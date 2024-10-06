Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.6 комментариев
При теракте на автобусной станции Беэр-Шева в Израиле погибла женщина
На центральной автобусной станции в Беэр-Шева в Израиле произошел теракт с применением огнестрельного оружия, в результате которого погибла молодая женщина и 10 человек получили ранения, часть из них госпитализированы, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
Как указала пресс-служба, в южном израильском городе Беэр-Шева на центральной автобусной станции произошел теракт. Отмечается, что в результате нападения погибла молодая женщина, которой было около 25 лет. Медики подтвердили ее гибель и продолжают оказывать помощь раненым, передает РИА «Новости».
Количество пострадавших достигло 10 человек. По данным MDA, пятеро из них имеют огнестрельные ранения, а остальные пятеро получили легкие травмы и ушибы из-за осколков стекла. Все пострадавшие были доставлены в больницу «Сорока» для оказания медицинской помощи.
Напомним, полиция Израиля подтвердила, что теракт произошел на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. В ходе инцидента нападавший был нейтрализован. Подробности о личности террориста и его мотивах пока не разглашаются.
Полиция продолжает расследование инцидента, оцепив район происшествия и обеспечивая безопасность местных жителей и гостей города. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в результате теракта со стрельбой в Тель-Авиве погибли шесть человек, девять ранены.