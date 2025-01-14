Работа Рунета восстановлена после сбоя

Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета после сбоя

Tекст: Валерия Городецкая

Роскомнадзор подтвердил, что работоспособность Рунета была восстановлена после кратковременного нарушения связности, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что проблема была выявлена и быстро устранена благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Под связностью сети подразумевается возможность установления соединения между любыми парами узлов, что является основой стабильной работы интернета.

Во вторник пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. В СМИ сообщали, что в Роскомнадзоре заявили, что в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой, но ведомство пока не знает, почему это произошло.