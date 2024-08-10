Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.14 комментариев
В Волгограде пенсионер выстрелил из ружья в жену и соседа из ревности
Пенсионер из Волгограда выстрелил из ружья в свою жену и соседа из ревности, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по Волгоградской области.
Пожилой мужчина расправился со своей женой и соседом во дворе дома, выстрелив в них из охотничьего ружья. Предварительная причина – ревность. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации, передает РИА «Новости».
Против 78-летнего стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство двух и более лиц, его жертвам – 66 и 76 лет.
Ранее силовики задержали 62-летнего уфимца, выстрелившего из пневматического ружья в игравшую во дворе 10-летнюю девочку,