприятие. Министр подчеркнул, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями оборонных ведомств дружественных стран.

В ходе заседания были обсуждены вопросы военно-политической обстановки на пространстве СНГ и определены практические шаги по обеспечению региональной и евразийской безопасности. По словам главы Минобороны России, участники приняли решения, способствующие развитию военного сотрудничества и совершенствованию совместных систем военного назначения.

Особое внимание уделялось реализации Концепции военного сотрудничества до 2030 года, оптимизации взаимодействия объединенной системы противовоздушной обороны и развитию системы радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, был утвержден план мероприятий по военному сотрудничеству на 2027 год, а также согласованы подходы к материально-техническому обеспечению войск и рассмотрены финансовые документы объединенной системы ПВО.

В 2024 году Белоусов был избран главой Совета министров обороны СНГ.