В Волгограде пенсионер выстрелил из ружья в жену и соседа из ревности

Tекст: Вера Басилая

Пожилой мужчина расправился со своей женой и соседом во дворе дома, выстрелив в них из охотничьего ружья. Предварительная причина – ревность. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации, передает РИА «Новости».

Против 78-летнего стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство двух и более лиц, его жертвам – 66 и 76 лет.

Ранее силовики задержали 62-летнего уфимца, выстрелившего из пневматического ружья в игравшую во дворе 10-летнюю девочку,