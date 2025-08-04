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    Новые границы России признали в Америке с умыслом
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО
    В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    В ОЖД уточнили число жертв аварии с поездом в Ленобласти
    В Италии заявили о превосходстве Су-57 над западными истребителями
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    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 10:37 • Новости дня

    В Италии заявили о превосходстве Су-57 над западными истребителями

    L'Antidiplomatico: Су-57 с гиперзвуковым оружием превосходят западные истребители

    Tекст: Вера Басилая

    Российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника, истребители Запада проиграли перед российскими самолетами, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.

    Даже американская техника не сможет остановить российский истребитель Су-57, считают аналитики итальянского издания L'Antidiplomatico, передает Ura.ru.

    По мнению авторов статьи, западные истребители уступают российским аналогам, особенно на фоне появления новых образцов вооружений в России.

    В L'Antidiplomatico отметили, что лучшие истребители, которые поставляют западные страны, могут быстро устареть по сравнению с российским оружием нового поколения. При этом в материале подчеркнули, что Москва уже делает ставку на будущее, тогда как Киев пытается поспевать за технологическими изменениями.

    Авторы публикации сослались на заявление первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева. По его словам, поставки истребителей пятого поколения Су-57 с гиперзвуковым вооружением в части Воздушно-космических сил продолжают нарастать.

    Издание также подчеркивает, что Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, стал символом технической эволюции российской авиации. Журналисты приводят данные о том, что ракета Р-37М, которой оснащается Су-57, может поражать цели на дистанции от 300 до 400 км, и уже сбила несколько украинских F-16.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Правительство Индии рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-57 для замены американских F-35.

    Индийские власти также изучают вопрос организации локального производства Су-57 на своей территории.

    1 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»

    Депутат Колесник: Российская армия может применить «Орешник» против западного оружия ВСУ

    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Возможные цели для удара новым российским оружием «Орешник» на Украине назвал депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает «Московский комсомолец».

    По его словам, российские военные рассматривают вариант применения «Орешника» по западному вооружению, которое используется ВСУ, включая ракеты Scalp и Storm Shadow, а также комплекс HIMARS.

    Парламентарий отметил, что также могут быть поражены крупные объекты украинского военно-промышленного комплекса. «Применение «Орешника» позволит эффективно уничтожать критически важные позиции противника», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже был произведен и поставлен в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что история с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что все вопросы, связанные с созданием, формированием и развитием подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», полностью решены.

    Президент России Владимир Путин отметил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    2 августа 2025, 20:13 • Новости дня
    Эксперт оценил эффект от размещения «Орешников» за рубежом

    Военный эксперт Степанов рассказал, что даст размещение «Орешника» за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его словам, размещение вооружений, подобных «Орешнику», в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате, передает ТАСС.

    Эксперт также подчеркнул, что регулярное производство десятков комплексов в год свидетельствует о высокой мощности российского оборонного сектора и потенциальной возможности развертывания этих систем на всех ключевых направлениях для защиты значимых рубежей страны. Он напомнил о расширении военных возможностей США, в частности производстве и развертывании ракет «Томогавк» (Tomahawk) и систем HIMARS на базах НАТО по всему миру.

    Степанов добавил, что «Орешник» может стать востребованным продуктом в рамках сотрудничества с Китаем, КНДР и Ираном, поскольку аналогичных систем у этих стран пока нет, а трансфер военных технологий возможен в будущем.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник». Путин также отметил, что поставка ракеты «Орешник» в Белоруссию завершится до конца года.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

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    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

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    2 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Командующий ВДВ сообщил о тяжелых боях десантников на сумском направлении

    Командующий ВДВ Теплинский рассказал о тяжелых боях десантников на сумском направлении

    Командующий ВДВ сообщил о тяжелых боях десантников на сумском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На сумском направлении продолжаются ожесточенные столкновения с участием российских десантников, которые ранее были задействованы при освобождении Курской области, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

    По его словам, операции с участием российских воздушно-десантных войск на сумском направлении продолжаются, передает ТАСС. Теплинский добавил, что две дивизии, две бригады и полк, принимавшие участие в освобождении Курской области, ведут сейчас тяжелейшие бои.

    По словам командующего, Новороссийская дивизия наступает на запорожском направлении, а Ивановская дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики. За время спецоперации ВДВ получил около 100 тысяч государственных наград, 99 бойцов получили звание Героя России, значительная часть раненых вернулась в строй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Андрей Белоусов поздравил военных с праздником ВДВ. Вячеслав Володин также поздравил десантников с их профессиональным праздником.

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    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

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    2 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    @ Chris Kleponis /IMAGO/CNP/Medi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву «на этих выходных», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер выразил надежду, что Уиткофф «сможет добиться прорыва» в вопросе украинского урегулирования, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По словам Уитэкера, визит Уиткоффа направлен на поиск возможностей для продвижения переговорного процесса по ситуации на Украине. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон стремится получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он также выразил надежду, что поездка сможет «принести некоторые плоды» в вопросе урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    1 августа 2025, 23:14 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с фокусом на американские вооружения из особого списка приоритетов Киева, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Механизм предполагает закупку американских вооружений, определенных Киевом как приоритетные, партиями по 500 млн долларов. В процессе участвуют все страны-члены НАТО под координацией генсека Марка Рютте, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Предполагается, что за счет этого механизма НАТО сможет предоставить Украине американское оружие на общую сумму 10 млрд долларов. Новый подход должен ускорить процесс закупок и избавить европейских союзников по альянсу от длительных бюрократических процедур.

    Reuters отмечает, что сейчас обсуждается реализация как минимум одной партии поставок в рамках этой схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сенат США внесли законопроект о выделении Украине 54,6 млрд долларов в течение двух лет с возможностью использования замороженных российских активов. Вашингтон пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

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    3 августа 2025, 05:47 • Новости дня
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер заявил, что Вашингтон оказывает давление на Россию поставками американского оружия Киеву, при этом оплату вооружений берут на себя европейские союзники. Он подчеркнул, что цель – «вернуть» Россию за стол переговоров и добиться долгосрочного прекращения огня.

    Уитэкер отметил, что Вашингтон стремится не допустить исчерпания запасов вооружений у Киева, поэтому поставки союзникам по НАТО, передающим их Украине, призваны поддерживать необходимый уровень военной помощи, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине, считая, что поставки оружия Киеву создают условия для мирного решения. Уитэкер подчеркнул, что, по мнению Трампа, конфликт не завершится военным путем, а закончится только переговорами о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отклонила ультиматумы Вашингтона. США пригрозили ввести санкции против России, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву на этих выходных, сообщил Уитэкер.

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    2 августа 2025, 22:01 • Новости дня
    Орбан назвал условие наступления мира на Украине

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что мир на Украине возможен после отказа от НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Мир на Украине станет возможен только тогда, когда и Запад, и украинские власти признают невозможность членства Украины в НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Мир на Украине возможен лишь тогда, когда Запад и сами украинцы признают, что страна не сможет вступить в НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на молодежном фестивале в Эстергоме, передает ТАСС.

    По его словам, Западу и Украине нужно признать тот факт, что «русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России».

    Орбан отметил, что причиной продолжающегося конфликта стало стремление Украины войти в Североатлантический альянс при поддержке прошлой администрации США и большинства западноевропейских стран.

    По мнению Орбана, такие планы нарушили геополитический баланс сил, что и привело к началу войны между Россией и Украиной. Премьер подчеркнул, что путь к миру лежит через встречу президентов России и США и заключение всеобъемлющего соглашения по ключевым вопросам, включая контроль вооружений, торговлю энергоресурсами и отмену западных санкций против России.

    Он добавил, что такое соглашение должно устраивать все стороны, однако договориться будет сложно из-за позиции большинства лидеров Евросоюза. Орбан заявил, что «весь ЕС, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, находится в состоянии войны с Россией. Это не открытая война, а война чужими руками».

    По словам Орбана, Венгрия выступает за возвращение к обсуждению внеблокового статуса Украины и устранение коренных причин конфликта, а не за победу над Россией.

    Он категорически отверг возможность участия Венгрии в украинском конфликте, подчеркнув: «Я не хочу и не буду брать на себя ответственность за смерть даже одного молодого человека на Украине».

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    2 августа 2025, 13:37 • Новости дня
    Атомоход «Князь Пожарский» прибыл на базу в Гаджиево Северного флота

    Атомоход «Князь Пожарский» прибыл на базу Гаджиево Северного флота

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» успешно завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево, сообщили в Северном флоте России.

    Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота – город Гаджиево, передает ТАСС.

    В пресс-службе флота сообщили, что задачи межбазового перехода экипажем были выполнены в полном объеме, техническое состояние корабля не вызывает нареканий, а личный состав полностью готов к дальнейшей службе.

    Подводников встречали представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, руководители закрытого административно-территориального образования Александровск, а также родные и близкие моряков.

    Вице-адмирал Анатолий Коваленко поздравил экипаж с прибытием и отметил, что «Князь Пожарский» теперь станет частью стратегической группировки подводных ракетоносцев, составляющих основу морских ядерных сил России.

    Крейсер был официально зачислен в состав Краснознаменной дивизии ракетных подводных лодок стратегического назначения Северного флота.

    «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Спущенный на воду в феврале 2024 года, этот корабль стал 142-й атомной подлодкой, построенной на предприятии «Севмаш».

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Французские эксперты назвали новейшую российскую подлодку «монстром».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как новый облик российского ВМФ формируется с учетом ввода современных кораблей.

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    2 августа 2025, 05:57 • Новости дня
    WSJ сообщила о создании счета НАТО для пожертвований стран на оружие для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Североатлантическом альянсе появится специальный счет для сбора добровольных взносов от стран НАТО на покупку американских вооружений для Украины, пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

    Страны НАТО договорились о создании нового депозитарного счета, куда союзники Украины смогут переводить деньги для приобретения военной техники и вооружений. По словам трех западных чиновников, идея заключается в добровольных пожертвованиях, которые позволят купить американское оружие на миллиарды долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Ответственным за анализ потребностей Украины в вооружении станет новый командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексис Гринкевич. Поставка оружия будет осуществляться после сопоставления заявок Украины с «американскими военными нуждами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с акцентом на американские вооружения из специального списка приоритетов Киева.

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    1 августа 2025, 12:29 • Новости дня
    Депутат Сидякин прокомментировал закон о налоговых льготах для производителей БПЛА

    Депутат Сидякин: Закон о НДС-льготах для производителей дронов поможет развитию БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Держать технологическое преимущество возможно только за счет развития отечественных разработок и поддержки малых производителей, заявил депутат Госдумы России Александр Сидякин.

    Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для российских производителей беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале депутата Госдумы Александра Сидякина.

    Теперь от налога освобождаются и ввозимые в Россию двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов.

    Депутат Госдумы Александр Сидякин отметил, что этот закон – результат работы Единой России, ЦБСТ и отечественных конструкторов.

    «Держать технологическое преимущество возможно только за счет развития отечественных разработок и поддержки малых производителей», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, важнейшая задача – сделать производство беспилотников доступнее, а их продукцию дешевле. Он добавил, что это одна из главных целей работы над развитием отрасли.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении нулевой ставки НДС для производителей беспилотников. Закон касается продажи аппаратов массой от 150 граммов до 30 кг.

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    2 августа 2025, 11:46 • Новости дня
    Ереван анонсировал проведение военных учений Армении и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER состоятся в Армении в середине августа с участием миротворцев и военных США, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

    Армяно-американские военные учения EAGLE PARTNER 2025 пройдут на территории Армении с 12 по 20 августа, передает РИА «Новости». Организатором выступает Министерство обороны республики, которое уточняет, что в маневрах будут задействованы военнослужащие миротворческой бригады Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

    Главная цель учений – подготовка подразделений к выполнению задач в международных миротворческих миссиях с акцентом на отработку процедур медицинской эвакуации. В пресс-службе ведомства отметили: «Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении».

    Минобороны Армении напомнило, что подобные совместные тренировки проводятся регулярно в рамках подготовки к миротворческим операциям и позволяют армянским военнослужащим перенимать опыт зарубежных коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ереван анонсировал проведение армяно-американских учений. В Кремле выразили озабоченность в связи с этими совместными маневрами. За Арменией будет присматривать военный надсмотрщик из США.

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    4 августа 2025, 05:54 • Новости дня
    ВС России с начала года освободили более 200 населенных пунктов в ходе СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с начала 2025 года в ходе СВО освободили более 200 населенных пунктов.

    Согласно подсчетам ТАСС, подсчет еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны России показал, что населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в Донецкой Народной Республике, стал 209-м освобожденным с начала 2025 года ВС России.

    Напомним, за населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике велась контрвоздушная борьба с применением беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель командира отряда «Штурмовой» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Ротор».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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