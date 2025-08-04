L'Antidiplomatico: Су-57 с гиперзвуковым оружием превосходят западные истребители

Tекст: Вера Басилая

Даже американская техника не сможет остановить российский истребитель Су-57, считают аналитики итальянского издания L'Antidiplomatico, передает Ura.ru.

По мнению авторов статьи, западные истребители уступают российским аналогам, особенно на фоне появления новых образцов вооружений в России.

В L'Antidiplomatico отметили, что лучшие истребители, которые поставляют западные страны, могут быстро устареть по сравнению с российским оружием нового поколения. При этом в материале подчеркнули, что Москва уже делает ставку на будущее, тогда как Киев пытается поспевать за технологическими изменениями.

Авторы публикации сослались на заявление первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева. По его словам, поставки истребителей пятого поколения Су-57 с гиперзвуковым вооружением в части Воздушно-космических сил продолжают нарастать.

Издание также подчеркивает, что Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, стал символом технической эволюции российской авиации. Журналисты приводят данные о том, что ракета Р-37М, которой оснащается Су-57, может поражать цели на дистанции от 300 до 400 км, и уже сбила несколько украинских F-16.

«Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

Правительство Индии рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-57 для замены американских F-35.

Индийские власти также изучают вопрос организации локального производства Су-57 на своей территории.