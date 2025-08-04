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MWM: Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету
MWM: Су-57 получил малогабаритную гиперзвуковую ракету воздушного базирования
Пятое поколение истребителей Су-57 теперь оснащается малогабаритной гиперзвуковой ракетой воздушного базирования, напоминающей по характеристикам корабельный «Циркон», сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).
Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новую малогабаритную модифицированную гиперзвуковую ракету, передает ТАСС со ссылкой на Military Watch Magazine (MWM).
Журнал отмечает, что класс этой ракеты пока не раскрывается, однако известно, что речь идет о ракете воздушного базирования, схожей с гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая сейчас используется на кораблях и подводных лодках Военно-морского флота России.
Генерал-лейтенант Александр Максимцев ранее сообщил, что Воздушно-космические силы России постепенно увеличивают количество истребителей Су-57, оснащенных современными средствами поражения и гиперзвуковым оружием. По мнению Military Watch Magazine, существует большая вероятность, что новая ракета будет в будущем интегрирована и на другие российские истребители.
Ранее в Италии заявили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.
«Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.